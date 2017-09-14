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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11806118071180811809

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
черговий раз по колу. він хотів закінчити війну на умовах повної капітуляції. жодних прийнятних умов для обговорення не БУЛО. але це не заважає декому долдонити - путін хотів припинити - БРЕХНЯ...
брехня що умови не прийнятні.
Шо неприйнятного в мінських угодах було? це ти вважаєш умови не прийнятними бо хочеш продовження війни і в нато.
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу.
Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

Знову пісня "україна мінські не виконувала"
Все, як кажуть росіяни, добуквено

Ну не пались вже так, московський святоша

Росія сама не виконувала Мінські, ні-ко-ли
Росія почала повномаштабне вторгнення, тому що хотіла захопити Україну

Ти ніколи не критикуешь Росію, ти завжди за Росію і завжди проти України
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:28

  Water написав:
  Banderlog написав:В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами

Давай на прикладах, скільки й хто вкрав західної допомоги? Наскільки я пам`ятаю, неодноразово був західний аудіт за контролем не тільки грошей, а й зброї. Чи ти десь заникав Джавелін?

Аудит на крашанки па 17 був?(а це дрібниця у порівнянні з іншим...) є кримінальна справа і судовий вирок?
Нема ні того ні іншого
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:29

  Wirująświatła написав:
❗️Чому росіянам дали спокійно відійти з Херсону із мінімальними втратами?

Про це розповідається у книзі Боба Вудворда «Війна», який спілкувався із високопоставленими лицями уряду США.

Після рішення Гєрасімова відвести війська на лівий берег, у Херсоні знаходилося близько 30 000 військових ЗС РФ. Головне питання полягало у тому, як їх вивести, коли абсолютно все обстрілювалось українськими військами?

Тоді американській розвідці донесли, що ризик застосування ядерної зброї стає занадто високим, якщо при відході з Херсону Путін втратить головну частину професійної армії. Бо в результаті це могло б привести до великої деморалізації ЗС РФ.

І ось день Х — росіяни починають відступати. Згідно плану, ЗСУ мали б наступати по пʼятам і наносити масовані удари, що перетворило б переправу для росіян на тотальний жах. АЛЕ нічого не сталося — росіяни в листопаді спокійно відступили на лівий берег із мінімальними втратами.

Потім в українському просторі зʼявилося багато повідомлень про те, що росіян знищували тисячами, але все це виявилось фейком.

То чому ж росіянам дали спокійно відійти з Херсону?

Повідомляється, що перед самим відходом американська розвідка доповіла Байдену, що якщо ЗСУ почнуть обстрілювати війська РФ, 50% вірогідність того, що Путін застосує ядерну зброю.

Американці одразу ж сконтактувалися із Герасімовим і всіма головними чиновниками РФ. Герасімов сказав генералу Мілі, що якщо ми понесемо величезні втрати (маючи на увазі Херсон) ми застосуємо ядерну зброю. На що Мілі йому відповів, що такої поразки у РФ не буде.

Я не думаю, що ви понесете катастрофічні втрати, наприклад, втратите всю свою армію.

Після цього росіяни мали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий беріг, переправивши всю свою техніку та особовий склад.

Головним фактором, чому Путін на той момент не застосував ядерну зброю, став безпечний вихід військ РФ і уникнення масового оточення.

Автор книги приходить до висновку, що саме страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати і нічого не робити.

В кінцевому результаті, це призвело до того, що ніякої деморалізації не відбулося, ЗС РФ зберегли головну частину професійних солдатів та техніки, перегрупувалися і зараз захоплюють величезні шматки територій України.





и зачем эти источиник? даже я далекий от войны и то понял что америка все сделала что бы рф не чувствовала поражения в конвекционном противостоянии.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:34

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.


Да. Всяко. Спаси нас,Дональд Джонович! Благаемо тебе всей страной. И избави нас от володьки лукавого, и ныне, и присно, и вовеки веков.
Аминь.

В нас зара сформувалось в владі лоббі війни

Ти таке прогнозоване. "лоббі війни, лоббі миру"
"це ж було вже"
Ти пишешь все, як пише російська пропаганда
Слово в слово

Тому ти - російський пропагандон

Напиши, де і коли Пуйло хотіло миру ? та завершення війни ?
Ти мовчишь про це
Бо ти за Пуйла та Гундяя
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:34

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.

По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.

«Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.

https://t.me/nabludatels/50113
Так в тцк чи в лікарні?


а вы не вкурсе что ли что при тцк есть экспресс влк которое проходится под дулом автомата? странно :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:38

  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.

Агента КГБ и Солнцевской ОПГ ?Такие себе надії для України
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:42

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.

Агента КГБ и Солнцевской ОПГ ?Такие себе надії для України

А Маск з велкаесема?
огласітє вєсь спісок надій
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 січ, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:43

Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема

Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону

Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось

После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет

Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность

PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:43

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.


Да. Всяко. Спаси нас,Дональд Джонович! Благаемо тебе всей страной. И избави нас от володьки лукавого, и ныне, и присно, и вовеки веков.
Аминь.

В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії


прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:49

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.

Агента КГБ и Солнцевской ОПГ ?Такие себе надії для України

А Маск з велкаесема?
огласітє вєсь спісок надій

Я по фене не ботаю ,
но видел видео где рашкован рассказівает как илон уч'л замечания рашкованов по поводу меню в Тесла и изменил и поблагодарил
Vadim_
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