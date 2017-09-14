|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:45
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4256
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:54
Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14039
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:54
Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
не надо этих сантиментов, идет уничтожение украинцев и все что власть может предложить - вылавливать смертников бусиками. К бусифицированным изначально отношение как к смертникам, поэтому их лупят дулом в лицо, ногами по башке, травят газом. Какая разница где он сдохнет в стенах ТЦК или на нуле? думают ТЦКашники. Это звенья одной цепи. Война вскрыла главный гнойник, люди в Украине - мусор. Гнойник и раньше себя проявлял через "бесплатную" медицину, девальвации и прочие радости жизни. Но сейчас маски окончательно сброшены.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 10 січ, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27056
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:59
Hotab написав: Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому
.
Пропоную бути більш точнішим - вся справа одночасно в Газпромі, в путіні, та в російському нацизмі. Нацизм це вже як наслідок прийняття путіним рішення розпочати чергову повномасштабну війну тепер з нами. Без нацизма війни на наступають. Нацизм - це мотиватор йти у іншу країну вбивати та грабувати.
Востаннє редагувалось buratinyo
в П'ят 10 січ, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1764
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:03
Hotab написав: Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому.
В мене все чудово.
Вчені дізналися, що брак почуття гумору може бути ознакою важкої хвороби
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4256
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:04
buratinyo написав: Hotab написав: Бетон написав:
Вы знаете, я скучаю по старым добрым временам, когда зе одевал резиновый костюм, туфли со шпилькой и танцевал за деньги. Чтобы вы там не говорили на него, этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Сходи до психотерапевта. Ти погано закінчиш. Довго не можна перебувати в такому стані. Твоє життя, твоя оцінка подій, твій ємоційний стан не може ТАК залежить від Зе. Навіть від путлєра не може, хоча вся справа саме в ньому
.
Пропоную бути більш точнішим - вся справа одночасно в Газпромі, в путіні, та в російському нацизмі. Нацизм це як наслідок прийняття рішення розпочати чергову повномасштабну війну. Без нацизма війни на наступають.
Як називається ідеологія ненависті до своїх співгромадян? Подумай хто ти
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4256
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:11
Бетон
вчені дізналися , брак почуття гумору може бути ознакою важкої хвороби
Нічого вони не дізналися, це давно відомо.
Як і те, що твої пости вже більше місяця мають ознаки не сарказму і гумору, а глибокої депресії і пригніченості.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14039
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:17
Бетон написав:
Вчені дізналися, що брак почуття гумору може бути ознакою важкої хвороби
ну откуда вы эту дичь берете?
виды юмора
• абсурд
• двусмысленность
• неожиданные умозаключения
• каламбур
• аллегорию
• смысловая противоположность
• карикатурное изображение
• сравнение (похожесть)
• противоречие (противоположность)
• несбывшееся ожидание
• уклончивость
• иронию
• метафоры
• передразнивание
• небылицы
• пословицы
• лёгкую насмешку в т.ч. над собой
• неожиданность
• недооценку
• буквальное понимание слов
• необычное истолкование слов.
• Эвфемизм
только несколько из них обрабатывается IQ (для остальных нужен EQ и др. виды интеллекта)
IQ хорошо понимает
1. Ложное противопоставление.
2. Ложное усиление. Излишнюю рациональность.
3. Доведение до абсурда:
4. преувеличение (гипербола);
5. преуменьшение или смягчение (эвфемизм).
IQ не понимает
а) соединение двух логически несовместимых высказываний;
б) паралогический вывод.
в) смешение речевых стилей;
г) перенос терминология;
д) несоответствие стиля и содержания;
е) несоответствие стиля речи и обстановки, где она произносится;
ж) псевдоглубокомыслие.
з) игра слов;
и) двусмысленность.
к) буквализация метафоры.
л) повторение с изменением грамматической конструкции;
м) повторение с изменением смысла.
н) Недосказанность
ещё Гротеск, Каламбур, Слова-перевертыши, передразнивание и т.д.
я например четко вижу какие виды юмора человек понимает, а какие нет.
(отдельная категория неприличные шутки, ее в этом перечне нет, но любители есть)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 10 січ, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27056
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:22
Бетон написав:
По словам депутатов, у нас миллион человек в армии, в рф 650 тысяч.
Почему у нас везде не хватает людей?
тому що в армії теж сорти. Гостро невистачає саме "мясного асорті", все інше у нас є з надлишком, особливо рекрутерів та юних беркутенят
Востаннє редагувалось Letusrock
в П'ят 10 січ, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1997
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:22
Wirująświatła написав:
\
не надо этих сантиментов, идет уничтожение украинцев и все что власть может предложить - вылавливать смертников бусиками. К бусифицированным изначально отношение как к смертникам, поэтому их лупят дулом в лицо, ногами по башке, травят газом. Какая разница где он сдохнет в стенах ТЦК или на нуле? думают ТЦКашники. Это звенья одной цепи. Война вскрыла главный гнойник, люди в Украине - мусор. Гнойник и раньше себя проявлял через "бесплатную" медицину, девальвации и прочие радости жизни. Но сейчас маски окончательно сброшены.
Все так. Хуже человека зверя нет.
Ниче,ждем. Еще есть надежда на Трампа. Авось приморозит да аудит совершит.
Как говорил Макиавелли- "война рожает воров,а мир их вешает"
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27
|80833
|
|
|1493
|254576
|
|
|6076
|898349
|
|