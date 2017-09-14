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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1180511806118071180811809>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:12

  Хомякоид написав:
  freeze написав:Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня. Решил откликнуться. Много событий произошло. Главное, что я в январе уже дома. Уволили из рядов ЗСУ по причине инвалидности второй группы. Потеря трудоспособности на 75 %. С 4 июля, когда прилетела по голове очередная контузия, по декабрь месяц увлекательно провел время в реанимациях и больницах - военный госпиталь в Одессе на Пироговской, 10 ГКБ на Малиновского. университетская клиника на Тенистой. Огромное спасибо нашим докторам, сестричкам, не заплатил ни копейки, хотел как-то в реанимации дать сестричке 1000 грн, зато что извинюсь попу мыла и тд, так она мне их чуть в зад назад не засунула, как вам не стыдно, это я вам должна, а не вы мне, а на лечение навскидку потратили кучу денег, до миллиона может, одна ампула 30 000 грн.
У меня еще та семейка)) Жена и муж инвалиды второй группы. Не то чтобы я хотел увольняться после получения инвалидности. Я почти два года провел беспрерывно в зоне боевых действий, условной сотки грн, но после возвращения из госпиталя комбат сказал мне, вали домой, ты ходячий зомби апокалипсис. Надо сказать, что видон у меня не для слабонервных, нарушение координации движений, агрессивный тремор.
Что дальше, не знаю, пока я реально не трудоспособен, метров 500 могу пройти, но дальше проблема, да пенсию назначили, не прокурорскую, но как инвалиду по захисту Батькiвщини весьма большую, весьма.


Вітаю. Думав такі люди існують тільки в фільмах.
Прийміть велику подяку від мене і думаю ніхто не проти від всіх форумчан.
Пишіть якщо зможете свої спогади та враження від війни.
В інеті міліон інфо не знаєш чому вірити. :shock:


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serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:13

  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.


Да. Всяко. Спаси нас,Дональд Джонович! Благаемо тебе всей страной. И избави нас от володьки лукавого, и ныне, и присно, и вовеки веков.
Аминь.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:13

  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.
а чего ждет? зачем ему 6 месяцев чтобы закончить войну? позвонил путину спросил ты чего хочешь. потом позвонил зеленскому и снова позвонил путину, сказать на что готова Украина. да-да, нет-нет. На это не надо 6 месяцев.

6 месяцев это отмазка. Путин хочет слишком много, скорее всего польшу и прибалтику. У него есть ЯО для тех, кто хочет войны по взрослому. А детскую войну Украина-Польша-Прибалтика ему точно проиграют. То что во взрослую войну ради польши прибалтик (тем более Украины) США включаться не хотят для меня более чем очевидно. Чтобы по всей Европе летели ракеты? территория рф позволяет немного поиграть в ядерную войну. а территория Европы нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 10 січ, 2025 20:17, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:15

  Banderlog написав:А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:21

  Water написав:
  Banderlog написав:А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?

Мене не влаштовує війна в якої нема ніякої цілі. Ти кажеш що нас візьмуть в нато. Для чого це нато? Що саме мішає нато обявити війну путіну зараз? Якщо не всією організацією то в хоть окремими країнами? Що мішає турції обявити війну росії? Що мішає польщі? Франції? Британії? Штатам?
Ні вони цього не роблять бо їм не вигідно.
Востаннє редагувалось Banderlog в П'ят 10 січ, 2025 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:21

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.
По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.
Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.
https://t.me/nabludatels/50113

Врет,поди. С одного удара бы в морг отправилась- пробить ей прямой в бороду,как тому убиенному в сумах- упала,затылком об бордюр и все.
Нефиг ухилянтов защищать и перешкоджать дияльности ЗСУ.

мені цікаво - хіба таке лайно не тягне на бан? :shock:

а тобі значно пасує перший варіант твого аватару - Мудя. Мудя воно й є мудя - все по Фрейду :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:25

  Shaman написав:мені цікаво - хіба таке лайно не тягне на бан
блин ну юмор же, в чем ты усмотрел зраду?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:27

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.


Да. Всяко. Спаси нас,Дональд Джонович! Благаемо тебе всей страной. И избави нас от володьки лукавого, и ныне, и присно, и вовеки веков.
Аминь.

В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:29

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?

Мене не влаштовує війна в якої нема ніякої цілі. Ти кажеш що нас візьмуть в нато. Для чого це нато? Що саме мішає нато обявити війну путіну зараз? Якщо не всією організацією то в хоть окремими країнами? Що мішає турції обявити війну росії? Що мішає польщі? Франції? Британії? Штатам?
Ні вони цього не роблять бо їм не вигідно.

а ми цю війну почали??? :shock: от що робити, коли на тебе напали?

я пам'ятаю відповідь, що якщо не можеш виграти, то треба тікати, кинувши весь баланс 8) . але країна не може собі таке дозволити - надто багато крові буде, якщо просто здатися

ми воюємо, бо хтось захотів почати війну без мети.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Виталий, с психологической точки зрения, как может быть:
каблуки и резиновый костюм надевал зе, а дискредитирую его я? :mrgreen:
это как?
Бетон
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