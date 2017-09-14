RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11809118101181111812>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:56

  budivelnik написав:
Тепер зрозумів що таке КАПІТАЛ
чи й далі будеш фантазувати на папірці?

Але навіть в країнах де є НАДЛИШОК капіталу( те саме США) - є всього 1 мільйонер на 35 осіб ....

Навіщо ти оці єралашики складаєш?
Почни з абетки.
Надлишок (перевиробництво) капіталу - це не кількість, це про неможливість капіталу обертати його з прибутком.
Навіть в самій бідній країні, де того капіталу майже нема, можуть статися умови, що буде надлишок. Великої частки капіталу, що є в цьому ринку.
А навіть в самій найбагатшій, де мільйонер на мільярдерів сидить, ситуації перевиробництва капіталу може не бути.
Ти взагалі не віддупляєш про що мова ведеться.

Чи ти гадаєш, що від кількості твоїх чергових відсеб'ятин в тебе розуміння абетки з'явиться?
Ні.
Не дискутуй зі мной марно.
Витрати ці зусилля і час на абетку... тоді може і буде сенс для обговорень.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 січ, 2025 22:57, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31670
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:56

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема

Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону

Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось

После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет

Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность

PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим

Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.
я его не читаю. спасибо что подсветил.
песиков, по закону я имею полное право выезжать куда угодно.
быкуешь здесь только ты.
я же подал апелляцию. система какбэ чхала на закон точно так же, как и я на твои бумажки дефективности, по которым тебя пока не утилизировали.

но это пока

Едте, к чему эти сопли?

какие сопли. я сужусь и всё. бумаги у меня есть, адвокат работает. что не так
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4263
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:02

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:
прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?
до чого тут 19 століття? Хіба не видно що багато хто жирує в часи коли інші в окопах? Чи не понятно що війна повод щоб не проводити вибори?
І не тільки в україні заробляють. Для виробників зброї в росії і на заході це теж золотий час.
Весь тягар війни на простому народові.

Тобто ,закінчення війни заможнім людям у всьому світі не вигідне?
Вони заробляють набагато більше на війні
головне що ні вони ні їх близькі під мінометними обстрілами не сидять. є й серед багатих ті яким вигідний мир з росією. Це наші старі олігархи в яких бізнес був завязаний. Фірташ, Ахметов, Медвечук, Бойко вони і можуть готувати грунт для перемовин, шукати з тієї сторони "хороших русскіх". Медведчук приміром був одним з тих хто готував мінські домовленості і був в контактних групах по обміну полоненими
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1693
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема

Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону

Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось

После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет

Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность

PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим

Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.

я его не читаю. спасибо что подсветил.
песиков, по закону я имею полное право выезжать куда угодно.
быкуешь здесь только ты.
я же подал апелляцию. система какбэ чхала на закон точно так же, как и я на твои бумажки дефективности, по которым тебя пока не утилизировали.

но это пока
Цікаво що у вас за документи такі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35902
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8115 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:21

"Чтоб там не говорили, а санкции таки работают. Все по рекомендациям экспертов той самой санкционной группы Ермака-Макфола…
США объявили новый пакет санкций против РФ по противодействию теневому танкерному флоту и Росатому.
⁠Под санкции попали все крупные игроки нефтегазовой отрасли РФ, в том числе Газпром Нефть и Сургутнефтегаз, их дочерние компании… и парочка терминалов по экспорту СПГ.
Ингосстрах и Альфастрахование уже не смогут страховать ржавые корыта и обходить ограничения…
Также санкции коснулись обходных путей по ценовым потолкам при торговле нефтью…
И Росатом…
Белый Дом: Трамп не сможет снять санкции с РФ самостоятельно - для этого ему потребуется получить одобрение Конгресса..." (С)
______________________________
Єдине питання виникає: "Чому ж не раніше?"
Так само і зі зброєю. Пакети якої сипляться останніми місяцями.
detroytred
 
Повідомлень: 31670
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:00

  detroytred написав:неможливість капіталу обертати його з прибутком.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
1 Якщо внутрішній ринок не досяг насичення - значить в нього є куди збільшуватись.
2 Якщо ринок збільшується - капітал який обслуговує цей ринок - збільшується.
3 Нам щоб догнати сьогоднішній рівень існуючий в США треба вирости в 35 разів.

