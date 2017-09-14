budivelnik написав:Капітал створюється не обертом папірців. Капітал - це матеріальні(творчі)цінності які створені працею......
Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?
........ Мій магазин створює те саме що і: - вчитель в школі - лікар в лікарні - робота бензоколонки - пошта - поліцейський - чиновники всіх мастей - прибиральник - касир на вокзалі ..... -дейтрой 25 років в армії -парторг на заводі Продовжувати далі?
Не стОит. Вопрос был - "Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"
«Оправдать» - это когда озвучены конкретные претензии. (тем более что косяков там полно) Тогда можно оправдывать или обвинять. А у тебя ничего нет предметного в претензиях, кроме истерического бреда «он играл телок, он не мужик». С тебя обвинитель такой же жалкий, как из Абырвалга под клеем. Справляйся со своей истерикой уже как-то.