RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1181411815118161181711818>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 09:56

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:Едте, к чему эти сопли?

какие сопли. я сужусь и всё. бумаги у меня есть, адвокат работает. что не так

Вибачаюсь ,
удачи , расскажите надеюсь нам вашу эпопею ,уже оттуда в этом году.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 09:58



за декілька тижнів до вторгнення влада намагалась нейтралізувати головного свого ворога
Порошенко, до останнього дня нічого не робилось для оборони країни, навіть навпаки
prodigy
 
Повідомлень: 11603
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:00

pesikot цікаво, а Україна дуже багато житла відбудувала десь в Ізюмі чи Лимані. І чи хоча б всім, хто втратив житло? комісії склали акти, щоб отримати хоч якісь гроші по єВідновленню ?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 січ, 2025 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 29.07.22
Подякував: 773 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:17

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:Аудит на крашанки па 17 був?(а це дрібниця у порівнянні з іншим...) є кримінальна справа і судовий вирок?
Нема ні того ні іншого

Ну так був аудит чи не було? Чим все завершилось?

А шо , боты читать не научены?

Схоже шо ти не навчений читать шо сам написав.
Якщо не було кримінальної справи та судового вироку, шо це означає?
Натякну, шоби ти нічого не напрягав, був аудит, який не виявив фактів закупівлі яєць по 17 гривень за штуку.
Water
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:20

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?

Что-то я не помню, чтобы при завгаре кто-то "помирав за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні". Вроде бы тогда никаких войн не было.
И бульбаши пока тоже не "помирають на НАТІвському кордоні". И даже на украинском тоже.
Что собирались "виконувати москалі" я не знаю. И вы тоже.
Но то, что мы минские соглашения не выполняли и не собирались, это факт.

Звісно москалі й не збирались нічого виконувати.
А ваш висновок який? При москалях хужєнєбудет.
А якщо вас москалі розстріляють? Я вже знаю яке ви питання задасте.
Water
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:32

  Water написав:
  Banderlog написав:А мінські такі як ти не хотіли виконувати бо боялись втратити владу. Донецькі знову б голосували за когось як Яник.

Так в першу чергу москалі не збирались виконувати ніякі угоди, мінські чи будь-які ще. Потім просто пєрєсталі стрєлять і Київ за 3 дні. Ніхто не забороняє зараз зателефонувать завгару, кровосісє і спокійно померти за родіну, за пуйла десь на НАТІвському кордоні. Шо саме тебе не влаштовує?


Це ж очевидно, що не влаштовує Бандерлога.
Те, що героїчні герої з дивану розтлумачують йому, який воює, що треба воювати, а не намагатись уникнути війни.
detroytred
 
Повідомлень: 31677
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:42

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:. если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, СБУ, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт
вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.

Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.

Забегая наперед, такая же куйня будет, если выберут Залужного. Сначала он рыпнется туда сюда, в итоге станет пуделем на поводке у известного олигарха.

+
п.с. а среди кого выбирать?
Чорновола вбили , небачу нікого нового на горизонті, хіба шо Мадяр зі своїми воїнами або інший командир з бригадою
а ще краще іноземна команда спеціалістів
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:47

  Vadim_ написав:п.с. а среди кого выбирать?
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27078
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:56

  adeges написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:...........
В нас зара сформувалось в владі лоббі війни вони живуть за рахунок освоєння допомоги заходу. Для них війна це як нафтова сверловина і понятно що триматись вони хотять за владу і за війну безкінечно довго. Змінити щось може тільки контроль з заходу за витратами і попередні олігархи які заробляли на продажу ресурсів. Так шо всередині країни нема іншої сили за мир крім класичної олігархії

Вряд ли так.
Лобби войны могло бы быть за бесконечную войну, если бы у нас были примерно равные силы. Как было, например, у Ирана с Ираком. Но они же не полные идиоты, должны понимать, что это может кончиться поражением и то, что ими нажито за войну, пойдёт прахом.


Тобто ви уявляете, що все що наживається непосильним трудом зберігається в гривні та київській нерухомості. Тоді для вас є новина: є валюта, і нерухомість у інших країнах, кріпта, золото, акції і облігації за кордоном, і можливість рухати валютний кеш через кордон

тут "кормова база", "ця корова наша, ми її доїм", "така корова нужна самому"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 січ, 2025 10:57, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37839
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 10:56

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:. если серъёзно, то вашего коллективного интеллекта не хватает понять, что главная причина всех бед - ze. абсолютная власть - партия, министры, ОП, СБУ, да всё. вся страна. вся до последнего местного депутата в последнем пгт
вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.

Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.

Забегая наперед, такая же куйня будет, если выберут Залужного. Сначала он рыпнется туда сюда, в итоге станет пуделем на поводке у известного олигарха.


Рішення ж на поверхні.
Всього-то треба, щоб кожен підійшов до дзеркала ...
Яка різниця-то, що там в можновладців? Кожен на своєму місці нехай покращить своє життя на 5-10%. І так покращує далі.
А з держорганами, владою, регуляторами в ринку - да ніяк вони не заважають і не впливають на це.

Прості цілком можливі дії.
Чого тільки отой кожен не дослухається і не робить так?
Треба почекати, коли несвідомі підуть (вони ж не дають реалізувати оці прості рішення в суспільстві) і залишаться лише свідомі будівельники капіталізму.

У якого Нобелівського лауреата я це взнав? Хз.
Просте рішення глибинних проблем розвитку країни, суспільства, ринку.
detroytred
 
Повідомлень: 31677
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1181411815118161181711818>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80846
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254596
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13424)
11.01.2025 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.