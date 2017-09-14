Що не так з новоствореними бригадами та іноземною підготовкою українських бійців
Відсутність належного управління, досвіду і комплексної підготовки призвела до втрат територій, техніки, а найголовніше – великої кількості людських життів. На жаль, методи підготовки, запропоновані інструкторами НАТО, часто не відповідають реаліям сучасної війни.
Під новоствореними бригадами маються на увазі підрозділи, які не мають свого "кістяка" управління. Їхнє ядро комплектують з офіцерів запасу і офіцерів небойових підрозділів, а також людей, яких підвищили через те, що вони не справлялися на попередніх бойових посадах.
Такі бригади ставлять в смугу, вони втрачають свою ділянку фронту. Після чого їх передають в управління до якоїсь "старої" бригади для хоч якоїсь ефективності на полі бою. Внаслідок чого з них будуть "вижимати" все можливе: техніку, озброєння, людей. На жаль, таких бригад я знаю майже 10.
Піхотинцю дадуть автомат, 4 магазини, бронежилет, каску, аптечку і форму. А без рації з додатковою батарею, хоча б одного планшета на групу, ще 6-10 магазинів, ящика гранат, лопати, окопного РЕБу і мавіка над головою він просто не виживе. Всім цим, окрім гранат, частіше за все забезпечують волонтери і родичі бійців. https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/10/7492889/
"И если в Соединенных Штатах теперь решат больше не поддерживать этот формат, то нам придется принимать собственные решения", - сказал Писториус в Контактной группе по обороне Украины, которую иногда называют "Рамштайн"