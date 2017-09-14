Додано: Суб 11 січ, 2025 00:33

detroytred написав: Умова збільшення (росту) капіталу не якась твоя насиченість, а можливість обороту з прибутком. Умова збільшення (росту) капіталу не якась твоя насиченість, а можливість обороту з прибутком.

Дурень може згенерувати все що хочеш...Розумний - дивиться на те що вже було і пробує порівняти з тим що є і на підставі порівняння будує те що буде.1 Ти так і не зрозумів що прибутковість капіталу залежить від праці людини.2 ти так і не зрозумів, що людина( суспільство) вміє (хоче) повторити діяльність(результат) більш успішної люддини.Тому ніякий капітал не змусить людину бути голодною, якщо вона своєю працею зможе себе нагодувати(вдягнути/навчити) - особливо якщо інші люди це вже зробили3 Ти так і не зрозумів, що в будь-якому суспільстві є ті хто вчиться швидше від інших і тому швидше стає успішним, але при цьому кількість цих успішних не залежить від прибутковості капіталу.І ще багато чого ти так і не зрозумів.Найголовніше чого тобі не осягнути ніколиРізні країни мають різні рівні забезпеченості власним капіталом і тому поведінка капіталів завжди різна, але чим менший власний капітал тим БІЛЬШЕ бажання його збільшити.Так якісь країни зникнуть-але поки країна існує - до того часу населення країни буде ПРОБУВАТИ збільшувати ВЛАСНИЙ капіталТам де капіталу багато - там НОРМА прибутковості - низькаТам де капіталу мало - там норма прибутковості високаНорма прибутковості для капіталу - може розраховуватись різними способами від порівняння з ставкою кредиту+якісь відсотки - до розміру росту ВВП+якісь відсоткиТому в деяких країнах є навіть мінусові ставки плати за капітал.В нас які ставки знаєш?От ця ставка і показує як довго наш власний капітал буде рости...ПСУкраїна-1991 році було 880 000 000м2 і м2 коштував 100 доларів=капітал 88млрд доларів-2014 році було 1000 000 000м2 і м2 коштував 500 доларів=капітал 500 млрд доларівШестикратний ріст на тій самій території , при зменшенні на 20% населенняМожеш пояснити хто і як забезпечив цей рісті хто найбільший вигодонабувач від цього росту( в кого капітал збільшився більше в 100 найбагатших чи в 30 млн власників житла)