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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1180311804118051180611807>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:01

Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня. Решил откликнуться. Много событий произошло. Главное, что я в январе уже дома. Уволили из рядов ЗСУ по причине инвалидности второй группы. Потеря трудоспособности на 75 %. С 4 июля, когда прилетела по голове очередная контузия, по декабрь месяц увлекательно провел время в реанимациях и больницах - военный госпиталь в Одессе на Пироговской, 10 ГКБ на Малиновского. университетская клиника на Тенистой. Огромное спасибо нашим докторам, сестричкам, не заплатил ни копейки, хотел как-то в реанимации дать сестричке 1000 грн, зато что извинюсь попу мыла и тд, так она мне их чуть в зад назад не засунула, как вам не стыдно, это я вам должна, а не вы мне, а на лечение навскидку потратили кучу денег, до миллиона может, одна ампула 30 000 грн.
У меня еще та семейка)) Жена и муж инвалиды второй группы. Не то чтобы я хотел увольняться после получения инвалидности. Я почти два года провел беспрерывно в зоне боевых действий, условной сотки грн, но после возвращения из госпиталя комбат сказал мне, вали домой, ты ходячий зомби апокалипсис. Надо сказать, что видон у меня не для слабонервных, нарушение координации движений, агрессивный тремор.
Что дальше, не знаю, пока я реально не трудоспособен, метров 500 могу пройти, но дальше проблема, да пенсию назначили, не прокурорскую, но как инвалиду по захисту Батькiвщини весьма большую, весьма.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:07

  pesikot написав:
  Бетон написав:Дитину 20 років

20 років ? Дитина ? Тобі 40+

Бетон, звернись до колег пана холяви

Ти погано закінчишь, ти вже виснажений, ти вже втрачаєшь зв"язок з реальністю

Того садіста який кайфує від мозків жертви?
Як він закінчить то його особиста справа і твої "діагнози" не є для нього корисними а навпаки - шкідливими
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:07

  Banderlog написав:Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.

Українська влада винна ...

а Пуйло з Гундяєм не винні ...

Пуйло так хоче завершити війну, жаліється, благає.
Гундяй поклони б"є за мир
Так ?

Ніт!
Пуйло віддає накази на ракетні обстріли мирняка
Гундяй оголосив "Священную войну" та благословляє 9 хрестів з ініціалами Пуйла на ланчюжку
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:10

  freeze написав:Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня. Решил откликнуться. Много событий произошло. Главное, что я в январе уже дома. Уволили из рядов ЗСУ по причине инвалидности второй группы. Потеря трудоспособности на 75 %. С 4 июля, когда прилетела по голове очередная контузия, по декабрь месяц увлекательно провел время в реанимациях и больницах - военный госпиталь в Одессе на Пироговской, 10 ГКБ на Малиновского. университетская клиника на Тенистой. Огромное спасибо нашим докторам, сестричкам, не заплатил ни копейки, хотел как-то в реанимации дать сестричке 1000 грн, зато что извинюсь попу мыла и тд, так она мне их чуть в зад назад не засунула, как вам не стыдно, это я вам должна, а не вы мне, а на лечение навскидку потратили кучу денег, до миллиона может, одна ампула 30 000 грн.
У меня еще та семейка)) Жена и муж инвалиды второй группы. Не то чтобы я хотел увольняться после получения инвалидности. Я почти два года провел беспрерывно в зоне боевых действий, условной сотки грн, но после возвращения из госпиталя комбат сказал мне, вали домой, ты ходячий зомби апокалипсис. Надо сказать, что видон у меня не для слабонервных, нарушение координации движений, агрессивный тремор.
Что дальше, не знаю, пока я реально не трудоспособен, метров 500 могу пройти, но дальше проблема, да пенсию назначили, не прокурорскую, но как инвалиду по захисту Батькiвщини весьма большую, весьма.

Оце гарні новини, що ви живий. Я нещодавно теж вас згадував ...

А з інвалідністю - тримайтесь, ви міцний чоловік ! )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:10

  ЛАД написав:
  Бетон написав:На один блок-пост от 10 до 15 сотрудников ТЦК. Сколько блок-постов в одном городе и по всей стране? Но нам усердно говорят, что не хватает людей на фронте.

По словам депутатов, у нас миллион человек в армии, в рф 650 тысяч.
Почему у нас везде не хватает людей?

