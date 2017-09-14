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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11808118091181011811

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:44

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:
❗️Чому росіянам дали спокійно відійти з Херсону із мінімальними втратами?
Про це розповідається у книзі Боба Вудворда «Війна», який спілкувався із високопоставленими лицями уряду США.
Після рішення Гєрасімова відвести війська на лівий берег, у Херсоні знаходилося близько 30 000 військових ЗС РФ. Головне питання полягало у тому, як їх вивести, коли абсолютно все обстрілювалось українськими військами?
Тоді американській розвідці донесли, що ризик застосування ядерної зброї стає занадто високим, якщо при відході з Херсону Путін втратить головну частину професійної армії. Бо в результаті це могло б привести до великої деморалізації ЗС РФ.

І ось день Х — росіяни починають відступати. Згідно плану, ЗСУ мали б наступати по пʼятам і наносити масовані удари, що перетворило б переправу для росіян на тотальний жах. АЛЕ нічого не сталося — росіяни в листопаді спокійно відступили на лівий берег із мінімальними втратами.
Потім в українському просторі зʼявилося багато повідомлень про те, що росіян знищували тисячами, але все це виявилось фейком.
То чому ж росіянам дали спокійно відійти з Херсону?
Повідомляється, що перед самим відходом американська розвідка доповіла Байдену, що якщо ЗСУ почнуть обстрілювати війська РФ, 50% вірогідність того, що Путін застосує ядерну зброю.

Американці одразу ж сконтактувалися із Герасімовим і всіма головними чиновниками РФ. Герасімов сказав генералу Мілі, що якщо ми понесемо величезні втрати (маючи на увазі Херсон) ми застосуємо ядерну зброю. На що Мілі йому відповів, що такої поразки у РФ не буде.
Я не думаю, що ви понесете катастрофічні втрати, наприклад, втратите всю свою армію.

Після цього росіяни мали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий беріг, переправивши всю свою техніку та особовий склад.
Головним фактором, чому Путін на той момент не застосував ядерну зброю, став безпечний вихід військ РФ і уникнення масового оточення.
Автор книги приходить до висновку, що саме страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати і нічого не робити.
В кінцевому результаті, це призвело до того, що ніякої деморалізації не відбулося, ЗС РФ зберегли головну частину професійних солдатів та техніки, перегрупувалися і зараз захоплюють величезні шматки територій України.
и зачем эти источиник? даже я далекий от войны и то понял что америка все сделала что бы рф не чувствовала поражения в конвекционном противостоянии.
Хоч хтось в стані порівняти масштаби прийняття рішень?
З точки зору США -вони БЕРЕГЛИ СВІТ від ядерної катастрофи...
З нашої точки зору - нам не дали....

Але нюанс
А чи могли б ми отримати можливості швидкого знищення педераційної армії під Херсоном... БЕЗ ЗБРОЇ від союзників?

Тобто
Подякувати союзникам за те що
а - з їх допомогою ми відбили Херсонську
б - вони не дали розгорітись ядерній війні
ми не хочемо

Але
зубоскалимо що нам не дали добити...

Труси/хрестик...

ПС
Так наших воїнів шкода... але це ж ми допустили до того що захищатись без військово/фінансової підтримки союзників ми не можемо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:47

  Water написав:
  Banderlog написав:В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами

Давай на прикладах, скільки й хто вкрав західної допомоги? Наскільки я пам`ятаю, неодноразово був західний аудіт за контролем не тільки грошей, а й зброї. Чи ти десь заникав Джавелін?

Нет: был аудит только военной помощи. И как бы очевидно, что джавелины прятать особого смысла нет -- в отличии от...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:56

  budivelnik написав:
Тепер зрозумів що таке КАПІТАЛ
чи й далі будеш фантазувати на папірці?

Але навіть в країнах де є НАДЛИШОК капіталу( те саме США) - є всього 1 мільйонер на 35 осіб ....

Навіщо ти оці єралашики складаєш?
Почни з абетки.
Надлишок (перевиробництво) капіталу - це не кількість, це про неможливість капіталу обертати його з прибутком.
Навіть в самій бідній країні, де того капіталу майже нема, можуть статися умови, що буде надлишок. Великої частки капіталу, що є в цьому ринку.
А навіть в самій найбагатшій, де мільйонер на мільярдерів сидить, ситуації перевиробництва капіталу може не бути.
Ти взагалі не віддупляєш про що мова ведеться.

