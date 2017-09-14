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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1180111802118031180411805>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:49

  Бетон написав:На один блок-пост от 10 до 15 сотрудников ТЦК. Сколько блок-постов в одном городе и по всей стране? Но нам усердно говорят, что не хватает людей на фронте.

По словам депутатов, у нас миллион человек в армии, в рф 650 тысяч.
Почему у нас везде не хватает людей?

Сегодня утром Banderlog давал ссылку - https://youtu.be/QAQ35s0mTzg?si=zfWcDBbUOj6sgvXh. Там с 5.30 ответ на ваш вопрос. Не берусь судить, насколько точный.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:52

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:52

  buratinyo написав:...............
Нацисти в німеччині теж казали, що любили людей. Як це було насправді світ визначився вже у Гаазі.
.......

Это точно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:55

  Banderlog написав:
  Бетон написав:этот парень играл членом на рояле, ни фига себе

Такий собі рівень гумору в них був. Нище плінтуса.
Но народу нравилось.

яка ЦА такий і гумор
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:02

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-diznalisya-pro-scho-svidchit-vidsutnist-pochuttya-gumoru-531513.html

Тсн

Воно в єдиному марахфоні. Це ж еталон правди

люди з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними захворюваннями майже повністю втратили почуття гумору, вкрай рідко розуміли жарти, крім найгрубіших і простих вульгарних комедій


открою вам страшную тайну, человек в депрессии тоже не понимает юмора, никакого. вероятно это же относится и к УО. Для понимания юмора обязательное условие - умение формировать нестандартные нейронные связи. Даже отдельная тема существует про юмор программистов (у которых все связи стандартные)

"Чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию." и ничё, им смешно. Макаки кстати юмор не понимают и реагируют на него плохо.
https://www.youtube.com/shorts/t-6J2UlO ... ture=share

і обливий гумор в нюхачів та сапогів, останні навіть общаються поюморному, як Елочка, тільки матерщиною
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:06

flyman знаю что у ментов специфический юмор понятный только им

⚡️«В принципі, жалітись нема на що»: нардепи зараз отримують близько 40 тисяч грн і їх їхня зарплатня задовольняє, — нардеп Юрчишин

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:08

❗️Чому росіянам дали спокійно відійти з Херсону із мінімальними втратами?

Про це розповідається у книзі Боба Вудворда «Війна», який спілкувався із високопоставленими лицями уряду США.

Після рішення Гєрасімова відвести війська на лівий берег, у Херсоні знаходилося близько 30 000 військових ЗС РФ. Головне питання полягало у тому, як їх вивести, коли абсолютно все обстрілювалось українськими військами?

Тоді американській розвідці донесли, що ризик застосування ядерної зброї стає занадто високим, якщо при відході з Херсону Путін втратить головну частину професійної армії. Бо в результаті це могло б привести до великої деморалізації ЗС РФ.

І ось день Х — росіяни починають відступати. Згідно плану, ЗСУ мали б наступати по пʼятам і наносити масовані удари, що перетворило б переправу для росіян на тотальний жах. АЛЕ нічого не сталося — росіяни в листопаді спокійно відступили на лівий берег із мінімальними втратами.

Потім в українському просторі зʼявилося багато повідомлень про те, що росіян знищували тисячами, але все це виявилось фейком.

То чому ж росіянам дали спокійно відійти з Херсону?

Повідомляється, що перед самим відходом американська розвідка доповіла Байдену, що якщо ЗСУ почнуть обстрілювати війська РФ, 50% вірогідність того, що Путін застосує ядерну зброю.

Американці одразу ж сконтактувалися із Герасімовим і всіма головними чиновниками РФ. Герасімов сказав генералу Мілі, що якщо ми понесемо величезні втрати (маючи на увазі Херсон) ми застосуємо ядерну зброю. На що Мілі йому відповів, що такої поразки у РФ не буде.

