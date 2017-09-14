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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11798117991180011801

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 103
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:54

  Бетон написав:Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:54

  Бетон написав:Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

не надо этих сантиментов, идет уничтожение украинцев и все что власть может предложить - вылавливать смертников бусиками. К бусифицированным изначально отношение как к смертникам, поэтому их лупят дулом в лицо, ногами по башке, травят газом. Какая разница где он сдохнет в стенах ТЦК или на нуле? думают ТЦКашники. Это звенья одной цепи. Война вскрыла главный гнойник, люди в Украине - мусор. Гнойник и раньше себя проявлял через "бесплатную" медицину, девальвации и прочие радости жизни. Но сейчас маски окончательно сброшены.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 10 січ, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:59

  Hotab написав:
  Бетон написав:Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому.


Пропоную бути більш точнішим - вся справа одночасно в Газпромі, в путіні, та в російському нацизмі. Нацизм це вже як наслідок прийняття путіним рішення розпочати чергову повномасштабну війну тепер з нами. Без нацизма війни на наступають. Нацизм - це мотиватор йти у іншу країну вбивати та грабувати.
Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 10 січ, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:03

  Hotab написав:
  Бетон написав:Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому.

В мене все чудово.
Вчені дізналися, що брак почуття гумору може бути ознакою важкої хвороби
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:04

  buratinyo написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому.


Пропоную бути більш точнішим - вся справа одночасно в Газпромі, в путіні, та в російському нацизмі. Нацизм це як наслідок прийняття рішення розпочати чергову повномасштабну війну. Без нацизма війни на наступають.

Як називається ідеологія ненависті до своїх співгромадян? Подумай хто ти
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:11

Бетон
вчені дізналися , брак почуття гумору може бути ознакою важкої хвороби


Нічого вони не дізналися, це давно відомо.

Як і те, що твої пости вже більше місяця мають ознаки не сарказму і гумору, а глибокої депресії і пригніченості.
Hotab
 
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