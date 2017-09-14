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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11806118071180811809>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:35

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?

Мене не влаштовує війна в якої нема ніякої цілі. Ти кажеш що нас візьмуть в нато. Для чого це нато? Що саме мішає нато обявити війну путіну зараз? Якщо не всією організацією то в хоть окремими країнами? Що мішає турції обявити війну росії? Що мішає польщі? Франції? Британії? Штатам?
Ні вони цього не роблять бо їм не вигідно.

Знайди які цілі у москалів, шо вони хочуть, які саме умови закінчення війни з точки зору москалів, або особисто пуйла. А, у них це називається не війна? Какаяразніца.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:36

  Banderlog написав:Мене не влаштовує війна в якої нема ніякої цілі. Ти кажеш що нас візьмуть в нато. Для чого це нато? Що саме мішає нато обявити війну путіну зараз? Якщо не всією організацією то в хоть окремими країнами? Що мішає турції обявити війну росії? Що мішає польщі? Франції? Британії? Штатам?

Ні, вони цього не роблять бо їм не вигідно.
Україна в НАТО ? НАТО - западній европі достатньо буфера з другосортніх країн, кордон від Єстонії до Болгарії
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:39

  Vadim_ написав:Україна в НАТО ? НАТО - западній европі достатньо буфера з другосортніх країн, кордон від Єстонії до Болгарії

Там поки пуйлята шось собі придумали, НАТА трішечки розширилось за рахунок Фінляндії, а там кордон більше тисячі км. Тобто, хуйлята хотіли розширення НАТИ? Вони його вже отримали на своїх кордонах.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:39

  Бетон написав:Виталий, с психологической точки зрения, как может быть:
каблуки и резиновый костюм надевал зе, а дискредитирую его я? :mrgreen:
это как?

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:43

  Water написав:Знайди які цілі у москалів, шо вони хочуть, які саме умови закінчення війни з точки зору москалів, або особисто пуйла. А, у них це називається не війна? Какаяразніца.

Вони хочуть окупувати русскоговорящие территории бывшей Российской империи , Украина в первую очередь
Харбін чі Порт Артур вони не здатьні окупувати
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:43

  Banderlog написав:В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами

Давай на прикладах, скільки й хто вкрав західної допомоги? Наскільки я пам`ятаю, неодноразово був західний аудіт за контролем не тільки грошей, а й зброї. Чи ти десь заникав Джавелін?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:45

  Vadim_ написав:
  Water написав:Знайди які цілі у москалів, шо вони хочуть, які саме умови закінчення війни з точки зору москалів, або особисто пуйла. А, у них це називається не війна? Какаяразніца.

Вони хочуть окупувати русскоговорящие территории бывшей Российской империи , Украина в первую очередь

Давай більш детально: перше, друге, третє. На яких умовах вони завершать війну?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня.

Згадували Вас навіть коли тут це не озвучувалось. Відновлюйтесь і пишіть на форумі.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:21

  Water написав:
  Vadim_ написав:
  Water написав:Знайди які цілі у москалів, шо вони хочуть, які саме умови закінчення війни з точки зору москалів, або особисто пуйла. А, у них це називається не війна? Какаяразніца.

Вони хочуть окупувати русскоговорящие территории бывшей Российской империи , Украина в первую очередь

Давай більш детально: перше, друге, третє. На яких умовах вони завершать війну?

Запитай у свого куратора
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:26

  Vadim_ написав:
  Water написав:Давай більш детально: перше, друге, третє. На яких умовах вони завершать війну?

Запитай у свого куратора

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flyman
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