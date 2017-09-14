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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:56
budivelnik написав:
Тепер зрозумів що таке КАПІТАЛ
чи й далі будеш фантазувати на папірці?
Але навіть в країнах де є НАДЛИШОК капіталу( те саме США) - є всього 1 мільйонер на 35 осіб ....
Навіщо ти оці єралашики складаєш?
Почни з абетки.
Надлишок (перевиробництво) капіталу - це не кількість, це про неможливість капіталу обертати його з прибутком.
Навіть в самій бідній країні, де того капіталу майже нема, можуть статися умови, що буде надлишок. Великої частки капіталу, що є в цьому ринку.
А навіть в самій найбагатшій, де мільйонер на мільярдерів сидить, ситуації перевиробництва капіталу може не бути.
Ти взагалі не віддупляєш про що мова ведеться.
Чи ти гадаєш, що від кількості твоїх чергових відсеб'ятин в тебе розуміння абетки з'явиться?
Ні.
Не дискутуй зі мной марно.
Витрати ці зусилля і час на абетку... тоді може і буде сенс для обговорень.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 10 січ, 2025 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:56
Vadim_ написав: Бетон написав: pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема
Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону
Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось
После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет
Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность
PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим
Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.
я его не читаю. спасибо что подсветил.
песиков, по закону я имею полное право выезжать куда угодно.
быкуешь здесь только ты.
я же подал апелляцию. система какбэ чхала на закон точно так же, как и я на твои бумажки дефективности, по которым тебя пока не утилизировали.
но это пока
Едте, к чему эти сопли?
какие сопли. я сужусь и всё. бумаги у меня есть, адвокат работает. что не так
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:02
Vadim_ написав: Banderlog написав: wild.tomcat написав:
прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?
до чого тут 19 століття? Хіба не видно що багато хто жирує в часи коли інші в окопах? Чи не понятно що війна повод щоб не проводити вибори?
І не тільки в україні заробляють. Для виробників зброї в росії і на заході це теж золотий час.
Весь тягар війни на простому народові.
Тобто ,закінчення війни заможнім людям у всьому світі не вигідне?
Вони заробляють набагато більше на війні
головне що ні вони ні їх близькі під мінометними обстрілами не сидять. є й серед багатих ті яким вигідний мир з росією. Це наші старі олігархи в яких бізнес був завязаний. Фірташ, Ахметов, Медвечук, Бойко вони і можуть готувати грунт для перемовин, шукати з тієї сторони "хороших русскіх". Медведчук приміром був одним з тих хто готував мінські домовленості і був в контактних групах по обміну полоненими
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:04
Бетон написав: UA написав: pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема
Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону
Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось
После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет
Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность
PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим
Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.
я его не читаю. спасибо что подсветил.
песиков, по закону я имею полное право выезжать куда угодно.
быкуешь здесь только ты.
я же подал апелляцию. система какбэ чхала на закон точно так же, как и я на твои бумажки дефективности, по которым тебя пока не утилизировали.
но это пока
Цікаво що у вас за документи такі
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:21
"Чтоб там не говорили, а санкции таки работают. Все по рекомендациям экспертов той самой санкционной группы Ермака-Макфола…
США объявили новый пакет санкций против РФ по противодействию теневому танкерному флоту и Росатому.
Под санкции попали все крупные игроки нефтегазовой отрасли РФ, в том числе Газпром Нефть и Сургутнефтегаз, их дочерние компании… и парочка терминалов по экспорту СПГ.
Ингосстрах и Альфастрахование уже не смогут страховать ржавые корыта и обходить ограничения…
Также санкции коснулись обходных путей по ценовым потолкам при торговле нефтью…
И Росатом…
Белый Дом: Трамп не сможет снять санкции с РФ самостоятельно - для этого ему потребуется получить одобрение Конгресса..." (С)
______________________________
Єдине питання виникає: "Чому ж не раніше?"
Так само і зі зброєю. Пакети якої сипляться останніми місяцями.
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detroytred
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Додано: Суб 11 січ, 2025 00:00
detroytred написав:
неможливість капіталу обертати його з прибутком.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
1 Якщо внутрішній ринок не досяг насичення - значить в нього є куди збільшуватись.
2 Якщо ринок збільшується - капітал який обслуговує цей ринок - збільшується.
3 Нам щоб догнати сьогоднішній рівень існуючий в США треба вирости в 35 разів.
