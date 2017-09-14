Додано: Суб 11 січ, 2025 01:24

Бетон написав: . если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, СБУ, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт . если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, СБУ, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт

вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.Забегая наперед, такая же куйня будет, если выберут Залужного. Сначала он рыпнется туда сюда, в итоге станет пуделем на поводке у известного олигарха.