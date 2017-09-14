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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:29
Wirująświatła написав:
❗️Чому росіянам дали спокійно відійти з Херсону із мінімальними втратами?
Про це розповідається у книзі Боба Вудворда «Війна», який спілкувався із високопоставленими лицями уряду США.
Після рішення Гєрасімова відвести війська на лівий берег, у Херсоні знаходилося близько 30 000 військових ЗС РФ. Головне питання полягало у тому, як їх вивести, коли абсолютно все обстрілювалось українськими військами?
Тоді американській розвідці донесли, що ризик застосування ядерної зброї стає занадто високим, якщо при відході з Херсону Путін втратить головну частину професійної армії. Бо в результаті це могло б привести до великої деморалізації ЗС РФ.
І ось день Х — росіяни починають відступати. Згідно плану, ЗСУ мали б наступати по пʼятам і наносити масовані удари, що перетворило б переправу для росіян на тотальний жах. АЛЕ нічого не сталося — росіяни в листопаді спокійно відступили на лівий берег із мінімальними втратами.
Потім в українському просторі зʼявилося багато повідомлень про те, що росіян знищували тисячами, але все це виявилось фейком.
То чому ж росіянам дали спокійно відійти з Херсону?
Повідомляється, що перед самим відходом американська розвідка доповіла Байдену, що якщо ЗСУ почнуть обстрілювати війська РФ, 50% вірогідність того, що Путін застосує ядерну зброю.
Американці одразу ж сконтактувалися із Герасімовим і всіма головними чиновниками РФ. Герасімов сказав генералу Мілі, що якщо ми понесемо величезні втрати (маючи на увазі Херсон) ми застосуємо ядерну зброю. На що Мілі йому відповів, що такої поразки у РФ не буде.
Я не думаю, що ви понесете катастрофічні втрати, наприклад, втратите всю свою армію.
Після цього росіяни мали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий беріг, переправивши всю свою техніку та особовий склад.
Головним фактором, чому Путін на той момент не застосував ядерну зброю, став безпечний вихід військ РФ і уникнення масового оточення.
Автор книги приходить до висновку, що саме страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати і нічого не робити.
В кінцевому результаті, це призвело до того, що ніякої деморалізації не відбулося, ЗС РФ зберегли головну частину професійних солдатів та техніки, перегрупувалися і зараз захоплюють величезні шматки територій України.
и зачем эти источиник? даже я далекий от войны и то понял что америка все сделала что бы рф не чувствовала поражения в конвекционном противостоянии.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:34
Banderlog написав: Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Поки надії тільки на трампа.
Да. Всяко. Спаси нас,Дональд Джонович! Благаемо тебе всей страной. И избави нас от володьки лукавого, и ныне, и присно, и вовеки веков.
Аминь.
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни
Ти таке прогнозоване. "лоббі війни, лоббі миру"
"це ж було вже"
Ти пишешь все, як пише російська пропаганда
Слово в слово
Тому ти - російський пропагандон
Напиши, де і коли Пуйло хотіло миру ? та завершення війни ?
Ти мовчишь про це
Бо ти за Пуйла та Гундяя
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:42
Vadim_ написав: Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.
Агента КГБ и Солнцевской ОПГ ?Такие себе надії для України
А Маск з велкаесема?
огласітє вєсь спісок надій
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 10 січ, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:43
Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема
Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону
Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось
После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет
Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность
PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:43
Banderlog написав: Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Поки надії тільки на трампа.
Да. Всяко. Спаси нас,Дональд Джонович! Благаемо тебе всей страной. И избави нас от володьки лукавого, и ныне, и присно, и вовеки веков.
Аминь.
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії
прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:04
Vadim_ написав: Water написав: Banderlog написав:
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами
Давай на прикладах, скільки й хто вкрав західної допомоги? Наскільки я пам`ятаю, неодноразово був західний аудіт за контролем не тільки грошей, а й зброї. Чи ти десь заникав Джавелін?
Аудит на крашанки па 17 був?(а це дрібниця у порівнянні з іншим...) є кримінальна справа і судовий вирок?
Нема ні того ні іншого
Ну так був аудит чи не було? Чим все завершилось?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:08
Vadim_ написав: Water написав:
Давай більш детально: перше, друге, третє. На яких умовах вони завершать війну?
Запитай у свого куратора
У мене нема куратура, але дивлюсь ти свого вже запитав
Vadim_ написав:
Вони хочуть окупувати русскоговорящие территории бывшей Российской империи , Украина в первую очередь
Тоді доповідай шо таке русскагаварящие тєріторії? Така собі територія, яка з кимось москальською розмовляє?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:10
Water написав: Vadim_ написав:
Аудит на крашанки па 17 був?(а це дрібниця у порівнянні з іншим...) є кримінальна справа і судовий вирок? Нема ні того ні іншого
Ну так був аудит чи не було? Чим все завершилось?
А шо , боты читать не научены?
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Vadim_
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:14
ЛАД написав: budivelnik написав:
Капітал створюється не обертом папірців.
Капітал - це матеріальні(творчі)цінності які створені працею......
Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?
в тебе деменція?
ще навіть пів-року не пройшло з твоїх не всьо так адназначна
по питанню обєма послуг у ВВП ....
Мій магазин створює те саме що і:- вчитель в школі
- лікар в лікарні
- робота бензоколонки
- пошта
- поліцейський
- чиновники всіх мастей
- прибиральник
- касир на вокзалі
.....
-дейтрой 25 років в армії
-парторг на заводі
Продовжувати далі?
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