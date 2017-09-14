Додано: Суб 11 січ, 2025 02:59

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ......надто багато крові буде, якщо просто здатися

......... ......надто багато крові буде, якщо просто здатися.........

А если просто продолжать ...надцать лет, крови будет меньше?

Бывают ситуации, из которых нет хорошего выхода. Есть только плохой и ещё хуже. А если просто продолжать ...надцать лет, крови будет меньше?Бывают ситуации, из которых нет хорошего выхода. Есть только плохой и ещё хуже.

згоден. й продовжувати боронитися - це менше зло...



...дцать років не буде. ресурси в Раші на поточний момент дуже вичерпані. їм перемір'я потрібно хоча б для того, щоб трошки відновитися... згоден. й продовжувати боронитися - це менше зло......дцать років не буде. ресурси в Раші на поточний момент дуже вичерпані. їм перемір'я потрібно хоча б для того, щоб трошки відновитися...

У нас ресурсы бесконечны?Только не надо мне рассказывать о "безграничных ресурсах" "партнёров".Эторесурсы. И никто не предскажет, в какой момент они перестанут давать нам эти "безграничные ресурсы".Кроме того, они нам дают оружие и финансы для поддержки бюджета.Ноони нам не дают и не дадут. Кто заменит"а,Кто заменит сзчешников? Их, конечно, можно повторно выловить и призвать, но они могут и опять уйти в сзч.Можно понизить призывной возраст до 20 или даже 18 лет. Если верить данным, то мы этим увеличим мобрезерв на 1,37 млн. (если с 18 лет). Вот только не уверен в реакции на это. Как и в том, что 18-24-летних призвать будет легче, чем сейчас старших. Даже не говорю о том, сколько из этих 1,37 млн. реально учатся в вузах (или эту отсрочку тоже отменим?) и сколько явно не пригодны по здоровью (тут, конечно, поможет чудотворная ВЛК).И сколько из 18-20-летних успели за 3 года войны (вполне законно!) выехать на Запад. И опять же молчу о будущих проблемах из-за этого.Тут уже упоминали о варианте пирровой победы. "Пиррово" поражение может быть ещё хуже.Нам перемирие не нужно? Хоча б для того, щоб трошки відновитися?Ваша оценка, что "менше зло", это личное мнение, слепая вера, трезвый расчёт?Если последнее, то приведите этот расчёт. Если что-то другое, то, может, не стоит повторять "халва, халва"?