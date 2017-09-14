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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11812118131181411815>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:39

  Бетон написав:вы слышали, что он несёт?
если у кукловодов такое лицо, то ..


Это не лицо а жопа.
Причем даже без эпиляции, и еще издающая мерзкие звуки при людях.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:41

  ЛАД написав:
  Shaman написав:......надто багато крові буде, якщо просто здатися
.........

А если просто продолжать ...надцать лет, крови будет меньше?
Бывают ситуации, из которых нет хорошего выхода. Есть только плохой и ещё хуже.

згоден. й продовжувати боронитися - це менше зло...

...дцать років не буде. ресурси в Раші на поточний момент дуже вичерпані. їм перемір'я потрібно хоча б для того, щоб трошки відновитися...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:43

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.

Агента КГБ и Солнцевской ОПГ ?Такие себе надії для України

Хоть чушь не повторяйте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Капітал створюється не обертом папірців.
Капітал - це матеріальні(творчі)цінності які створені працею......
Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?

........
Мій магазин створює те саме що і:
- вчитель в школі
- лікар в лікарні
- робота бензоколонки
- пошта
- поліцейський
- чиновники всіх мастей
- прибиральник
- касир на вокзалі
.....
-дейтрой 25 років в армії
-парторг на заводі
Продовжувати далі?

Не стОит.
Вопрос был - "Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:52

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:Поки надії тільки на трампа.

Агента КГБ и Солнцевской ОПГ ?Такие себе надії для України

Хоть чушь не повторяйте.


По моему сегодня нужно раздать хучь гидазепаму для начала народу.Только предупредить что бы с водкой не мешали.
Вы знакомы с творчеством Босха? У него есть картина, "корабль дураков".

Зображення
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:54

Бетон
оправдать ничтожество


«Оправдать» - это когда озвучены конкретные претензии. (тем более что косяков там полно) Тогда можно оправдывать или обвинять. А у тебя ничего нет предметного в претензиях, кроме истерического бреда «он играл телок, он не мужик». С тебя обвинитель такой же жалкий, как из Абырвалга под клеем. Справляйся со своей истерикой уже как-то.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 02:04

  Бетон написав:
  ЛАД написав:.............
Выталкивать её, действительно, выталкивали. А бить... это сильно громко сказано. https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/09/primenil-silu-k-devushke-konfliktom-s-uchastiem-ttsk-v-harkove-zanyalas-politsiya/ - там есть видео.

действительно, ничего страшного. вашу дочь или внучку скоро будут так пихать и это будет нормально в этой стране

люди, что с вами? или вы всегда такими были?
Бетон, что с вами?
Вы разницу между "бить" и "пихать" не видите?
Плохо и то, и другое, но это всё таки разные вещи. И "бить" всё-таки хуже, чем "пихать".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 02:59

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:......надто багато крові буде, якщо просто здатися
.........

А если просто продолжать ...надцать лет, крови будет меньше?
Бывают ситуации, из которых нет хорошего выхода. Есть только плохой и ещё хуже.

згоден. й продовжувати боронитися - це менше зло...

...дцать років не буде. ресурси в Раші на поточний момент дуже вичерпані. їм перемір'я потрібно хоча б для того, щоб трошки відновитися...

У нас ресурсы бесконечны?
Только не надо мне рассказывать о "безграничных ресурсах" "партнёров".
Это не наши ресурсы. И никто не предскажет, в какой момент они перестанут давать нам эти "безграничные ресурсы".
Кроме того, они нам дают оружие и финансы для поддержки бюджета.

Но людей они нам не дают и не дадут. Кто заменит freeze"а, Успіха?
Кто заменит сзчешников? Их, конечно, можно повторно выловить и призвать, но они могут и опять уйти в сзч.
Можно понизить призывной возраст до 20 или даже 18 лет. Если верить данным https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, то мы этим увеличим мобрезерв на 1,37 млн. (если с 18 лет). Вот только не уверен в реакции на это. Как и в том, что 18-24-летних призвать будет легче, чем сейчас старших. Даже не говорю о том, сколько из этих 1,37 млн. реально учатся в вузах (или эту отсрочку тоже отменим?) и сколько явно не пригодны по здоровью (тут, конечно, поможет чудотворная ВЛК).И сколько из 18-20-летних успели за 3 года войны (вполне законно!) выехать на Запад. И опять же молчу о будущих проблемах из-за этого.
Тут уже упоминали о варианте пирровой победы. "Пиррово" поражение может быть ещё хуже.

Нам перемирие не нужно? Хоча б для того, щоб трошки відновитися?
Ваша оценка, что "менше зло", это личное мнение, слепая вера, трезвый расчёт?
Если последнее, то приведите этот расчёт. Если что-то другое, то, может, не стоит повторять "халва, халва"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 03:07

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?

........
Мій магазин створює те саме що і:
- вчитель в школі
- лікар в лікарні
- робота бензоколонки
- пошта
- поліцейський
- чиновники всіх мастей
- прибиральник
- касир на вокзалі
.....
-дейтрой 25 років в армії
-парторг на заводі
Продовжувати далі?

Не стОит.
Вопрос был - "Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"

магазин створює послугу доставки ТМЦ до покупця. без цієї послуги покупці були б вимушені їхати на гуртовню або відразу на завод. але з одного боку, далеко не всі б поїхали, а з іншого боку - завод би захлинувся, якби був вимушений відвантажувати продукцію не фурами, а кожному покупцю окремо.

без цієї функції - доставка товару до покупця не зможе працювати сучасна система виробництва, це її невід'ємна частина
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 03:09

  Господар Вельзевула написав:..........
По моему сегодня нужно раздать хучь гидазепаму для начала народу.Только предупредить что бы с водкой не мешали.
Может, и стоит. Вот только не знаю, почему нельзя мешать с водкой. Если последствия плохие, как бы не сделать хуже (от водки многие всё равно не удержатся).

Вы знакомы с творчеством Босха? У него есть картина, "корабль дураков".
Знаком. Что-то в этом есть.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 січ, 2025 03:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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