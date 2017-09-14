❗️Україна не зупинятиме транзит російської нафти через свою територію, — премʼєр Денис Шмигаль. Нагадаємо, нафтопровід «Дружба» приносить рф ~ $600 млн на місяць.
після цього хтось має воювати , тут воюємо - тут торгуємо ? Давайте я буду тим хто не воює, а торгує з рф ? Можна наприклад в нафтогаз на роботу ? Чому одні мають гинути, а інші мають торгувати і отримувати свій гешефт ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 10 січ, 2025 17:29, всього редагувалось 1 раз.
люди з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними захворюваннями майже повністю втратили почуття гумору, вкрай рідко розуміли жарти, крім найгрубіших і простих вульгарних комедій
открою вам страшную тайну, человек в депрессии тоже не понимает юмора, никакого. вероятно это же относится и к УО. Для понимания юмора обязательное условие - умение формировать нестандартные нейронные связи. Даже отдельная тема существует про юмор программистов (у которых все связи стандартные)
Бетон написав:Як називається ідеологія ненависті до своїх співгромадян? Подумай хто ти
Шо мені тут думати? Ти ж в черговий раз проколовся - назвав звичайного українця нацистом та спробував виправдати напад путіна на Україну. Який ти мені співгромядянин?
На мою думку - зараз ти кремлебот звичайний, що підтримує звірства росіян в Україні. Ти намагаєшься постом вище принизити нашого президента, який тягне сьогодні дуже важку ношу. Більш важку, ніж усі його попередники разом узяті.
Ну ти шовініст. Кровожера. Це не так страшно. Як твоя контора називається? Я запишу тебе в чорний список)) Бо Розумові здібності як у підлітка
тьфу на тебе, русня проклята та залякана!
Я українець. Люблю людей. А ти справжній бурят. Шоб ти сдох
Wirująświatła написав:\ не надо этих сантиментов, идет уничтожение украинцев и все что власть может предложить - вылавливать смертников бусиками. К бусифицированным изначально отношение как к смертникам, поэтому их лупят дулом в лицо, ногами по башке, травят газом. Какая разница где он сдохнет в стенах ТЦК или на нуле? думают ТЦКашники. Это звенья одной цепи. Война вскрыла главный гнойник, люди в Украине - мусор. Гнойник и раньше себя проявлял через "бесплатную" медицину, девальвации и прочие радости жизни. Но сейчас маски окончательно сброшены.
Все так. Хуже человека зверя нет. Ниче,ждем. Еще есть надежда на Трампа. Авось приморозит да аудит совершит. Как говорил Макиавелли- "война рожает воров,а мир их вешает"
Да, но ще макіавелі казав що війну починають коли є бажання почати азакінчують коли є можливість закінчити
Бетон написав:этот парень играл членом на рояле, ни фига себе
Такий собі рівень гумору в них був. Нище плінтуса. Но народу нравилось.
Он буратіно фанат. Сподіваюсь він носом так вміє грати
Не нравиться? В чорний список. Нема чого час тратити.
Казав мій дід колись - потерпи трохи, життя коротке! ))) мудак він канєшно, но досвіду керування державою він не мав. З великими грошима справу не мав. Думаю посади мене чи Вас в крісло презедента ми б наламали дров не менше.