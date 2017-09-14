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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:33
Faceless написав:
Так в тцк чи в лікарні?
я так понимаю влк проходят там же в тцк, если кого бусифицируют из тцк он едет только на полигон или в морг.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:40
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Wirująświatła
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