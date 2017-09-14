detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Капітал - це будинок на продаж.
Ти завжди був поверхапайкоп по термінах....
Будинок на продаж - перетворення одного виду капіталу(будинок-консервативно/пасивний варіант)) - на активно/ризиковий - гроші...
Будинок здача в оренду - отримання відсотків на капіталовкладення
Будинок як власне житло - пасивне капіталовкладення яке зменшить фінансове навантаження при втраті роботи..
Тому й кажу - гнучкість це сьогодні
твердотупість-це совок.
Угу.
Так що там буде, коли кожен підійде до дзеркала і побудує, як ти, хоч на продаж, хоч в аренду, хоч собі пасивно))), будинок?
В три рази капітал виросте?
В кожного)))
Про що таке капітал -поговримо нижче
а на рахунок - в кожного....
Не існує в світі системи щоб ВСІ були БАГАТІ/ЗДОРОВІ/ЩАСЛИВІ
тому ясно що всього і в кожного - не буде ніколи.
Можливий варіант коли у всіх однаково буде
Голод/Горе - але це якраз те від чого ми вже відійшли
detroytred написав:
Чи як ото в Детройті будуть 3 млн. будинки пустими стояти і руйнуватися в нуль?
Розкажи, єралашечник.
Важко примітиву пояснити складну річ, особливо коли він не хоче.
1 Якщо памятаєш то на запитання Долярчика чому я оцінив 150м2 своєї комерційної нерухомості в 100 000 доларів, якщо середня вартість м2 1000-1500 доларів/м2
Моя відповідь була наступною
я оцінюю вартість капіталу яким володію( в данному випадку нерухомість) не через ціни за м2, а через розмір ПРИБУТКУ який генерує цей капітал.
Тобто річний прибуток я знаю - звідси я вираховую РОЗМІР КАПІТАЛУ який цей прибуток генерує.
Чи може розмір капіталу змінитись - так може, як вверх( якщо збільшиться прибуток) так і вниз якщо прибуток зменшиться...
У випадку з будинками в Дейтройті- їх РИНКОВА вартість=0 , а те що створити такий самий коштує 1 млн - нікого не гребе.
2 Тепер як формується ринок....
Найпростіший варіант...
Бабка володіла земельним паєм в 1га поля- який заріс буряном
Його ринкова вартість=0
Внук отримав спадщину , позичив в сусіда лопату і перекопавши пай щось там виростив... Чим після продажу вирощеного - збільшив ринкову вартість цього паю
Частину отриманого зїв , частину перетворив в трактор(міндобрива чи посадковий матеріал...та будь-що) - і зміг краще обробити цей пай збільшивши урожайність - і вже ще більше збільшив ринкову ціну..
Тому
В Африці сотні км2 продаються дешевше ніж гектари в Україні, а гектари в Україні продаються дешевше ніж сотки в Польщі, а сотки в Польщі продаються дешевше ніж м2 в Японії...
На твоє дурне запитання - кому продав
Існує як не дивно - розумна відповідь...
Адже якщо на всю Україну тільки одній людині прийде думка підняти продуктивність своєї праці - тоді продавати нікому
А якщо продуктивність праці почне піднімати 1 млн осіб...?
В кожного з цього 1 млн виростуть як товари які він зможе запропонувати на ринку так і платоспроможні потреби які він буде реалізовувати на цьому ж ринку....
Тобто капітал -це не фантики ( гроші це лінійка/якесь загальнозручне мірило)
Капітал - це СТВОРЕННЯ товарів/послуг , а створювати без людської праці ще ніхто не навчився..
Тому
якщо в Україні не вистарчає 20м2 на особу - значить є ніша в 400 млрд доларів в будіництві(розширення)
Якщо ми їмо 50 кг мяса/рік а в США 125кг/мяса рік на особу - то ще є куди розширювати ринок мяса на 15 млрд доларів
і так по всім позиціям...
Тобто в нас йде накопичення ВЛАСНОГО капіталу, яке не потребує ні додаткових законів, ні якогось іншого втручання з сторони Держави.
Чи ти здурі вважаєш що написання Закону стимулює українців більше будувати і вирощувати мяса?
Ні , самі люди , які захочуть перейти з бульби на мясо і з малогабаритки на більше метрів квадратних - будуть над цим працювати.
І років за 50 ми досягнемо тих самих 70 000 доларів/на особу замість сьогоднішніх 2000 доларів/особу.
Тобто навть БЕЗ зміни території України чи чисельності населення , наш ринок в грошовому вимірі виросте в 35 разів...
Друге питання ми за цих 50 років- наблизимось до США чи віддалимось... Тобто різниця між нашими ВВП на особу стане менша ніж сьогоднішні 35 чи більша...
Тепер зрозумів що таке КАПІТАЛ
чи й далі будеш фантазувати на папірці?
Але навіть в країнах де є НАДЛИШОК капіталу( те саме США) - є всього 1 мільйонер на 35 осіб ....