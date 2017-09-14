RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1181011811118121181311814>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:26

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:от не треба заплутувати. після лютого 2022 про мінські угоди вже нема сенсу говорити. а під час війни НЕ БУЛО жодних прийнятних умов для перемовин. тому казати, що Україна відмовилася - це брехня. хоча ні, від капітуляції Україна відмовилася. :)
що таке капітуляція? Відмова від вступу в нато? Позаблоковий статус України?

відмова від вступу в НАТО або позаблоковий статус - є інші механізми гарантії...

просто повторіть всі умови Московії - а їх там набагато більше, окрім вступу в НАТО, - оце й буде капітуляція. й питання не про статус російської мови... й головне - на себе вони жодних обмежень не покладають...

"Хазяюшке на заметку" -- не обязательно соглашаться с первым же предложением :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 8974
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Умова збільшення (росту) капіталу не якась твоя насиченість, а можливість обороту з прибутком.
Дурень може згенерувати все що хочеш...
Розумний - дивиться на те що вже було і пробує порівняти з тим що є і на підставі порівняння будує те що буде.
1 Ти так і не зрозумів що прибутковість капіталу залежить від праці людини.
2 ти так і не зрозумів, що людина( суспільство) вміє (хоче) повторити діяльність(результат) більш успішної люддини.
Тому ніякий капітал не змусить людину бути голодною, якщо вона своєю працею зможе себе нагодувати(вдягнути/навчити) - особливо якщо інші люди це вже зробили
3 Ти так і не зрозумів, що в будь-якому суспільстві є ті хто вчиться швидше від інших і тому швидше стає успішним, але при цьому кількість цих успішних не залежить від прибутковості капіталу.

І ще багато чого ти так і не зрозумів.

Найголовніше чого тобі не осягнути ніколи
Різні країни мають різні рівні забезпеченості власним капіталом і тому поведінка капіталів завжди різна, але чим менший власний капітал тим БІЛЬШЕ бажання його збільшити.
Так якісь країни зникнуть-але поки країна існує - до того часу населення країни буде ПРОБУВАТИ збільшувати ВЛАСНИЙ капітал
Там де капіталу багато - там НОРМА прибутковості - низька
Там де капіталу мало - там норма прибутковості висока
Норма прибутковості для капіталу - може розраховуватись різними способами від порівняння з ставкою кредиту+якісь відсотки - до розміру росту ВВП+якісь відсотки
Тому в деяких країнах є навіть мінусові ставки плати за капітал.

В нас які ставки знаєш?
От ця ставка і показує як довго наш власний капітал буде рости...
ПС
Україна
-1991 році було 880 000 000м2 і м2 коштував 100 доларів=капітал 88млрд доларів
-2014 році було 1000 000 000м2 і м2 коштував 500 доларів=капітал 500 млрд доларів
Шестикратний ріст на тій самій території , при зменшенні на 20% населення
Можеш пояснити хто і як забезпечив цей ріст
і хто найбільший вигодонабувач від цього росту( в кого капітал збільшився більше в 100 найбагатших чи в 30 млн власників житла)
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 11 січ, 2025 00:39, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28565
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:36

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.
По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.
Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.
https://t.me/nabludatels/50113



Врет,поди. С одного удара бы в морг отправилась- пробить ей прямой в бороду,как тому убиенному в сумах- упала,затылком об бордюр и все.
Нефиг ухилянтов защищать и перешкоджать дияльности ЗСУ.

Выталкивать её, действительно, выталкивали. А бить... это сильно громко сказано. https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/09/primenil-silu-k-devushke-konfliktom-s-uchastiem-ttsk-v-harkove-zanyalas-politsiya/ - там есть видео.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32384
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:50

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
Харьковская адвокат заявляет, что ее избили в Шевченковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом.
По прибытию ей сказали, что мужчина уже прошел ВЛК, он «полностью здоров» и поэтому его увезли.
Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», – сообщает адвокат.
https://t.me/nabludatels/50113



Врет,поди. С одного удара бы в морг отправилась- пробить ей прямой в бороду,как тому убиенному в сумах- упала,затылком об бордюр и все.
Нефиг ухилянтов защищать и перешкоджать дияльности ЗСУ.

Выталкивать её, действительно, выталкивали. А бить... это сильно громко сказано. https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/09/primenil-silu-k-devushke-konfliktom-s-uchastiem-ttsk-v-harkove-zanyalas-politsiya/ - там есть видео.

действительно, ничего страшного. вашу дочь или внучку скоро будут так пихать и это будет нормально в этой стране

люди, что с вами? или вы всегда такими были?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 17.12.22
Подякував: 122 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Вихопив щасливий квиток з отим місцем свого магазину -- що крупні мережі туди не втиснуться...
І дрібні конкуренти теж, бо ти місце стілець першим зайняв.
Також примітивам важко пояснити
Робота тих хто збільшує СВІЙ капітал - одночасно збільшує і їх капітал.
Простий приклад
Квартира нашого парторга в Харкові 70м2 в 1991 році коштувала максимум 5000-7000 доларів
А вже в 2010 ця ж квартира коштувала вже 70000 доларів
Ріст в 10 разів
Те саме з квартирою воєнпенса в Дніпрі... в 1991 його 50м2 коштували 3000-5000
а в 2010 - вже 50000+ ...

От і виходить
ця солодка парочка клеймить капіталізм і капіталістів, але як тільки вона загнеться їх нащадки зможуть започаткувати якийсь стартапик за рахунок тих квартир
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28565
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:53

  Faceless написав:Цікаво що у вас за документи такі

недовго відсидів за вбивство при самообороні)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 17.12.22
Подякував: 122 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:53

  Бетон написав:люди, что с вами? или вы всегда такими были?
это не люди это ЛАД.
  Бетон написав:недовго відсидів за вбивство при самообороні)
по моей классификациии юмора это подходит под "несбывшееся ожидание"
2й вариант "несоответствие стиля речи и обстановки, где она произносится"
viewtopic.php?p=5809272#p5809272
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27067
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:03

  Water написав:
  Banderlog написав:А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?

Что-то я не помню, чтобы при завгаре кто-то "помирав за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні". Вроде бы тогда никаких войн не было.
И бульбаши пока тоже не "помирають на НАТІвському кордоні". И даже на украинском тоже.
Что собирались "виконувати москалі" я не знаю. И вы тоже.
Но то, что мы минские соглашения не выполняли и не собирались, это факт.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32384
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:09

  Бетон написав:Виталий, с психологической точки зрения, как может быть:
каблуки и резиновый костюм надевал зе, а дискредитирую его я? :mrgreen:
это как?

Бетон, если актриса снялась в постельной сцене худ.фильма (не путай со своим любимым порнхабом) , она не стала шлюхой по жизни, и ее достоинство ничуть не пострадало тоже. Уймись ты уже с его актерским прошлым, ты выглядишь туповатым и примитивным. Зе полно за что клеймить по делу, без этих твоих надуманных.
Hotab
 
Повідомлень: 14044
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:13

  Shaman написав:......надто багато крові буде, якщо просто здатися
.........

А если просто продолжать ...надцать лет, крови будет меньше?
Бывают ситуации, из которых нет хорошего выхода. Есть только плохой и ещё хуже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32384
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1181011811118121181311814>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80836
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254576
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6068)
10.01.2025 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.