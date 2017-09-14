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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:07
Shaman написав: Banderlog написав: Господар Вельзевула написав:
Наверное.Думаете вот эта тягомотина будет продолжатся?Обмен времени на территории?
Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.
як буде можливість - закінчать. у влади стратегія триматися й не капітулювати, а варіантів домовитися немає й не було поки що...
й території розмінюють на втрати Московії - це окреме пояснення для тупих...
окремо і я поясню для брехунів- втрати росії розмінються на наші втрати і території. І чиї втрати прийнятніші спорне питання.
Поки надії тільки на трампа.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:12
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Я думаю що у влади така стратегія. Війна на виснаження. Вони гризуть, наші їм підставляють труднопереваріуємі фортеці бахмут.
Ідеї перемогти нема.
І закінчити теж нема.
То понятно. Но держать такое в балансе долго? Или Трамп замирит или обвал фронта,не? Долго можно это держать только если это игра в поддавки. В реале одна из сторон критически ослабнет и все пойдет куда быстрее.
Приведите пример вялотекущего отступления с сохранением державности в течении 5-8-10 лет.Все длительные войны переходили в фазу "получили люлей, сбежали в горы/джунгли и там партизанили охулиард лет, пока агрессор не ушел сам".
Ну или заморозка.
з довгих воєн я можу згадати лиш нагорний карабах. Но там був паритет сил. І більшість часу щось як наше ато в мініатюрі.
В таких війнах як ця програш не обовязковий, но втрата субєктності держави не минучий. За нас будуть договорюватись інші.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:12
Хомякоид написав: freeze написав:
Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня. Решил откликнуться. Много событий произошло. Главное, что я в январе уже дома. Уволили из рядов ЗСУ по причине инвалидности второй группы. Потеря трудоспособности на 75 %. С 4 июля, когда прилетела по голове очередная контузия, по декабрь месяц увлекательно провел время в реанимациях и больницах - военный госпиталь в Одессе на Пироговской, 10 ГКБ на Малиновского. университетская клиника на Тенистой. Огромное спасибо нашим докторам, сестричкам, не заплатил ни копейки, хотел как-то в реанимации дать сестричке 1000 грн, зато что извинюсь попу мыла и тд, так она мне их чуть в зад назад не засунула, как вам не стыдно, это я вам должна, а не вы мне, а на лечение навскидку потратили кучу денег, до миллиона может, одна ампула 30 000 грн.
У меня еще та семейка)) Жена и муж инвалиды второй группы. Не то чтобы я хотел увольняться после получения инвалидности. Я почти два года провел беспрерывно в зоне боевых действий, условной сотки грн, но после возвращения из госпиталя комбат сказал мне, вали домой, ты ходячий зомби апокалипсис. Надо сказать, что видон у меня не для слабонервных, нарушение координации движений, агрессивный тремор.
Что дальше, не знаю, пока я реально не трудоспособен, метров 500 могу пройти, но дальше проблема, да пенсию назначили, не прокурорскую, но как инвалиду по захисту Батькiвщини весьма большую, весьма.
Вітаю. Думав такі люди існують тільки в фільмах.
Прийміть велику подяку від мене і думаю ніхто не проти від всіх форумчан.
Пишіть якщо зможете свої спогади та враження від війни.
В інеті міліон інфо не знаєш чому вірити.
Очень рад что отписались и разрешите присоединиться к словам уважения и благодарности
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:13
Banderlog написав:
Поки надії тільки на трампа.
Да. Всяко. Спаси нас,Дональд Джонович! Благаемо тебе всей страной. И избави нас от володьки лукавого, и ныне, и присно, и вовеки веков.
Аминь.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:13
Banderlog написав:
Поки надії тільки на трампа.
а чего ждет? зачем ему 6 месяцев чтобы закончить войну? позвонил путину спросил ты чего хочешь. потом позвонил зеленскому и снова позвонил путину, сказать на что готова Украина. да-да, нет-нет. На это не надо 6 месяцев.
6 месяцев это отмазка. Путин хочет слишком много, скорее всего польшу и прибалтику. У него есть ЯО для тех, кто хочет войны по взрослому. А детскую войну Украина-Польша-Прибалтика ему точно проиграют. То что во взрослую войну ради польши прибалтик (тем более Украины) США включаться не хотят для меня более чем очевидно. Чтобы по всей Европе летели ракеты? территория рф позволяет немного поиграть в ядерную войну. а территория Европы нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 10 січ, 2025 20:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:15
Banderlog написав:
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.
Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?
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