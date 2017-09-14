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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 07:55
Wirująświatła написав:
чтобы тех агитаторов били? Я бы на такую гнилую работу не подписался. Одно дело песдеть по марафону, другое - вооруженным людям в глаза.
а хто сказав що має бути легко? ) справа в тім що війська перестали ходити строєм і звернень до війська перед строєм теж майже не стало. Стара система політруків не працює.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 08:31
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