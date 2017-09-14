ЛАД написав:........... Вопрос был - "Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"
магазин створює послугу доставки ТМЦ до покупця. без цієї послуги покупці були б вимушені їхати на гуртовню або відразу на завод. але з одного боку, далеко не всі б поїхали, а з іншого боку - завод би захлинувся, якби був вимушений відвантажувати продукцію не фурами, а кожному покупцю окремо.
без цієї функції - доставка товару до покупця не зможе працювати сучасна система виробництва, це її невід'ємна частина
Вы всерьёз объясняете мне азбучные истины? Ещё раз повторю - обратите внимание на вопрос, я специально выделил. Может, вы пропустили, но это повторение слов budivelnik"а.
Как говорится в материалах на сайте Офиса генпрокурора, 3 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Купянске была создана «Временная гражданская администрация Харьковской области», руководителем которой избрали Ганчева.
Он утверждал структуру незаконных органов власти на временно оккупированных территориях, организовывал их работу, распоряжался имуществом путем «национализации».
Ганчев издал приказ о статусе русского языка как официального при документообороте и делопроизводстве, украинский же получил статус регионального. Кроме того, его распоряжениями на временно оккупированных территориях был введен рубль и демонтирована украинская государственная символика.
Banderlog написав:........... В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії
Вряд ли так. Лобби войны могло бы быть за бесконечную войну, если бы у нас были примерно равные силы. Как было, например, у Ирана с Ираком. Но они же не полные идиоты, должны понимать, что это может кончиться поражением и то, что ими нажито за войну, пойдёт прахом.
в них тут нічого нема. Тут вони голодранці. Все на заході, тут хіба житлова нерухомість для здачі в оренду. Тому і треба в переговорах покладатись на тих кому є що втрачати. Деолігархізація в сучасних умовах це зло. І потом, вони думають що ті хто на фронті вічні. Іще не врахований момент, армія вільна од впливу зомбімарафону) агітаційної роботи нема, даж елементарного доведення ситуації по фронту до особового складу нема.