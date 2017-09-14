Shaman написав: черговий раз по колу. він хотів закінчити війну на умовах повної капітуляції. жодних прийнятних умов для обговорення не БУЛО. але це не заважає декому долдонити - путін хотів припинити - БРЕХНЯ...
брехня що умови не прийнятні. Шо неприйнятного в мінських угодах було? це ти вважаєш умови не прийнятними бо хочеш продовження війни і в нато. А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.
Знову пісня "україна мінські не виконувала" Все, як кажуть росіяни, добуквено
Ну не пались вже так, московський святоша
Росія сама не виконувала Мінські, ні-ко-ли Росія почала повномаштабне вторгнення, тому що хотіла захопити Україну
Ти ніколи не критикуешь Росію, ти завжди за Росію і завжди проти України
Banderlog написав:В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами
Давай на прикладах, скільки й хто вкрав західної допомоги? Наскільки я пам`ятаю, неодноразово був західний аудіт за контролем не тільки грошей, а й зброї. Чи ти десь заникав Джавелін?
Аудит на крашанки па 17 був?(а це дрібниця у порівнянні з іншим...) є кримінальна справа і судовий вирок? Нема ні того ні іншого
❗️Чому росіянам дали спокійно відійти з Херсону із мінімальними втратами?
Про це розповідається у книзі Боба Вудворда «Війна», який спілкувався із високопоставленими лицями уряду США.
Після рішення Гєрасімова відвести війська на лівий берег, у Херсоні знаходилося близько 30 000 військових ЗС РФ. Головне питання полягало у тому, як їх вивести, коли абсолютно все обстрілювалось українськими військами?
Тоді американській розвідці донесли, що ризик застосування ядерної зброї стає занадто високим, якщо при відході з Херсону Путін втратить головну частину професійної армії. Бо в результаті це могло б привести до великої деморалізації ЗС РФ.
І ось день Х — росіяни починають відступати. Згідно плану, ЗСУ мали б наступати по пʼятам і наносити масовані удари, що перетворило б переправу для росіян на тотальний жах. АЛЕ нічого не сталося — росіяни в листопаді спокійно відступили на лівий берег із мінімальними втратами.
Потім в українському просторі зʼявилося багато повідомлень про те, що росіян знищували тисячами, але все це виявилось фейком.
То чому ж росіянам дали спокійно відійти з Херсону?
Повідомляється, що перед самим відходом американська розвідка доповіла Байдену, що якщо ЗСУ почнуть обстрілювати війська РФ, 50% вірогідність того, що Путін застосує ядерну зброю.
Американці одразу ж сконтактувалися із Герасімовим і всіма головними чиновниками РФ. Герасімов сказав генералу Мілі, що якщо ми понесемо величезні втрати (маючи на увазі Херсон) ми застосуємо ядерну зброю. На що Мілі йому відповів, що такої поразки у РФ не буде.
Я не думаю, що ви понесете катастрофічні втрати, наприклад, втратите всю свою армію.
Після цього росіяни мали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий беріг, переправивши всю свою техніку та особовий склад.
Головним фактором, чому Путін на той момент не застосував ядерну зброю, став безпечний вихід військ РФ і уникнення масового оточення.
Автор книги приходить до висновку, що саме страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати і нічого не робити.
В кінцевому результаті, це призвело до того, що ніякої деморалізації не відбулося, ЗС РФ зберегли головну частину професійних солдатів та техніки, перегрупувалися і зараз захоплюють величезні шматки територій України.
и зачем эти источиник? даже я далекий от войны и то понял что америка все сделала что бы рф не чувствовала поражения в конвекционном противостоянии.
Да. Всяко. Спаси нас,Дональд Джонович! Благаемо тебе всей страной. И избави нас от володьки лукавого, и ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь.
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії
прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?