Висновок
Може для США чи Швейцарії з Японією й наступив період насичення... але нам до цього рівня 50-100 років пахати як неграм на плантаціях.
Тому тих хто СЬОГОДНІ працює над збільшенням свого капіталу в Україні - нічого не загрожує
А ті які полощуть зуби в баночці - ті можуть починати переживати що будуть робити капіталісти з своїми капіталами в США.
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budivelnik
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Додано: Суб 11 січ, 2025 00:08
detroytred написав:
"Чтоб там не говорили, а санкции таки работают. Все по рекомендациям экспертов той самой санкционной группы Ермака-Макфола…
США объявили новый пакет санкций против РФ по противодействию теневому танкерному флоту и Росатому.
Под санкции попали все крупные игроки нефтегазовой отрасли РФ, в том числе Газпром Нефть и Сургутнефтегаз, их дочерние компании… и парочка терминалов по экспорту СПГ.
Ингосстрах и Альфастрахование уже не смогут страховать ржавые корыта и обходить ограничения…
Также санкции коснулись обходных путей по ценовым потолкам при торговле нефтью…
И Росатом…
Белый Дом: Трамп не сможет снять санкции с РФ самостоятельно - для этого ему потребуется получить одобрение Конгресса..." (С)
______________________________
Єдине питання виникає: "Чому ж не раніше?"
Так само і зі зброєю. Пакети якої сипляться останніми місяцями.
може тому що концепція змінилася "їхати", а не тільки "шашечки"
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Додано: Суб 11 січ, 2025 00:20
budivelnik написав:
1 Якщо внутрішній ринок не досяг насичення - значить в нього є куди збільшуватись.
Умова збільшення (росту) капіталу не якась твоя насиченість, а можливість обороту з прибутком.
Зникне така можливість (умова), щоб від обороту був прибуток, то хоч півкраїни будуть голодними, бездомними, а поля-комбайни-хлібопекарні будуть заростати бур'янами, дома стояти пустими (як в Детройті...).
І ти, мільйонер, хрєн пустиш в оборот свій капітал ...
Замок повісиш на маазин, таксі на прикол в гараж...
До часу..., коли знов з'являється умови отримувати прибуток від свого капіталу.
Почни з абетки, чудо)))
На заробітки народ (бувші підприємці українські. Від банальних челноків і до ...) з ринку свого пішли коли?
І чому?
Отож...
Ти сам три рази банкротів...
І це тобі пощастило, що четвертого разу в тебе не стало.
Вихопив щасливий квиток з отим місцем свого магазину -- що крупні мережі туди не втиснуться...
І дрібні конкуренти теж, бо ти місце стілець першим зайняв.
А більшість і після одного-двох банкротувань покинула ринок.
Або в наймані, або в заробітчани, і т.д.
А до цього вдало підприємничали після розвалу совдепеконіміки всі -- від прибиральниці з заводу, лікаря і до прохфесора.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 11 січ, 2025 00:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
брехня що умови не прийнятні.
Шо неприйнятного в мінських угодах було? це ти вважаєш умови не прийнятними бо хочеш продовження війни і в нато.
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу.
Донецькі знову б голосували за когось як Яник.
от не треба заплутувати. після лютого 2022 про мінські угоди вже нема сенсу говорити. а під час війни НЕ БУЛО жодних прийнятних умов для перемовин. тому казати, що Україна відмовилася - це брехня. хоча ні, від капітуляції Україна відмовилася.
що таке капітуляція? Відмова від вступу в нато? Позаблоковий статус України?
відмова від вступу в НАТО або позаблоковий статус - є інші механізми гарантії...
просто повторіть всі
умови Московії - а їх там набагато більше, окрім вступу в НАТО, - оце й буде капітуляція. й питання не про статус російської мови... й головне - на себе вони жодних обмежень не покладають...
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Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24
Banderlog написав: wild.tomcat написав:
прикольно.а як же теза часів кінця 18го-початку 19го про те, що хтось десь там заробляє на війні?
до чого тут 19 століття? Хіба не видно що багато хто жирує в часи коли інші в окопах? Чи не понятно що війна повод щоб не проводити вибори?
І не тільки в україні заробляють. Для виробників зброї в росії і на заході це теж золотий час.
Весь тягар війни на простому народові.
про які століття ви тут...??? 18-19іі - це роки, в які коли один "д'артаньян" аж захльобувався "що ви заробляєте на війні". а воно он як вийшло.
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