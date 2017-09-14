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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:35
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.
Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?
Мене не влаштовує війна в якої нема ніякої цілі. Ти кажеш що нас візьмуть в нато. Для чого це нато? Що саме мішає нато обявити війну путіну зараз? Якщо не всією організацією то в хоть окремими країнами? Що мішає турції обявити війну росії? Що мішає польщі? Франції? Британії? Штатам?
Ні вони цього не роблять бо їм не вигідно.
Знайди які цілі у москалів, шо вони хочуть, які саме умови закінчення війни з точки зору москалів, або особисто пуйла. А, у них це називається не війна? Какаяразніца.
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Water
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:36
Banderlog написав:
Мене не влаштовує війна в якої нема ніякої цілі. Ти кажеш що нас візьмуть в нато. Для чого це нато? Що саме мішає нато обявити війну путіну зараз? Якщо не всією організацією то в хоть окремими країнами? Що мішає турції обявити війну росії? Що мішає польщі? Франції? Британії? Штатам?
Ні, вони цього не роблять бо їм не вигідно.
Україна в НАТО ? НАТО - западній европі достатньо буфера з другосортніх країн, кордон від Єстонії до Болгарії
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Vadim_
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:39
Vadim_ написав:
Україна в НАТО ? НАТО - западній европі достатньо буфера з другосортніх країн, кордон від Єстонії до Болгарії
Там поки пуйлята шось собі придумали, НАТА трішечки розширилось за рахунок Фінляндії, а там кордон більше тисячі км. Тобто, хуйлята хотіли розширення НАТИ? Вони його вже отримали на своїх кордонах.
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Water
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:39
Бетон написав:
Виталий, с психологической точки зрения, как может быть:
каблуки и резиновый костюм надевал зе, а дискредитирую его я?
это как?
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:43
Water написав:
Знайди які цілі у москалів, шо вони хочуть, які саме умови закінчення війни з точки зору москалів, або особисто пуйла. А, у них це називається не війна? Какаяразніца.
Вони хочуть окупувати русскоговорящие территории бывшей Российской империи , Украина в первую очередь
Харбін чі Порт Артур вони не здатьні окупувати
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Vadim_
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:43
Banderlog написав:
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами
Давай на прикладах, скільки й хто вкрав західної допомоги? Наскільки я пам`ятаю, неодноразово був західний аудіт за контролем не тільки грошей, а й зброї. Чи ти десь заникав Джавелін?
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Water
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:45
Vadim_ написав: Water написав:
Знайди які цілі у москалів, шо вони хочуть, які саме умови закінчення війни з точки зору москалів, або особисто пуйла. А, у них це називається не війна? Какаяразніца.
Вони хочуть окупувати русскоговорящие территории бывшей Российской империи , Украина в первую очередь
Давай більш детально: перше, друге, третє. На яких умовах вони завершать війну?
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Water
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:49
freeze написав:
Приветствую всех. Василь написал, что вспоминали меня.
Згадували Вас навіть коли тут це не озвучувалось. Відновлюйтесь і пишіть на форумі.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:21
Water написав: Vadim_ написав: Water написав:
Знайди які цілі у москалів, шо вони хочуть, які саме умови закінчення війни з точки зору москалів, або особисто пуйла. А, у них це називається не війна? Какаяразніца.
Вони хочуть окупувати русскоговорящие территории бывшей Российской империи , Украина в первую очередь
Давай більш детально: перше, друге, третє. На яких умовах вони завершать війну?
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Vadim_
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:26
Vadim_ написав: Water написав:
Давай більш детально: перше, друге, третє. На яких умовах вони завершать війну?
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