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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:18
budivelnik написав: detroytred написав:
Умова збільшення (росту) капіталу не якась твоя насиченість, а можливість обороту з прибутком.
Дурень може згенерувати все що хочеш...
Та отож.
Навіщо оцей твій вінегрет?
Факт опупенного бажання збільшити власний капітал в ринку --- це не твої співи, а реал за віконцем.
У вигляді заробітчанства, вивиду капіталу за кордон крупним бізнесом.
Тобто як Україна (український ринок) перетворився у другу Хфранцію.
Допетри, що питання-проблема саме в тому, щоб навіть не такі воли, як ти (котрий 30 років важко працював, декілька раз банкротів і витяг щасливого білета), а менш шустрі пересічні мали змогу теж рости.
Масово. Масовий рост більшості учасників ринку.
А не співи а-ля тебе - тих, хто або першим зайняв стілець, або пощастило виграти в конкурентній боротьбі.
І тут одного бажання працювати замало.
Над вирішенням цієї проблеми кумекали, починаючи зі Сміта, Кейнса, Фрідманом і до Бальцеровича і т.д.
Але буйдівельник видає -- треба просто бажання працювати... (а-ля просто перестать стрєлять). Просто кожному підійти до дзеркала. Тощо.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:18
Hotab написав: Бетон написав:
Виталий, с психологической точки зрения, как может быть:
каблуки и резиновый костюм надевал зе, а дискредитирую его я?
это как?
Бетон, если актриса снялась в постельной сцене худ.фильма (не путай со своим любимым порнхабом) , она не стала шлюхой по жизни, и ее достоинство ничуть не пострадало тоже. Уймись ты уже с его актерским прошлым, ты выглядишь туповатым и примитивным. Зе полно за что клеймить по делу, без этих твоих надуманных.
1.1. не хочу
2.1. пофиг мне как я выгляжу.
3.1. актриса - аналогия зачётная)))
3.1.2. Хотаб, если твоя жена разок изменит с другими мужиками, разве после этого пострадает её достоинство?
4.1. харэ меня лечить, мужик. я отдыхаю, пишу в интернете. расслабься
5.1. если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, С.У, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт. я поездил по стране. это не просто секта. это чума
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 11 січ, 2025 01:22, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:20
Banderlog написав:
...........
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії
Вряд ли так.
Лобби войны могло бы быть за бесконечную войну, если бы у нас были примерно равные силы. Как было, например, у Ирана с Ираком. Но они же не полные идиоты, должны понимать, что это может кончиться поражением и то, что ими нажито за войну, пойдёт прахом.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:24
Бетон написав:
. если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, СБУ, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт
вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.
Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.
Забегая наперед, такая же куйня будет, если выберут Залужного. Сначала он рыпнется туда сюда, в итоге станет пуделем на поводке у известного олигарха.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:32
Wirująświatła написав: Бетон написав:
. если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, СБУ, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт
вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановым. Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На этиже грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел. Потому что президент без команды никто.
в последнем интервью, зе говорил всё время "я". "я ударю", "я верну", "я то, я сё, я, я, я, я.
вы слышали, что он несёт?
если у кукловодов такое лицо, то ..
залужный может объединиться с зе.
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 11 січ, 2025 01:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:32
budivelnik написав:
От і виходить
ця солодка парочка клеймить капіталізм і капіталістів, але як тільки вона загнеться їх нащадки зможуть започаткувати якийсь стартапик за рахунок тих квартир
Виходить інше.
З якої стелі ти взяв, що хтось "клеймить капіталізм і капіталістів"?!
Не будуй на брехні.
Саме це в тебе постійно виходить.
Капіталізм такий, як він є.
З недоліками та перевагами.
А співати сцільні оди тощо -- це в твому совку було.
Коли ти з брехнею та одами загнешся, то може нащадки зацікавляться, що там дійсно фахівці з економіки країн, а не ларька, вбачають.
І забудуть твої дурниці відсеб'ятинні.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:33
Бетон
Хотаб, если твоя жена разок изменит с другими мужиками, разве после этого пострадает её достоинство?
Ты действительно тугой бетон.
Ты различаешь «разок изменила» и снялась в фильме в роли шлюхи (9.5 недель)??
Тебя или штангой прибило, или ты убитый химией строительной какой-то. Мозг вообще не лабильный?? Ты застрял??
зе говорил всё время "я". "я ударю", "я верну", "я то, я сё, я, я, я, я.
Да потому что он у руля! Он так и должен говорить, даже если коллегиальные решения.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 січ, 2025 01:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:35
freeze
Моё глубокое уважение!
Рад, что Вы живы, плохо, что с серьёзной инвалидностью.
Что врачи говорят? Обещают со временем какое-то улучшение?
В любом случае, мои наилучшие пожелания и пусть у Вас сложится всё максимально хорошо.
Будет желание и возможности, пишите. Интересно Ваше мнение по сегодняшней ситуации.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:38
Бетон написав:
вы слышали, что он несёт?
я уже давал легкий анализ интервью фридману. Углубляться не хочу, политология не моя тема. В моей практике были кейсы когда на большую должность попадал человек с улицы, все это заканчивалось тем, что более опытное окружение начинало им крутить как спиннером, в итоге дисбаланс интересов. Каждый тянул одеяло на себя. Опытный руководитель сразу говорит кому сколько положено и одеяла на себя жестко караются. Потому что в балансе и есть суть власти.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:39
Hotab написав:Бетон
Хотаб, если твоя жена разок изменит с другими мужиками, разве после этого пострадает её достоинство?
Ты действительно тугой бетон.
Ты различаешь «разок изменила» и снялась в фильме в роли шлюхи (9.5 недель)??
Тебя или штангой прибило, или ты убитый химией строительной какой-то. Мозг вообще не лабильный?? Ты застрял??
зе говорил всё время "я". "я ударю", "я верну", "я то, я сё, я, я, я, я.
Да потому что он у руля! Он так и должен говорить, даже если коллегиальные решения.
твои отчаянные потуги оправдать ничтожество - мерзкие и жалкие
он из роли не выходит никогда.
ты просто туповат разглядеть это
у какого нах руля
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 11 січ, 2025 01:40, всього редагувалось 1 раз.
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