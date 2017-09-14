detroytred написав:
Умова збільшення (росту) капіталу не якась твоя насиченість, а можливість обороту з прибутком.
Дурень може згенерувати все що хочеш...
Розумний - дивиться на те що вже було і пробує порівняти з тим що є і на підставі порівняння будує те що буде.
1 Ти так і не зрозумів що прибутковість капіталу залежить від праці людини.
2 ти так і не зрозумів, що людина( суспільство) вміє (хоче) повторити діяльність(результат) більш успішної люддини.
Тому ніякий капітал не змусить людину бути голодною, якщо вона своєю працею зможе себе нагодувати(вдягнути/навчити) - особливо якщо інші люди це вже зробили
3 Ти так і не зрозумів, що в будь-якому суспільстві є ті хто вчиться швидше від інших і тому швидше стає успішним, але при цьому кількість цих успішних не залежить від прибутковості капіталу.
І ще багато чого ти так і не зрозумів.
Найголовніше чого тобі не осягнути ніколи
Різні країни мають різні рівні забезпеченості власним капіталом і тому поведінка капіталів завжди різна, але чим менший власний капітал тим БІЛЬШЕ бажання його збільшити.
Так якісь країни зникнуть-але поки країна існує - до того часу населення країни буде ПРОБУВАТИ збільшувати ВЛАСНИЙ капітал
Там де капіталу багато - там НОРМА прибутковості - низька
Там де капіталу мало - там норма прибутковості висока
Норма прибутковості для капіталу - може розраховуватись різними способами від порівняння з ставкою кредиту+якісь відсотки - до розміру росту ВВП+якісь відсотки
Тому в деяких країнах є навіть мінусові ставки плати за капітал.
В нас які ставки знаєш?
От ця ставка і показує як довго наш власний капітал буде рости...
ПС
Україна
-1991 році було 880 000 000м2 і м2 коштував 100 доларів=капітал 88млрд доларів
-2014 році було 1000 000 000м2 і м2 коштував 500 доларів=капітал 500 млрд доларів
Шестикратний ріст на тій самій території , при зменшенні на 20% населення
Можеш пояснити хто і як забезпечив цей ріст
і хто найбільший вигодонабувач від цього росту( в кого капітал збільшився більше в 100 найбагатших чи в 30 млн власників житла)