Сегодня утром Banderlog давал ссылку - https://youtu.be/QAQ35s0mTzg?si=zfWcDBbUOj6sgvXh. Там с 5.30 ответ на ваш вопрос. Не берусь судить, насколько точный.

Це (цифри) вже десятки раз обговорювали. Бетон чи тупить нещадно, чи корчить дебіла.
Я ще розумію (насправді ні) тупорилі питання по колу від долярчика (типу ж контужений) , але Бетон як заводний зайчик лежачи в теплі і комфорті , контужений лише пустим мішком з цементу, по колу питає одне і те саме…
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 10 січ, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:13

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Дитину 20 років

20 років ? Дитина ? Тобі 40+

Бетон, звернись до колег пана холяви

Ти погано закінчишь, ти вже виснажений, ти вже втрачаєшь зв"язок з реальністю

Того садіста який кайфує від мозків жертви?

Не садиста, а людини, яка таким як ви, вправляє мізки
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:13

  freeze написав:Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня. Решил откликнуться. Много событий произошло. Главное, что я в январе уже дома. Уволили из рядов ЗСУ по причине инвалидности второй группы. Потеря трудоспособности на 75 %. С 4 июля, когда прилетела по голове очередная контузия, по декабрь месяц увлекательно провел время в реанимациях и больницах - военный госпиталь в Одессе на Пироговской, 10 ГКБ на Малиновского. университетская клиника на Тенистой. Огромное спасибо нашим докторам, сестричкам, не заплатил ни копейки, хотел как-то в реанимации дать сестричке 1000 грн, зато что извинюсь попу мыла и тд, так она мне их чуть в зад назад не засунула, как вам не стыдно, это я вам должна, а не вы мне, а на лечение навскидку потратили кучу денег, до миллиона может, одна ампула 30 000 грн.
У меня еще та семейка)) Жена и муж инвалиды второй группы. Не то чтобы я хотел увольняться после получения инвалидности. Я почти два года провел беспрерывно в зоне боевых действий, условной сотки грн, но после возвращения из госпиталя комбат сказал мне, вали домой, ты ходячий зомби апокалипсис. Надо сказать, что видон у меня не для слабонервных, нарушение координации движений, агрессивный тремор.
Что дальше, не знаю, пока я реально не трудоспособен, метров 500 могу пройти, но дальше проблема, да пенсию назначили, не прокурорскую, но как инвалиду по захисту Батькiвщини весьма большую, весьма.

Радий Вас читати що живі, інвалідність ..., хтось потрібен для постійної помічі :( або за гроші , добре шо пенсію надали без судів і іншого цирку
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:13

  freeze написав:Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня. Решил откликнуться. Много событий произошло. Главное, что я в январе уже дома.
вітаю. Радий Вас бачити.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:16

  Бетон написав:На один блок-пост от 10 до 15 сотрудников ТЦК. Сколько блок-постов в одном городе и по всей стране? Но нам усердно говорят, что не хватает людей на фронте.

По словам депутатов, у нас миллион человек в армии, в рф 650 тысяч.
Почему у нас везде не хватает людей?

Гончаренко вже задавав таке питання, отримав відповідь
Гончаренко, є таке поняття тил нахуй, тилове забезпечення, тил, який тримає Чернігівщину і Сумщину (хоча це частково тил бо Курська), тил, який стежить за білорусами, тил, який на Півдні, тил, який мотаєится між передком і тилом, є блять кіберфахівці, є блять штаби, є блять іновації, є блять інформаційка, є блять різні розвідки, є блять дохуя аналітиків, бо війна це не окоп тільки. Була б війна тільки окопом, всім би вже піздєц настав. Гончаренко, ти цивільний то хоч піди повчись. Хоч вивчи який тил у москалів і порівняй з нашим.

ключове - вчити матчастину...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:19

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.

Українська влада винна ...

а Пуйло з Гундяєм не винні ...

Пуйло так хоче завершити війну, жаліється, благає.
Гундяй поклони б"є за мир
Так ?

Ніт!
Пуйло віддає накази на ракетні обстріли мирняка
Гундяй оголосив "Священную войну" та благословляє 9 хрестів з ініціалами Пуйла на ланчюжку
давай котлети окрремо мухи окремо. Де я писав що путін не винуватий?
Но він хотів завершити війну. В 22 наші відмовились і мінські домовленості наші не виконували.
Умови для переговорів кращі не стають
Banderlog
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