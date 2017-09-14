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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118001180111802118031180411805>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-diznalis ... 31513.html

Тсн

Воно в єдиному марахфоні. Це ж еталон правди
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:27

  Бетон написав:этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

Такий собі рівень гумору в них був. Нище плінтуса.
Но народу нравилось.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Україна не зупинятиме транзит російської нафти через свою територію, — премʼєр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, нафтопровід «Дружба» приносить рф ~ $600 млн на місяць.

після цього хтось має воювати , тут воюємо - тут торгуємо ?
Давайте я буду тим хто не воює, а торгує з рф ? Можна наприклад в нафтогаз на роботу ?
Чому одні мають гинути, а інші мають торгувати і отримувати свій гешефт ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 10 січ, 2025 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:28

  Banderlog написав:
  Бетон написав:этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

Такий собі рівень гумору в них був. Нище плінтуса.
Но народу нравилось.

Он буратіно фанат. Сподіваюсь він носом так вміє грати
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:29

  Бетон написав:https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-diznalisya-pro-scho-svidchit-vidsutnist-pochuttya-gumoru-531513.html

Тсн

Воно в єдиному марахфоні. Це ж еталон правди

люди з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними захворюваннями майже повністю втратили почуття гумору, вкрай рідко розуміли жарти, крім найгрубіших і простих вульгарних комедій


открою вам страшную тайну, человек в депрессии тоже не понимает юмора, никакого. вероятно это же относится и к УО. Для понимания юмора обязательное условие - умение формировать нестандартные нейронные связи. Даже отдельная тема существует про юмор программистов (у которых все связи стандартные)

"Чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию." и ничё, им смешно. Макаки кстати юмор не понимают и реагируют на него плохо.
https://www.youtube.com/shorts/t-6J2UlO ... ture=share
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 10 січ, 2025 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:30

  buratinyo написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Як називається ідеологія ненависті до своїх співгромадян? Подумай хто ти

Шо мені тут думати? Ти ж в черговий раз проколовся - назвав звичайного українця нацистом та спробував виправдати напад путіна на Україну. Який ти мені співгромядянин?

На мою думку - зараз ти кремлебот звичайний, що підтримує звірства росіян в Україні. Ти намагаєшься постом вище принизити нашого президента, який тягне сьогодні дуже важку ношу. Більш важку, ніж усі його попередники разом узяті.

Ну ти шовініст. Кровожера.
Це не так страшно.
Як твоя контора називається? Я запишу тебе в чорний список))
Бо Розумові здібності як у підлітка

тьфу на тебе, русня проклята та залякана! :mrgreen:

Я українець. Люблю людей.
А ти справжній бурят.
Шоб ти сдох
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:34

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:\
не надо этих сантиментов, идет уничтожение украинцев и все что власть может предложить - вылавливать смертников бусиками. К бусифицированным изначально отношение как к смертникам, поэтому их лупят дулом в лицо, ногами по башке, травят газом. Какая разница где он сдохнет в стенах ТЦК или на нуле? думают ТЦКашники. Это звенья одной цепи. Война вскрыла главный гнойник, люди в Украине - мусор. Гнойник и раньше себя проявлял через "бесплатную" медицину, девальвации и прочие радости жизни. Но сейчас маски окончательно сброшены.


Все так. Хуже человека зверя нет.
Ниче,ждем. Еще есть надежда на Трампа. Авось приморозит да аудит совершит.
Как говорил Макиавелли- "война рожает воров,а мир их вешает"

Да, но ще макіавелі казав що війну починають коли є бажання почати азакінчують коли є можливість закінчити
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:40

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

Такий собі рівень гумору в них був. Нище плінтуса.
Но народу нравилось.

Он буратіно фанат. Сподіваюсь він носом так вміє грати

Не нравиться? В чорний список.
Нема чого час тратити.

Казав мій дід колись - потерпи трохи, життя коротке! )))
мудак він канєшно, но досвіду керування державою він не мав.
З великими грошима справу не мав. Думаю посади мене чи Вас в крісло презедента ми
б наламали дров не менше.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:41

  Banderlog написав:Да, но ще макіавелі казав що війну починають коли є бажання почати азакінчують коли є можливість закінчити


Наверное.Думаете вот эта тягомотина будет продолжатся?Обмен времени на территории?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:46

  Бетон написав:А ти справжній бурят.
Шоб ти сдох
я против. буратинка прикольный, пусть живет 120 лет)
Wirująświatła
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