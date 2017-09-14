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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11813118141181511816

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 07:55

  Wirująświatła написав:
чтобы тех агитаторов били? Я бы на такую гнилую работу не подписался. Одно дело песдеть по марафону, другое - вооруженным людям в глаза.
а хто сказав що має бути легко? ) справа в тім що війська перестали ходити строєм і звернень до війська перед строєм теж майже не стало. Стара система політруків не працює.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 09:56

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:Едте, к чему эти сопли?

какие сопли. я сужусь и всё. бумаги у меня есть, адвокат работает. что не так

Вибачаюсь ,
удачи , расскажите надеюсь нам вашу эпопею ,уже оттуда в этом году.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 09:58



за декілька тижнів до вторгнення влада намагалась нейтралізувати головного свого ворога
Порошенко, до останнього дня нічого не робилось для оборони країни, навіть навпаки
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:00

pesikot цікаво, а Україна дуже багато житла відбудувала десь в Ізюмі чи Лимані. І чи хоча б всім, хто втратив житло комісії склали акти, щоб отримати хо якісь гроші по єВідновленню ?
Дюрі-бачі
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