Чи ти гадаєш, що від кількості твоїх чергових відсеб'ятин в тебе розуміння абетки з'явиться?
Ні.
Не дискутуй зі мной марно.
Витрати ці зусилля і час на абетку... тоді може і буде сенс для обговорень.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 січ, 2025 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:56

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема

Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону

Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось

После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет

Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность

PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим

Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.
я его не читаю. спасибо что подсветил.
песиков, по закону я имею полное право выезжать куда угодно.
быкуешь здесь только ты.
я же подал апелляцию. система какбэ чхала на закон точно так же, как и я на твои бумажки дефективности, по которым тебя пока не утилизировали.

но это пока

Едте, к чему эти сопли?

какие сопли. я сужусь и всё. бумаги у меня есть, адвокат работает. что не так
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:02

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:
прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?
до чого тут 19 століття? Хіба не видно що багато хто жирує в часи коли інші в окопах? Чи не понятно що війна повод щоб не проводити вибори?
І не тільки в україні заробляють. Для виробників зброї в росії і на заході це теж золотий час.
Весь тягар війни на простому народові.

Тобто ,закінчення війни заможнім людям у всьому світі не вигідне?
Вони заробляють набагато більше на війні
головне що ні вони ні їх близькі під мінометними обстрілами не сидять. є й серед багатих ті яким вигідний мир з росією. Це наші старі олігархи в яких бізнес був завязаний. Фірташ, Ахметов, Медвечук, Бойко вони і можуть готувати грунт для перемовин, шукати з тієї сторони "хороших русскіх". Медведчук приміром був одним з тих хто готував мінські домовленості і був в контактних групах по обміну полоненими
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема

Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону

Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось

После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет

Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность

PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим

Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.

я его не читаю. спасибо что подсветил.
песиков, по закону я имею полное право выезжать куда угодно.
быкуешь здесь только ты.
я же подал апелляцию. система какбэ чхала на закон точно так же, как и я на твои бумажки дефективности, по которым тебя пока не утилизировали.

но это пока
Цікаво що у вас за документи такі
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ПЛЯ ....що ви таке пишите ?
Прочитав остнні 4 сторінки , суцільна маячня .

Бетон - крімінальний ауторІтет ....від слова аутіст ....
Вєтік ,не залишай вивчання мавп ...
Слухайте , ви краще рубаніть по рюмці і лягайте спати ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:21

"Чтоб там не говорили, а санкции таки работают. Все по рекомендациям экспертов той самой санкционной группы Ермака-Макфола…
США объявили новый пакет санкций против РФ по противодействию теневому танкерному флоту и Росатому.
⁠Под санкции попали все крупные игроки нефтегазовой отрасли РФ, в том числе Газпром Нефть и Сургутнефтегаз, их дочерние компании… и парочка терминалов по экспорту СПГ.
Ингосстрах и Альфастрахование уже не смогут страховать ржавые корыта и обходить ограничения…
Также санкции коснулись обходных путей по ценовым потолкам при торговле нефтью…
И Росатом…
Белый Дом: Трамп не сможет снять санкции с РФ самостоятельно - для этого ему потребуется получить одобрение Конгресса..." (С)
______________________________
Єдине питання виникає: "Чому ж не раніше?"
Так само і зі зброєю. Пакети якої сипляться останніми місяцями.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:22

холява не то вы читаете доктор

Рождественские праздники, Рождественские дни,
Блестят слезинки радости, блестят глаза твои.
И мысли так стремительно летят через века
В объятия Спасителя, к рождению Христа.
-
Гармонь играет старая знакомый нам псалом,
И эхом по реке уносит Господа «Шалом».
Обнять сейчас бы Господа, к ногам Его прильнуть,
Как птицы в лучах солнечных, в объятьях утонуть

Играй гармонь, душа моя, ты Господа хвали,
За милость и любовь Его, за всё благослови,
За детство босоногое, за юности пору,
И за года преклонные, за седину свою.
Wirująświatła
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