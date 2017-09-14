а хто сказав що має бути легко? ) справа в тім що війська перестали ходити строєм і звернень до війська перед строєм теж майже не стало. Стара система політруків не працює.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 07:55
а хто сказав що має бути легко? ) справа в тім що війська перестали ходити строєм і звернень до війська перед строєм теж майже не стало. Стара система політруків не працює.
Додано: Суб 11 січ, 2025 08:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 січ, 2025 09:56
Додано: Суб 11 січ, 2025 09:58
за декілька тижнів до вторгнення влада намагалась нейтралізувати головного свого ворога
Порошенко, до останнього дня нічого не робилось для оборони країни, навіть навпаки
Додано: Суб 11 січ, 2025 10:00
pesikot цікаво, а Україна дуже багато житла відбудувала десь в Ізюмі чи Лимані. І чи хоча б всім, хто втратив житло комісії склали акти, щоб отримати хо якісь гроші по єВідновленню ?
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