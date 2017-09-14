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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11808118091181011811>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:15

  Banderlog написав:
  Shaman написав:черговий раз по колу. він хотів закінчити війну на умовах повної капітуляції. жодних прийнятних умов для обговорення не БУЛО. але це не заважає декому долдонити - путін хотів припинити - БРЕХНЯ...
брехня що умови не прийнятні.
Шо неприйнятного в мінських угодах було? це ти вважаєш умови не прийнятними бо хочеш продовження війни і в нато.
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу.
Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

от не треба заплутувати. після лютого 2022 про мінські угоди вже нема сенсу говорити. а під час війни НЕ БУЛО жодних прийнятних умов для перемовин. тому казати, що Україна відмовилася - це брехня. хоча ні, від капітуляції Україна відмовилася. :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:18

  pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема

Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону

Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось

После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет

Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность

PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим

Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:27

  UA написав:
  pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема

Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону

Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось

После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет

Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность

PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим

Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.

я его не читаю. спасибо что подсветил.
песиков, по закону я имею полное право выезжать куда угодно.
быкуешь здесь только ты.
я же подал апелляцию. система какбэ чхала на закон точно так же, как и я на твои бумажки дефективности, по которым тебя пока не утилизировали.

но это пока
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:27

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:черговий раз по колу. він хотів закінчити війну на умовах повної капітуляції. жодних прийнятних умов для обговорення не БУЛО. але це не заважає декому долдонити - путін хотів припинити - БРЕХНЯ...
брехня що умови не прийнятні.
Шо неприйнятного в мінських угодах було? це ти вважаєш умови не прийнятними бо хочеш продовження війни і в нато.
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу.
Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

от не треба заплутувати. після лютого 2022 про мінські угоди вже нема сенсу говорити. а під час війни НЕ БУЛО жодних прийнятних умов для перемовин. тому казати, що Україна відмовилася - це брехня. хоча ні, від капітуляції Україна відмовилася. :)
що таке капітуляція? Відмова від вступу в нато? Позаблоковий статус України?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:29


Порахував у гривнях. А як порахувати пройо** території, назавжди врачені завдяки діям/бездіяльності найвеличнівійшого і ще багато-багато інших пройо**, які продовжуються. Щодня зростає цей рахунок і ніяких мирних планів, бо ціна має бути максимальною, як у дідів на початку ХХ століття.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:34

  UA написав:Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.
на счет авторитета не знаю но у него много понятий чисто зоновских, то ли круг общения, то ли сам он сиделец. И манера общения кому то что о предъявлять тоже зоновская.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 10 січ, 2025 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:34

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:черговий раз по колу. він хотів закінчити війну на умовах повної капітуляції. жодних прийнятних умов для обговорення не БУЛО. але це не заважає декому долдонити - путін хотів припинити - БРЕХНЯ...
брехня що умови не прийнятні.
Шо неприйнятного в мінських угодах було? це ти вважаєш умови не прийнятними бо хочеш продовження війни і в нато.
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу.
Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

от не треба заплутувати. після лютого 2022 про мінські угоди вже нема сенсу говорити. а під час війни НЕ БУЛО жодних прийнятних умов для перемовин. тому казати, що Україна відмовилася - це брехня. хоча ні, від капітуляції Україна відмовилася. :)

Пан спеціаліст , оголосіть умови, здатні ?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:37

  wild.tomcat написав:
прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?
до чого тут 19 століття? Хіба не видно що багато хто жирує в часи коли інші в окопах? Чи не понятно що війна повод щоб не проводити вибори?
І не тільки в україні заробляють. Для виробників зброї в росії і на заході це теж золотий час.
Весь тягар війни на простому народові.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:39

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Капітал - це будинок на продаж.
Ти завжди був поверхапайкоп по термінах....
Будинок на продаж - перетворення одного виду капіталу(будинок-консервативно/пасивний варіант)) - на активно/ризиковий - гроші...
Будинок здача в оренду - отримання відсотків на капіталовкладення
Будинок як власне житло - пасивне капіталовкладення яке зменшить фінансове навантаження при втраті роботи..

