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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:45
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:54
Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:54
Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
не надо этих сантиментов, идет уничтожение украинцев и все что власть может предложить - вылавливать смертников бусиками. К бусифицированным изначально отношение как к смертникам, поэтому их лупят дулом в лицо, ногами по башке, травят газом. Какая разница где он сдохнет в стенах ТЦК или на нуле? думают ТЦКашники. Это звенья одной цепи. Война вскрыла главный гнойник, люди в Украине - мусор. Гнойник и раньше себя проявлял через "бесплатную" медицину, девальвации и прочие радости жизни. Но сейчас маски окончательно сброшены.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 10 січ, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:59
Hotab написав: Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому
.
Пропоную бути більш точнішим - вся справа одночасно в Газпромі, в путіні, та в російському нацизмі. Нацизм це вже як наслідок прийняття путіним рішення розпочати чергову повномасштабну війну тепер з нами. Без нацизма війни на наступають. Нацизм - це мотиватор йти у іншу країну вбивати та грабувати.
Востаннє редагувалось buratinyo
в П'ят 10 січ, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:03
Hotab написав: Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому.
В мене все чудово.
Вчені дізналися, що брак почуття гумору може бути ознакою важкої хвороби
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:04
buratinyo написав: Hotab написав: Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому
.
Пропоную бути більш точнішим - вся справа одночасно в Газпромі, в путіні, та в російському нацизмі. Нацизм це як наслідок прийняття рішення розпочати чергову повномасштабну війну. Без нацизма війни на наступають.
Як називається ідеологія ненависті до своїх співгромадян? Подумай хто ти
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:11
Бетон
вчені дізналися , брак почуття гумору може бути ознакою важкої хвороби
Нічого вони не дізналися, це давно відомо.
Як і те, що твої пости вже більше місяця мають ознаки не сарказму і гумору, а глибокої депресії і пригніченості.
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Hotab
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