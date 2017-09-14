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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11812118131181411815

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 03:20

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...........
Вопрос был - "Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"

магазин створює послугу доставки ТМЦ до покупця. без цієї послуги покупці були б вимушені їхати на гуртовню або відразу на завод. але з одного боку, далеко не всі б поїхали, а з іншого боку - завод би захлинувся, якби був вимушений відвантажувати продукцію не фурами, а кожному покупцю окремо.

без цієї функції - доставка товару до покупця не зможе працювати сучасна система виробництва, це її невід'ємна частина
Вы всерьёз объясняете мне азбучные истины? :)
Ещё раз повторю - обратите внимание на вопрос, я специально выделил. Может, вы пропустили, но это повторение слов budivelnik"а.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 03:30

Кстати, об уничтожении Украины.
Как говорится в материалах на сайте Офиса генпрокурора, 3 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Купянске была создана «Временная гражданская администрация Харьковской области», руководителем которой избрали Ганчева.

Он утверждал структуру незаконных органов власти на временно оккупированных территориях, организовывал их работу, распоряжался имуществом путем «национализации».

Ганчев издал приказ о статусе русского языка как официального при документообороте и делопроизводстве, украинский же получил статус регионального. Кроме того, его распоряжениями на временно оккупированных территориях был введен рубль и демонтирована украинская государственная символика.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/10/novosti-harkova-glavnoe-za-10-yanvarya-kak-proshla-noch/ или https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/10/glavnyj-gaulyajter-harkovshhiny-ganchev-poluchil-eshhe-odno-podozrenie-ot-sbu/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 03:45

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:...........
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії

Вряд ли так.
Лобби войны могло бы быть за бесконечную войну, если бы у нас были примерно равные силы. Как было, например, у Ирана с Ираком. Но они же не полные идиоты, должны понимать, что это может кончиться поражением и то, что ими нажито за войну, пойдёт прахом.
в них тут нічого нема. Тут вони голодранці. Все на заході, тут хіба житлова нерухомість для здачі в оренду.
Тому і треба в переговорах покладатись на тих кому є що втрачати.
Деолігархізація в сучасних умовах це зло.
І потом, вони думають що ті хто на фронті вічні.
Іще не врахований момент, армія вільна од впливу зомбімарафону)
агітаційної роботи нема, даж елементарного доведення ситуації по фронту до особового складу нема.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 04:33

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:...........
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії

Вряд ли так.
Лобби войны могло бы быть за бесконечную войну, если бы у нас были примерно равные силы. Как было, например, у Ирана с Ираком. Но они же не полные идиоты, должны понимать, что это может кончиться поражением и то, что ими нажито за войну, пойдёт прахом.


Тобто ви уявляете, що все що наживається непосильним трудом зберігається в гривні та київській нерухомості. Тоді для вас є новина: є валюта, і нерухомість у інших країнах, кріпта, золото, акції і облігації за кордоном, і можливість рухати валютний кеш через кордон
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 04:35

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:.................
Вряд ли так.
Лобби войны могло бы быть за бесконечную войну, если бы у нас были примерно равные силы. Как было, например, у Ирана с Ираком. Но они же не полные идиоты, должны понимать, что это может кончиться поражением и то, что ими нажито за войну, пойдёт прахом.
в них тут нічого нема. Тут вони голодранці. Все на заході, тут хіба житлова нерухомість для здачі в оренду.
Не уверен. И на Западе у них могут возникнуть большие проблемы с легализацией "заработанного".
Тому і треба в переговорах покладатись на тих кому є що втрачати.
Деолігархізація в сучасних умовах це зло.
Возможно.
Хотя влияние олигархов сильно подорвано.
І потом, вони думають що ті хто на фронті вічні.
Здесь у вас противоречие. Эта фраза подразумевает, что они полные дебилы, хотя выше вы предполагали, что у них хватит ума очень хорошо легализовать свои капиталы на Западе (что совсем не так просто).
Іще не врахований момент, армія вільна од впливу зомбімарафону)
агітаційної роботи нема, даж елементарного доведення ситуації по фронту до особового складу нема.
Не берусь судить, марафон практически не смотрю, но мне кажется, что его влияние сильно преувеличено. Возможно, ошибаюсь.
Так что, армия полностью отрезана от новостей? Откуда-то вы всё же получаете текущую информацию? Из интернета?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 04:50

  adeges написав:
  ЛАД написав:...........
Вряд ли так.
Лобби войны могло бы быть за бесконечную войну, если бы у нас были примерно равные силы. Как было, например, у Ирана с Ираком. Но они же не полные идиоты, должны понимать, что это может кончиться поражением и то, что ими нажито за войну, пойдёт прахом.

Тобто ви уявляете, що все що наживається непосильним трудом зберігається в гривні та київській нерухомості. Тоді для вас є новина: є валюта, і нерухомість у інших країнах, кріпта, золото, акції і облігації за кордоном, і можливість рухати валютний кеш через кордон

О гривне я не писал. :) Даже Успіх гривню не держал.
Есть много чего. Но попробуйте сегодня просто так принести в швейцарский банк какой-нибудь 1 млн. долл. Или килограммов 15 золота. Я бы посмотрел на эту картину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 05:02

  Water написав:
  Banderlog написав:В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами

Давай на прикладах, скільки й хто вкрав західної допомоги? Наскільки я пам`ятаю, неодноразово був західний аудіт за контролем не тільки грошей, а й зброї. Чи ти десь заникав Джавелін?

А кто тогда гребёт новые(вин с 23года) РейнджРоверы по 11-13млн.гривен в салонах у дилеров(очередь полгода) и другие подобные машины типа Кайена и Гелика и не в столице, а у нас в Днепре? Неужели это все те кто успели купить биткоин на низах?
Поясню почему интересны машины только с 23года по ВИНу - 22й год могли заказать и в 21году, а завезенные до 24.02 продавали весь год по оф.курсу который сильно(29<<<35~39, 36<<<42) отличался именно в 22году от рыночного и многие так прибарахлились.
Кстати КирюшаТимошенко на краденом у амеров Шеви Тахо 2022г.в.(таких завезенных битками 2-3 в Украине вообще) до сих пор гасает по центру. На авто левые номера не пробиваемые даже по платной базе гаи.
барабашов
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