Висновок
Може для США чи Швейцарії з Японією й наступив період насичення... але нам до цього рівня 50-100 років пахати як неграм на плантаціях.

Тому тих хто СЬОГОДНІ працює над збільшенням свого капіталу в Україні - нічого не загрожує
А ті які полощуть зуби в баночці - ті можуть починати переживати що будуть робити капіталісти з своїми капіталами в США.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28565
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:08

  detroytred написав:"Чтоб там не говорили, а санкции таки работают. Все по рекомендациям экспертов той самой санкционной группы Ермака-Макфола…
США объявили новый пакет санкций против РФ по противодействию теневому танкерному флоту и Росатому.
⁠Под санкции попали все крупные игроки нефтегазовой отрасли РФ, в том числе Газпром Нефть и Сургутнефтегаз, их дочерние компании… и парочка терминалов по экспорту СПГ.
Ингосстрах и Альфастрахование уже не смогут страховать ржавые корыта и обходить ограничения…
Также санкции коснулись обходных путей по ценовым потолкам при торговле нефтью…
И Росатом…
Белый Дом: Трамп не сможет снять санкции с РФ самостоятельно - для этого ему потребуется получить одобрение Конгресса..." (С)
______________________________
Єдине питання виникає: "Чому ж не раніше?"
Так само і зі зброєю. Пакети якої сипляться останніми місяцями.

може тому що концепція змінилася "їхати", а не тільки "шашечки"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37836
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:20

  budivelnik написав:1 Якщо внутрішній ринок не досяг насичення - значить в нього є куди збільшуватись.

Умова збільшення (росту) капіталу не якась твоя насиченість, а можливість обороту з прибутком.
Зникне така можливість (умова), щоб від обороту був прибуток, то хоч півкраїни будуть голодними, бездомними, а поля-комбайни-хлібопекарні будуть заростати бур'янами, дома стояти пустими (як в Детройті...).
І ти, мільйонер, хрєн пустиш в оборот свій капітал ...
Замок повісиш на маазин, таксі на прикол в гараж...
До часу..., коли знов з'являється умови отримувати прибуток від свого капіталу.

Почни з абетки, чудо)))
На заробітки народ (бувші підприємці українські. Від банальних челноків і до ...) з ринку свого пішли коли?
І чому?
Отож...
Ти сам три рази банкротів...
І це тобі пощастило, що четвертого разу в тебе не стало.
Вихопив щасливий квиток з отим місцем свого магазину -- що крупні мережі туди не втиснуться...
І дрібні конкуренти теж, бо ти місце стілець першим зайняв.

А більшість і після одного-двох банкротувань покинула ринок.
Або в наймані, або в заробітчани, і т.д.
А до цього вдало підприємничали після розвалу совдепеконіміки всі -- від прибиральниці з заводу, лікаря і до прохфесора.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 00:25, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31670
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: брехня що умови не прийнятні.
Шо неприйнятного в мінських угодах було? це ти вважаєш умови не прийнятними бо хочеш продовження війни і в нато.
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу.
Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

от не треба заплутувати. після лютого 2022 про мінські угоди вже нема сенсу говорити. а під час війни НЕ БУЛО жодних прийнятних умов для перемовин. тому казати, що Україна відмовилася - це брехня. хоча ні, від капітуляції Україна відмовилася. :)
що таке капітуляція? Відмова від вступу в нато? Позаблоковий статус України?

відмова від вступу в НАТО або позаблоковий статус - є інші механізми гарантії...

просто повторіть всі умови Московії - а їх там набагато більше, окрім вступу в НАТО, - оце й буде капітуляція. й питання не про статус російської мови... й головне - на себе вони жодних обмежень не покладають...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7840
З нами з: 29.09.19
Подякував: 707 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:
прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?
до чого тут 19 століття? Хіба не видно що багато хто жирує в часи коли інші в окопах? Чи не понятно що війна повод щоб не проводити вибори?
І не тільки в україні заробляють. Для виробників зброї в росії і на заході це теж золотий час.
Весь тягар війни на простому народові.


про які століття ви тут...??? 18-19іі - це роки, в які коли один "д'артаньян" аж захльобувався "що ви заробляєте на війні". а воно он як вийшло.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11809118101181111812>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Господар Вельзевула і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80836
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254576
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898355
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6068)
10.01.2025 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.