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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11802118031180411805

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:33

  Faceless написав:Так в тцк чи в лікарні?

я так понимаю влк проходят там же в тцк, если кого бусифицируют из тцк он едет только на полигон или в морг.
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:40

чтобы разбавить напряженный фон войны и беспредельщиков ТЦК.
блогеры нашли самую добрую макаку в мире
https://www.youtube.com/shorts/ffDVvlxg ... ture=share
https://www.youtube.com/shorts/RKgrWG0D ... ture=share
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27056
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11802118031180411805
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