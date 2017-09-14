Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом. По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли. Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат. https://t.me/nabludatels/50113
Врет,поди. С одного удара бы в морг отправилась- пробить ей прямой в бороду,как тому убиенному в сумах- упала,затылком об бордюр и все. Нефиг ухилянтов защищать и перешкоджать дияльности ЗСУ.
Faceless написав:Наскільки я знаю, принаймні по знайомим/колегам, то на ВЛК везуть в якусь поліклініку з супроводом.
я в єтом не спец но есть такая инфа
Військово-лікарська комісія (ВЛК), яка працювала у приміщенні Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат — ред.) розформована. Відповідне рішення ухвалив Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради ще вчора, 12 вересня, на виконання відповідних рішень РНБО та указу президента України. Замість неї створені дві нових ВЛК, які працюватимуть у приміщеннях поліклініки КМП «Лікарня Придніпровська» (колишня залізничні лікарня — ред.) та КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (колишня Третя лікарня — ред.).
кроме того мой приятель (про которого я здесь писал ранее), пошел в тцк уточнить данные и там же прошел влк, которая его направила в больницу с гепатитом. Тем не менее "боевую" повестку ему выдали.