Я не думаю, що ви понесете катастрофічні втрати, наприклад, втратите всю свою армію.

Після цього росіяни мали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий беріг, переправивши всю свою техніку та особовий склад.

Головним фактором, чому Путін на той момент не застосував ядерну зброю, став безпечний вихід військ РФ і уникнення масового оточення.

Автор книги приходить до висновку, що саме страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати і нічого не робити.

В кінцевому результаті, це призвело до того, що ніякої деморалізації не відбулося, ЗС РФ зберегли головну частину професійних солдатів та техніки, перегрупувалися і зараз захоплюють величезні шматки територій України.



Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 10 січ, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:09

  buratinyo написав:
  Бетон написав:Я українець. Люблю людей.
А ти справжній бурят.
Шоб ти сдох


Ти українець і при цьому називаєшь українців нацистами? На мій погляд поверхневий, запиздівся ти щось. :)

Нацисти в німеччині теж казали, що любили людей. Як це було насправді світ визначився вже у Гаазі.

О, вже й бурятів рідних своїх приплів. Скоро як істиний кремлебот почне згадувати про бутилки у різних якостях використання.

Дякую за побажання. А ти лікуйся давай.

Дитину 20 років дпсушник вдарив на кінцевій в груди кулаком.
Твій президент це робить разом з тобою.
Я ще не таке вам бажаю
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:12

вечная память ((

https://t.me/kindzadza_chat/63561
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:16

  Wirująświatła написав:
❗️Чому росіянам дали спокійно відійти з Херсону із мінімальними втратами?

Про це розповідається у книзі Боба Вудворда «Війна», який спілкувався із високопоставленими лицями уряду США.

Після рішення Гєрасімова відвести війська на лівий берег, у Херсоні знаходилося близько 30 000 військових ЗС РФ. Головне питання полягало у тому, як їх вивести, коли абсолютно все обстрілювалось українськими військами?

Тоді американській розвідці донесли, що ризик застосування ядерної зброї стає занадто високим, якщо при відході з Херсону Путін втратить головну частину професійної армії. Бо в результаті це могло б привести до великої деморалізації ЗС РФ.

І ось день Х — росіяни починають відступати. Згідно плану, ЗСУ мали б наступати по пʼятам і наносити масовані удари, що перетворило б переправу для росіян на тотальний жах. АЛЕ нічого не сталося — росіяни в листопаді спокійно відступили на лівий берег із мінімальними втратами.

Потім в українському просторі зʼявилося багато повідомлень про те, що росіян знищували тисячами, але все це виявилось фейком.

То чому ж росіянам дали спокійно відійти з Херсону?

Повідомляється, що перед самим відходом американська розвідка доповіла Байдену, що якщо ЗСУ почнуть обстрілювати війська РФ, 50% вірогідність того, що Путін застосує ядерну зброю.

Американці одразу ж сконтактувалися із Герасімовим і всіма головними чиновниками РФ. Герасімов сказав генералу Мілі, що якщо ми понесемо величезні втрати (маючи на увазі Херсон) ми застосуємо ядерну зброю. На що Мілі йому відповів, що такої поразки у РФ не буде.

Я не думаю, що ви понесете катастрофічні втрати, наприклад, втратите всю свою армію.

Після цього росіяни мали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий беріг, переправивши всю свою техніку та особовий склад.

Головним фактором, чому Путін на той момент не застосував ядерну зброю, став безпечний вихід військ РФ і уникнення масового оточення.

Автор книги приходить до висновку, що саме страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати і нічого не робити.

В кінцевому результаті, це призвело до того, що ніякої деморалізації не відбулося, ЗС РФ зберегли головну частину професійних солдатів та техніки, перегрупувалися і зараз захоплюють величезні шматки територій України.




Так он воно як "Байден спас Україну" (с) Портніков.
Можна тільки здогадуватись, скільки ще таких спасінь відбулось за всю крупномасштабку.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 10 січ, 2025 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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