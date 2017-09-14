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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118021180311804118051180611807>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
"Чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию." и ничё, им смешно.

Так а шо не так? Жарт старий, але нормальний собі жарт.
Шоб жить треба жить (с) - оце вже не кожен зрозуміє.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:24

Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.

По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.

«Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.

https://t.me/nabludatels/50113
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:flyman знаю что у ментов специфический юмор понятный только им

️«В принципі, жалітись нема на що»: нардепи зараз отримують близько 40 тисяч грн і їх їхня зарплатня задовольняє, — нардеп Юрчишин

В лікарів теж
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:28

  Wirująświatła написав:
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.
По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.
Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.
https://t.me/nabludatels/50113



Врет,поди. С одного удара бы в морг отправилась- пробить ей прямой в бороду,как тому убиенному в сумах- упала,затылком об бордюр и все.
Нефиг ухилянтов защищать и перешкоджать дияльности ЗСУ.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:30

менты избили мужика с протезом
это дно или дно ниже?
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:31

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Да, но ще макіавелі казав що війну починають коли є бажання почати азакінчують коли є можливість закінчити


Наверное.Думаете вот эта тягомотина будет продолжатся?Обмен времени на территории?

Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:31

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.

По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.

«Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.

https://t.me/nabludatels/50113
Так в тцк чи в лікарні?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:33

  Faceless написав:Так в тцк чи в лікарні?

я так понимаю влк проходят там же в тцк, если кого бусифицируют из тцк он едет только на полигон или в морг.
Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:40

чтобы разбавить напряженный фон войны и беспредельщиков ТЦК.
блогеры нашли самую добрую макаку в мире
https://www.youtube.com/shorts/ffDVvlxg ... ture=share
https://www.youtube.com/shorts/RKgrWG0D ... ture=share
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:56

  Faceless написав:Наскільки я знаю, принаймні по знайомим/колегам, то на ВЛК везуть в якусь поліклініку з супроводом.

я в єтом не спец но есть такая инфа
Військово-лікарська комісія (ВЛК), яка працювала у приміщенні Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат — ред.) розформована. Відповідне рішення ухвалив Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради ще вчора, 12 вересня, на виконання відповідних рішень РНБО та указу президента України. Замість неї створені дві нових ВЛК, які працюватимуть у приміщеннях поліклініки КМП «Лікарня Придніпровська» (колишня залізничні лікарня — ред.) та КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (колишня Третя лікарня — ред.).

кроме того мой приятель (про которого я здесь писал ранее), пошел в тцк уточнить данные и там же прошел влк, которая его направила в больницу с гепатитом. Тем не менее "боевую" повестку ему выдали.
Wirująświatła
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