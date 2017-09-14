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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:21
Banderlog написав:
. Де я писав що путін не винуватий?
Но він хотів завершити війну. В 22 наші відмовились
по минским согласен, по стамбулу мало информации кто там что хотел. Возможно те переговоры были придуманы только чтобы вывести войска из Бучи-Гостомеля без потерь. Единственная дорога на рб была под огневым контролем ЗСУ. Когда хотят договориться спорят и договариваются до усрачки. Хорошо допустим тогда хотел, а теперь почему не хочет, абиделся, где логика? Девочка передумала выходить замуж...
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 10 січ, 2025 19:24, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:21
freeze написав:
Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня. Решил откликнуться. Много событий произошло. Главное, что я в январе уже дома. Уволили из рядов ЗСУ по причине инвалидности второй группы. Потеря трудоспособности на 75 %. С 4 июля, когда прилетела по голове очередная контузия, по декабрь месяц увлекательно провел время в реанимациях и больницах - военный госпиталь в Одессе на Пироговской, 10 ГКБ на Малиновского. университетская клиника на Тенистой. Огромное спасибо нашим докторам, сестричкам, не заплатил ни копейки, хотел как-то в реанимации дать сестричке 1000 грн, зато что извинюсь попу мыла и тд, так она мне их чуть в зад назад не засунула, как вам не стыдно, это я вам должна, а не вы мне, а на лечение навскидку потратили кучу денег, до миллиона может, одна ампула 30 000 грн.
У меня еще та семейка)) Жена и муж инвалиды второй группы. Не то чтобы я хотел увольняться после получения инвалидности. Я почти два года провел беспрерывно в зоне боевых действий, условной сотки грн, но после возвращения из госпиталя комбат сказал мне, вали домой, ты ходячий зомби апокалипсис. Надо сказать, что видон у меня не для слабонервных, нарушение координации движений, агрессивный тремор.
Что дальше, не знаю, пока я реально не трудоспособен, метров 500 могу пройти, но дальше проблема, да пенсию назначили, не прокурорскую, но как инвалиду по захисту Батькiвщини весьма большую, весьма.
Вітаю. Думав такі люди існують тільки в фільмах.
Прийміть велику подяку від мене і думаю ніхто не проти від всіх форумчан.
Пишіть якщо зможете свої спогади та враження від війни.
В інеті міліон інфо не знаєш чому вірити.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:22
pesikot написав:
Не садиста, а людини, яка таким як ви, вправляє мізки
У морзі? Сходіть , може вам допоможе
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:25
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
. Де я писав що путін не винуватий?
Но він хотів завершити війну. В 22 наші відмовились
по минским согласен, по стамбулу мало информации кто там что хотел. Возможно те переговоры были придуманы только чтобы вывести войска из Бучи-Гостомеля без потерь.
Единственная дорога на рб была под огневым контролем ЗСУ.
Именно , і згоду дав верховний говнокомандувачь
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:28
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.
Українська влада винна ...
а Пуйло з Гундяєм не винні ...
Пуйло так хоче завершити війну, жаліється, благає.
Гундяй поклони б"є за мир
Так ?
Ніт!
Пуйло віддає накази на ракетні обстріли мирняка
Гундяй оголосив "Священную войну" та благословляє 9 хрестів з ініціалами Пуйла на ланчюжку
давай котлети окрремо мухи окремо. Де я писав що путін не винуватий? Но він хотів завершити війну.
В 22 наші відмовились і мінські домовленості наші не виконували.
Умови для переговорів кращі не стають
черговий раз по колу. він хотів закінчити війну на умовах повної капітуляції. жодних прийнятних умов для обговорення не БУЛО. але це не заважає декому долдонити - путін хотів припинити - БРЕХНЯ...
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:30
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.
Українська влада винна ...
а Пуйло з Гундяєм не винні ...
Пуйло так хоче завершити війну, жаліється, благає.
Гундяй поклони б"є за мир
Так ?
Ніт!
Пуйло віддає накази на ракетні обстріли мирняка
Гундяй оголосив "Священную войну" та благословляє 9 хрестів з ініціалами Пуйла на ланчюжку
давай котлети окрремо мухи окремо. Де я писав що путін не винуватий?
Но він хотів завершити війну. В 22 наші відмовились і мінські домовленості
наші не виконували.
Умови для переговорів кращі не стають
Можете нагадати ті умови домовленності?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 10 січ, 2025 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:31
Banderlog написав: Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Да, но ще макіавелі казав що війну починають коли є бажання почати азакінчують коли є можливість закінчити
Наверное.Думаете вот эта тягомотина будет продолжатся?Обмен времени на территории?
Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.
як буде можливість - закінчать. у влади стратегія триматися й не капітулювати, а варіантів домовитися немає й не було поки що...
й території розмінюють на втрати Московії - це окреме пояснення для тупих...
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:38
Banderlog написав:
давай котлети окрремо мухи окремо. Де я писав що путін не винуватий
?
Ніде ти цього не писав
Banderlog написав:
Но він хотів завершити війну. В 22 наші відмовились і мінські домовленості наші не виконували.
І знову, "це Україна розпочала войну", а Пуйло хотів все завершити
Не тринди
Коли він хотів завершити ? Після того, як розпочав ?
Так він міг війну не починати, або відразу завершити
Але він не завершив
мінські домовленості наші не виконували
І знов, наші не виконували
Це нарратив москальскої пропаганди, який ти активно підтримуєшь
Самі москалі не виконували Мінські, від слова зовсім
Ніякого припинення вогню не було, розведення з боку москалів не було
Закінчуй вже кагор Онуфрія пити ))
То як там з 9 хрестами з ініціалами Пуйла на ланцюжку ?
Знову промовчишь ? Типа, не чув, не знаю, не було такого )
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:01
Shaman написав:
черговий раз по колу. він хотів закінчити війну на умовах повної капітуляції. жодних прийнятних умов для обговорення не БУЛО. але це не заважає декому долдонити - путін хотів припинити - БРЕХНЯ...
брехня що умови не прийнятні.
Шо неприйнятного в мінських угодах було? це ти вважаєш умови не прийнятними бо хочеш продовження війни і в нато.
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу.
Донецькі знову б голосували за когось як Яник.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:06
Banderlog написав:
Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.
То понятно. Но держать такое в балансе долго? Или Трамп замирит или обвал фронта,не? Долго можно это держать только если это игра в поддавки. В реале одна из сторон критически ослабнет и все пойдет куда быстрее.
Приведите пример вялотекущего отступления с сохранением державности в течении 5-8-10 лет.Все длительные войны переходили в фазу "получили люлей, сбежали в горы/джунгли и там партизанили охулиард лет, пока агрессор не ушел сам".
Ну или заморозка.
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