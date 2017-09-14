❗️Чому росіянам дали спокійно відійти з Херсону із мінімальними втратами?



Про це розповідається у книзі Боба Вудворда «Війна», який спілкувався із високопоставленими лицями уряду США.



Після рішення Гєрасімова відвести війська на лівий берег, у Херсоні знаходилося близько 30 000 військових ЗС РФ. Головне питання полягало у тому, як їх вивести, коли абсолютно все обстрілювалось українськими військами?



Тоді американській розвідці донесли, що ризик застосування ядерної зброї стає занадто високим, якщо при відході з Херсону Путін втратить головну частину професійної армії. Бо в результаті це могло б привести до великої деморалізації ЗС РФ.



І ось день Х — росіяни починають відступати. Згідно плану, ЗСУ мали б наступати по пʼятам і наносити масовані удари, що перетворило б переправу для росіян на тотальний жах. АЛЕ нічого не сталося — росіяни в листопаді спокійно відступили на лівий берег із мінімальними втратами.



Потім в українському просторі зʼявилося багато повідомлень про те, що росіян знищували тисячами, але все це виявилось фейком.



То чому ж росіянам дали спокійно відійти з Херсону?



Повідомляється, що перед самим відходом американська розвідка доповіла Байдену, що якщо ЗСУ почнуть обстрілювати війська РФ, 50% вірогідність того, що Путін застосує ядерну зброю.



Американці одразу ж сконтактувалися із Герасімовим і всіма головними чиновниками РФ. Герасімов сказав генералу Мілі, що якщо ми понесемо величезні втрати (маючи на увазі Херсон) ми застосуємо ядерну зброю. На що Мілі йому відповів, що такої поразки у РФ не буде.



Я не думаю, що ви понесете катастрофічні втрати, наприклад, втратите всю свою армію.



Після цього росіяни мали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий беріг, переправивши всю свою техніку та особовий склад.



Головним фактором, чому Путін на той момент не застосував ядерну зброю, став безпечний вихід військ РФ і уникнення масового оточення.



Автор книги приходить до висновку, що саме страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати і нічого не робити.



В кінцевому результаті, це призвело до того, що ніякої деморалізації не відбулося, ЗС РФ зберегли головну частину професійних солдатів та техніки, перегрупувалися і зараз захоплюють величезні шматки територій України.







