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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11797117981179911800

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 103
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:31

  Hotab написав:Wirująświatła
А на вертолет нужна какая категория В или С?

A, C, D, C
“Музыка мой вертолет» 8)
респект! :D

Бабло говорит само за себя
https://youtu.be/2lqdErI9uss
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 січ, 2025 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:31

путин устроил шмон в московском транспорте
https://t.me/kindzadza_chat/63265
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:здесь 99% инфы вне компетенции участников. Вроде ветка "военная", но сами военные тут мало что пишут. Правильно было бы назвать "мысли по поводу вторжения..."


Да,по названию такое.Кырыло сказал что мол Белорусь тихо сидит и ок.
А по названию ветки вроде как она в войне с нами. Ну явно противоречит официальной инфе. Или тогда Корею еще добавить, Иран.
Білорусь вказали одразу бо напад йшов через територію білорусі з її повної згоди, з їх території були й обстріли.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вроде ж права давали с 18 лет или я уже забыл?


так, проходили навчання і здали іспити в 10му класі (у віці 17р +*міс), а права видали після 18
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:15

Що не так з новоствореними бригадами та іноземною підготовкою українських бійців

Відсутність належного управління, досвіду і комплексної підготовки призвела до втрат територій, техніки, а найголовніше – великої кількості людських життів. На жаль, методи підготовки, запропоновані інструкторами НАТО, часто не відповідають реаліям сучасної війни.

Під новоствореними бригадами маються на увазі підрозділи, які не мають свого "кістяка" управління. Їхнє ядро комплектують з офіцерів запасу і офіцерів небойових підрозділів, а також людей, яких підвищили через те, що вони не справлялися на попередніх бойових посадах.

Такі бригади ставлять в смугу, вони втрачають свою ділянку фронту. Після чого їх передають в управління до якоїсь "старої" бригади для хоч якоїсь ефективності на полі бою. Внаслідок чого з них будуть "вижимати" все можливе: техніку, озброєння, людей. На жаль, таких бригад я знаю майже 10.

Піхотинцю дадуть автомат, 4 магазини, бронежилет, каску, аптечку і форму. А без рації з додатковою батарею, хоча б одного планшета на групу, ще 6-10 магазинів, ящика гранат, лопати, окопного РЕБу і мавіка над головою він просто не виживе. Всім цим, окрім гранат, частіше за все забезпечують волонтери і родичі бійців.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/10/7492889/

ну й нічого не змінилось у сьогоденні... :x

Побили чоловіка і "прокатали" жінку по асфальту: на Київщині стався скандал з ТЦК (відео)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... vimi-video
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:41

русские колядки
https://t.me/black_slipper/27386
Wirująświatła
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