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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 09:56
Бетон написав: Vadim_ написав:
Едте, к чему эти сопли?
какие сопли. я сужусь и всё. бумаги у меня есть, адвокат работает. что не так
Вибачаюсь ,
удачи , расскажите надеюсь нам вашу эпопею ,уже оттуда в этом году.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 09:58
за декілька тижнів до вторгнення влада намагалась нейтралізувати головного свого ворога
Порошенко, до останнього дня нічого не робилось для оборони країни, навіть навпаки
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:00
pesikot цікаво, а Україна дуже багато житла відбудувала десь в Ізюмі чи Лимані. І чи хоча б всім, хто втратив житло? комісії склали акти, щоб отримати хоч якісь гроші по єВідновленню ?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 11 січ, 2025 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:17
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
Аудит на крашанки па 17 був?(а це дрібниця у порівнянні з іншим...) є кримінальна справа і судовий вирок? Нема ні того ні іншого
Ну так був аудит чи не було? Чим все завершилось?
А шо , боты читать не научены?
Схоже шо ти не навчений читать шо сам написав.
Якщо не було кримінальної справи та судового вироку, шо це означає?
Натякну, шоби ти нічого не напрягав, був аудит, який не виявив фактів закупівлі яєць по 17 гривень за штуку.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:20
ЛАД написав: Water написав: Banderlog написав:
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.
Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?
Что-то я не помню, чтобы при завгаре кто-то "помирав за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні". Вроде бы тогда никаких войн не было.
И бульбаши пока тоже не "помирають на НАТІвському кордоні". И даже на украинском тоже.
Что собирались "виконувати москалі" я не знаю. И вы тоже.
Но то, что мы минские соглашения не выполняли и не собирались, это факт.
Звісно москалі й не збирались нічого виконувати.
А ваш висновок який? При москалях хужєнєбудет.
А якщо вас москалі розстріляють? Я вже знаю яке ви питання задасте.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:32
Water написав: Banderlog написав:
А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.
Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?
Це ж очевидно, що не влаштовує Бандерлога.
Те, що героїчні герої з дивану розтлумачують йому, який воює, що треба воювати, а не намагатись уникнути війни.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:42
Wirująświatła написав: Бетон написав:
. если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, СБУ, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт
вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.
Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды
, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.
Забегая наперед, такая же куйня будет, если выберут Залужного. Сначала он рыпнется туда сюда, в итоге станет пуделем на поводке у известного олигарха.
+
п.с. а среди кого выбирать?
Чорновола вбили , небачу нікого нового на горизонті, хіба шо Мадяр зі своїми воїнами або інший командир з бригадою
а ще краще іноземна команда спеціалістів
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:47
Vadim_ написав:
п.с. а среди кого выбирать?
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:56
adeges написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
...........
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії
Вряд ли так.
Лобби войны могло бы быть за бесконечную войну, если бы у нас были примерно равные силы. Как было, например, у Ирана с Ираком. Но они же не полные идиоты, должны понимать, что это может кончиться поражением и то, что ими нажито за войну, пойдёт прахом.
Тобто ви уявляете, що все що наживається непосильним трудом зберігається в гривні та київській нерухомості. Тоді для вас є новина: є валюта, і нерухомість у інших країнах, кріпта, золото, акції і облігації за кордоном, і можливість рухати валютний кеш через кордон
тут "кормова база", "ця корова наша, ми її доїм", "така корова нужна самому"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 січ, 2025 10:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:56
Wirująświatła написав: Бетон написав:
. если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, СБУ, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт
вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.
Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды
, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.
Забегая наперед, такая же куйня будет, если выберут Залужного. Сначала он рыпнется туда сюда, в итоге станет пуделем на поводке у известного олигарха.
Рішення ж на поверхні.
Всього-то треба, щоб кожен підійшов до дзеркала ...
Яка різниця-то, що там в можновладців? Кожен на своєму місці нехай покращить своє життя на 5-10%. І так покращує далі.
А з держорганами, владою, регуляторами в ринку - да ніяк вони не заважають і не впливають на це.
Прості цілком можливі дії.
Чого тільки отой кожен не дослухається і не робить так?
Треба почекати, коли несвідомі підуть (вони ж не дають реалізувати оці прості рішення в суспільстві) і залишаться лише свідомі будівельники капіталізму.
У якого Нобелівського лауреата я це взнав? Хз.
Просте рішення глибинних проблем розвитку країни, суспільства, ринку.
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