Тому й кажу - гнучкість це сьогодні
твердотупість-це совок.
Угу.
Так що там буде, коли кожен підійде до дзеркала і побудує, як ти, хоч на продаж, хоч в аренду, хоч собі пасивно))), будинок?
В три рази капітал виросте?
В кожного)))
Про що таке капітал -поговримо нижче
а на рахунок - в кожного....
Не існує в світі системи щоб ВСІ були БАГАТІ/ЗДОРОВІ/ЩАСЛИВІ
тому ясно що всього і в кожного - не буде ніколи.
Можливий варіант коли у всіх однаково буде
Голод/Горе - але це якраз те від чого ми вже відійшли
  detroytred написав:Чи як ото в Детройті будуть 3 млн. будинки пустими стояти і руйнуватися в нуль?
Розкажи, єралашечник.
Важко примітиву пояснити складну річ, особливо коли він не хоче.
1 Якщо памятаєш то на запитання Долярчика
чому я оцінив 150м2 своєї комерційної нерухомості в 100 000 доларів, якщо середня вартість м2 1000-1500 доларів/м2
Моя відповідь була наступною
я оцінюю вартість капіталу яким володію( в данному випадку нерухомість) не через ціни за м2, а через розмір ПРИБУТКУ який генерує цей капітал.
Тобто річний прибуток я знаю - звідси я вираховую РОЗМІР КАПІТАЛУ який цей прибуток генерує.
Чи може розмір капіталу змінитись - так може, як вверх( якщо збільшиться прибуток) так і вниз якщо прибуток зменшиться...
У випадку з будинками в Дейтройті- їх РИНКОВА вартість=0 , а те що створити такий самий коштує 1 млн - нікого не гребе.
2 Тепер як формується ринок....
Найпростіший варіант...
Бабка володіла земельним паєм в 1га поля- який заріс буряном
Його ринкова вартість=0
Внук отримав спадщину , позичив в сусіда лопату і перекопавши пай щось там виростив... Чим після продажу вирощеного - збільшив ринкову вартість цього паю
Частину отриманого зїв , частину перетворив в трактор(міндобрива чи посадковий матеріал...та будь-що) - і зміг краще обробити цей пай збільшивши урожайність - і вже ще більше збільшив ринкову ціну..
Тому
В Африці сотні км2 продаються дешевше ніж гектари в Україні, а гектари в Україні продаються дешевше ніж сотки в Польщі, а сотки в Польщі продаються дешевше ніж м2 в Японії...
На твоє дурне запитання - кому продав
Існує як не дивно - розумна відповідь...
Адже якщо на всю Україну тільки одній людині прийде думка підняти продуктивність своєї праці - тоді продавати нікому
А якщо продуктивність праці почне піднімати 1 млн осіб...?
В кожного з цього 1 млн виростуть як товари які він зможе запропонувати на ринку так і платоспроможні потреби які він буде реалізовувати на цьому ж ринку....
Тобто капітал -це не фантики ( гроші це лінійка/якесь загальнозручне мірило)
Капітал - це СТВОРЕННЯ товарів/послуг , а створювати без людської праці ще ніхто не навчився..
Тому
якщо в Україні не вистарчає 20м2 на особу - значить є ніша в 400 млрд доларів в будіництві(розширення)
Якщо ми їмо 50 кг мяса/рік а в США 125кг/мяса рік на особу - то ще є куди розширювати ринок мяса на 15 млрд доларів
і так по всім позиціям...
Тобто в нас йде накопичення ВЛАСНОГО капіталу, яке не потребує ні додаткових законів, ні якогось іншого втручання з сторони Держави.
Чи ти здурі вважаєш що написання Закону стимулює українців більше будувати і вирощувати мяса?
Ні , самі люди , які захочуть перейти з бульби на мясо і з малогабаритки на більше метрів квадратних - будуть над цим працювати.
І років за 50 ми досягнемо тих самих 70 000 доларів/на особу замість сьогоднішніх 2000 доларів/особу.
Тобто навть БЕЗ зміни території України чи чисельності населення , наш ринок в грошовому вимірі виросте в 35 разів...
Друге питання ми за цих 50 років- наблизимось до США чи віддалимось... Тобто різниця між нашими ВВП на особу стане менша ніж сьогоднішні 35 чи більша...

Тепер зрозумів що таке КАПІТАЛ
чи й далі будеш фантазувати на папірці?

Але навіть в країнах де є НАДЛИШОК капіталу( те саме США) - є всього 1 мільйонер на 35 осіб ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:40

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.
на счет авторитета не знаю но у него много понятий чисто зоновских, то ли круг общения, то ли сам он сиделец. И манера общения кому то что о предъявлять тоже зоновская.

В калцентри набирають з зон. Можливо і ботів теж звідти. Но пескіт явно не для авторитета позивний)
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