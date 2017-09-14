Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:39

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Капітал - це будинок на продаж. Капітал - це будинок на продаж. Ти завжди був поверхапайкоп по термінах....

Будинок на продаж - перетворення одного виду капіталу(будинок-консервативно/пасивний варіант)) - на активно/ризиковий - гроші...

Будинок здача в оренду - отримання відсотків на капіталовкладення

Будинок як власне житло - пасивне капіталовкладення яке зменшить фінансове навантаження при втраті роботи..



Тому й кажу - гнучкість це сьогодні

твердотупість-це совок. Ти завжди був поверхапайкоп по термінах....Будинок на продаж - перетворення одного виду капіталу(будинок-консервативно/пасивний варіант)) - на активно/ризиковий - гроші...Будинок здача в оренду - отримання відсотків на капіталовкладенняБудинок як власне житло - пасивне капіталовкладення яке зменшить фінансове навантаження при втраті роботи..Тому й кажу - гнучкість це сьогоднітвердотупість-це совок. Угу.

Так що там буде, коли кожен підійде до дзеркала і побудує, як ти, хоч на продаж, хоч в аренду, хоч собі пасивно))), будинок?

В три рази капітал виросте?

В кожного))) Угу.Так що там буде, коли кожен підійде до дзеркала і побудує, як ти, хоч на продаж, хоч в аренду, хоч собі пасивно))), будинок?В три рази капітал виросте?В кожного)))

detroytred написав: Чи як ото в Детройті будуть 3 млн. будинки пустими стояти і руйнуватися в нуль?

Розкажи, єралашечник. Чи як ото в Детройті будуть 3 млн. будинки пустими стояти і руйнуватися в нуль?Розкажи, єралашечник.

Про що таке капітал -поговримо нижчеа на рахунок - в кожного....Не існує в світі системи щоб ВСІ були БАГАТІ/ЗДОРОВІ/ЩАСЛИВІтому ясно що всього і в кожного - не буде ніколи.Можливий варіант коли у всіх однаково будеГолод/Горе - але це якраз те від чого ми вже відійшлиВажко примітиву пояснити складну річ, особливо коли він не хоче.1 Якщо памятаєш то на запитання Долярчикачому я оцінив 150м2 своєї комерційної нерухомості в 100 000 доларів, якщо середня вартість м2 1000-1500 доларів/м2Моя відповідь була наступноюя оцінюю вартість капіталу яким володію( в данному випадку нерухомість) не через ціни за м2, а через розмір ПРИБУТКУ який генерує цей капітал.Тобто річний прибуток я знаю - звідси я вираховую РОЗМІР КАПІТАЛУ який цей прибуток генерує.Чи може розмір капіталу змінитись - так може, як вверх( якщо збільшиться прибуток) так і вниз якщо прибуток зменшиться...У випадку з будинками в Дейтройті- їх РИНКОВА вартість=0 , а те що створити такий самий коштує 1 млн - нікого не гребе.2 Тепер як формується ринок....Найпростіший варіант...Бабка володіла земельним паєм в 1га поля- який заріс буряномЙого ринкова вартість=0Внук отримав спадщину , позичив в сусіда лопату і перекопавши пай щось там виростив... Чим після продажу вирощеного - збільшив ринкову вартість цього паюЧастину отриманого зїв , частину перетворив в трактор(міндобрива чи посадковий матеріал...та будь-що) - і зміг краще обробити цей пай збільшивши урожайність - і вже ще більше збільшив ринкову ціну..ТомуВ Африці сотні км2 продаються дешевше ніж гектари в Україні, а гектари в Україні продаються дешевше ніж сотки в Польщі, а сотки в Польщі продаються дешевше ніж м2 в Японії...На твоє дурне запитання - кому продавІснує як не дивно - розумна відповідь...Адже якщо на всю Україну тільки одній людині прийде думка підняти продуктивність своєї праці - тоді продавати нікомуА якщо продуктивність праці почне піднімати 1 млн осіб...?В кожного з цього 1 млн виростуть як товари які він зможе запропонувати на ринку так і платоспроможні потреби які він буде реалізовувати на цьому ж ринку....Тобто капітал -це не фантики ( гроші це лінійка/якесь загальнозручне мірило)Капітал - це СТВОРЕННЯ товарів/послуг , а створювати без людської праці ще ніхто не навчився..Томуякщо в Україні не вистарчає 20м2 на особу - значить є ніша в 400 млрд доларів в будіництві(розширення)Якщо ми їмо 50 кг мяса/рік а в США 125кг/мяса рік на особу - то ще є куди розширювати ринок мяса на 15 млрд доларіві так по всім позиціям...Тобто в нас йде накопичення ВЛАСНОГО капіталу, яке не потребує ні додаткових законів, ні якогось іншого втручання з сторони Держави.Чи ти здурі вважаєш що написання Закону стимулює українців більше будувати і вирощувати мяса?Ні , самі люди , які захочуть перейти з бульби на мясо і з малогабаритки на більше метрів квадратних - будуть над цим працювати.І років за 50 ми досягнемо тих самих 70 000 доларів/на особу замість сьогоднішніх 2000 доларів/особу.Тобто навть БЕЗ зміни території України чи чисельності населення , наш ринок в грошовому вимірі виросте в 35 разів...Друге питання ми за цих 50 років- наблизимось до США чи віддалимось... Тобто різниця між нашими ВВП на особу стане менша ніж сьогоднішні 35 чи більша...Тепер зрозумів що таке КАПІТАЛчи й далі будеш фантазувати на папірці?Але навіть в країнах де є НАДЛИШОК капіталу( те саме США) - є всього 1 мільйонер на 35 осіб ....