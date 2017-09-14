budivelnik написав:Капітал створюється не обертом папірців. Капітал - це матеріальні(творчі)цінності які створені працею......
Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?
........ Мій магазин створює те саме що і: - вчитель в школі - лікар в лікарні - робота бензоколонки - пошта - поліцейський - чиновники всіх мастей - прибиральник - касир на вокзалі ..... -дейтрой 25 років в армії -парторг на заводі Продовжувати далі?
Не стОит. Вопрос был - "Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"
«Оправдать» - это когда озвучены конкретные претензии. (тем более что косяков там полно) Тогда можно оправдывать или обвинять. А у тебя ничего нет предметного в претензиях, кроме истерического бреда «он играл телок, он не мужик». С тебя обвинитель такой же жалкий, как из Абырвалга под клеем. Справляйся со своей истерикой уже как-то.
Shaman написав:......надто багато крові буде, якщо просто здатися .........
А если просто продолжать ...надцать лет, крови будет меньше? Бывают ситуации, из которых нет хорошего выхода. Есть только плохой и ещё хуже.
згоден. й продовжувати боронитися - це менше зло...
...дцать років не буде. ресурси в Раші на поточний момент дуже вичерпані. їм перемір'я потрібно хоча б для того, щоб трошки відновитися...
У нас ресурсы бесконечны? Только не надо мне рассказывать о "безграничных ресурсах" "партнёров". Это не наши ресурсы. И никто не предскажет, в какой момент они перестанут давать нам эти "безграничные ресурсы". Кроме того, они нам дают оружие и финансы для поддержки бюджета.
Но людей они нам не дают и не дадут. Кто заменит freeze"а, Успіха? Кто заменит сзчешников? Их, конечно, можно повторно выловить и призвать, но они могут и опять уйти в сзч. Можно понизить призывной возраст до 20 или даже 18 лет. Если верить данным https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, то мы этим увеличим мобрезерв на 1,37 млн. (если с 18 лет). Вот только не уверен в реакции на это. Как и в том, что 18-24-летних призвать будет легче, чем сейчас старших. Даже не говорю о том, сколько из этих 1,37 млн. реально учатся в вузах (или эту отсрочку тоже отменим?) и сколько явно не пригодны по здоровью (тут, конечно, поможет чудотворная ВЛК).И сколько из 18-20-летних успели за 3 года войны (вполне законно!) выехать на Запад. И опять же молчу о будущих проблемах из-за этого. Тут уже упоминали о варианте пирровой победы. "Пиррово" поражение может быть ещё хуже.
Нам перемирие не нужно? Хоча б для того, щоб трошки відновитися? Ваша оценка, что "менше зло", это личное мнение, слепая вера, трезвый расчёт? Если последнее, то приведите этот расчёт. Если что-то другое, то, может, не стоит повторять "халва, халва"?
ЛАД написав:Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?
........ Мій магазин створює те саме що і: - вчитель в школі - лікар в лікарні - робота бензоколонки - пошта - поліцейський - чиновники всіх мастей - прибиральник - касир на вокзалі ..... -дейтрой 25 років в армії -парторг на заводі Продовжувати далі?
Не стОит. Вопрос был - "Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"
магазин створює послугу доставки ТМЦ до покупця. без цієї послуги покупці були б вимушені їхати на гуртовню або відразу на завод. але з одного боку, далеко не всі б поїхали, а з іншого боку - завод би захлинувся, якби був вимушений відвантажувати продукцію не фурами, а кожному покупцю окремо.
без цієї функції - доставка товару до покупця не зможе працювати сучасна система виробництва, це її невід'ємна частина