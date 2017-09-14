Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:17
Бетон написав:
Дитину 20 років дпсушник вдарив на кінцевій в груди кулаком.
дитина тільки до 18 років.
по сравнению с количеством раненых и погибших это событие как чих воробья теперь.
Wirująświatła
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:19
Бетон написав:
Дитину 20 років
20 років ? Дитина ? Тобі 40+
Бетон, звернись до колег пана холяви
Ти погано закінчишь, ти вже виснажений, ти вже втрачаєшь зв"язок з реальністю
pesikot
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:21
pesikot написав:
20 років ? Дитина ? Тобі 40+
у тебя на аватаре тоже не мужик 50ти летний
Wirująświatła
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:24
Wirująświatła написав: "Чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию." и ничё, им смешно.
Так а шо не так? Жарт старий, але нормальний собі жарт.
Шоб жить треба жить (с) - оце вже не кожен зрозуміє.
Faceless
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:24
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.
По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.
«Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:26
Wirująświatła написав: flyman
знаю что у ментов специфический юмор понятный только им
️«В принципі, жалітись нема на що»: нардепи зараз отримують близько 40 тисяч грн і їх їхня зарплатня задовольняє, — нардеп Юрчишин
В лікарів теж
Faceless
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:28
Wirująświatła написав:
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.
По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.
Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.
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Врет,поди. С одного удара бы в морг отправилась- пробить ей прямой в бороду,как тому убиенному в сумах- упала,затылком об бордюр и все.
Нефиг ухилянтов защищать и перешкоджать дияльности ЗСУ.
Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:30
менты избили мужика с протезом
это дно или дно ниже?
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:31
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Да, но ще макіавелі казав що війну починають коли є бажання почати азакінчують коли є можливість закінчити
Наверное.Думаете вот эта тягомотина будет продолжатся?Обмен времени на территории?
Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.
Banderlog
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:31
Wirująświatła написав:
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.
По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.
«Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.
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Так в тцк чи в лікарні?
Faceless
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