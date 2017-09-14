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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:02
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:
"Чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию." и ничё, им смешно.
Так а шо не так? Жарт старий, але нормальний собі жарт.
Шоб жить треба жить (с) - оце вже не кожен зрозуміє.
тут всё просто у слова "жить" много значений, вероятно в 1й части выражения оно используется в широком смысле, а во 2й в узком (например в медицинском)
Байден заявив, що Харріс "перемогла б" Трампа на виборах, якби вона їх не програла
Байден не отстаёт от программистов
це школа Вєталя, смотрящєго в будущєє
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:04
detroytred написав:
Кожен на своєму місці нехай покращить своє життя на 5-10%. І так покращує далі.
А з держорганами, владою, регуляторами в ринку - да ніяк вони не заважають і не впливають на це.
вы не знаете как работает коррупция? верхи требуют деньги с низов. Если каждый коррупционер "улучшит себя", он автоматически вылетит из обоймы. И на его место найдут более жадного и тупого. Правила по которым живёт стая задаёт вожак. Стая может снять вожака, но диктовать ему правила не может.
Первая задача вожака - удерживать баланс интересов, чтобы каждому, даже самому маленькому жилось хорошо, насколько это возможно конечно. Равенства может не быть, но неравенство не должно доходить до сортности и абсурда. Тоже кстати баланс, дави сильных, помогай расти слабым.
Сильные слабым по своей воле помогать не будут, если такая помощь не есть условие их существования/безопасности. Излишне наглых и агрессивных выгоняют из стаи. А старых/больных/беременных не выгоняют никогда. Хоть это и балласт с точки зрения "права сильного".
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:11
Hotab написав:Бетон
Хотаб, если твоя жена разок изменит с другими мужиками, разве после этого пострадает её достоинство?
Ты действительно тугой бетон.
Ты различаешь «разок изменила» и снялась в фильме в роли шлюхи (9.5 недель)??
Тебя или штангой прибило, или ты убитый химией строительной какой-то. Мозг вообще не лабильный?? Ты застрял??
зе говорил всё время "я". "я ударю", "я верну", "я то, я сё, я, я, я, я.
Да потому что он у руля! Он так и должен говорить, даже если коллегиальные решения.
То он у тебя уже руля. То он ничего не решает.
То я преувеливаю его роль, то преуменьшаю.
Ты за всю жизнь так и не понял, что люди НЕ Меняются?
Я по стилю тренировки чётко угадываю стиль всей жизни человека. По характеру двух трех поступков все понятно. А ты 6 лет в экран смотришь.
Так у руля он, "я, я ,я я я я я " или я слишком преувеливаю его роль? Определись уже
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:12
Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
п.с. а среди кого выбирать?
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?
+1000500
Як сказав колись Мортимер -- лише, якщо оті (достойні) "отримають"))) владу самі. Забуруть в недостойних.
Але це неможливо....
В демкоратіях.
І це добре. Бо також! не дає змоги "отримати" владу ще більш недостойним.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:12
Люди не меняются
Знаем мы,когда он у руля - когда время в ладошки хлопать.
А ответить за сдачу территорий, за провал обороны, за утилизацию сотен тысяч пацанов и всё равно территории сдаются, в этом случае - он ничего не решает.
Это позиция детского сада.
Может мне кто-то ответить,как человек трижды игноривший повестки буквально недавно, стал главным наставником мобилизации?
Вообще как это у вас укладывается в голове?
Он же перед выборами жаловался на сбу, потому что запретили Сваты к показу в Украине. А теперь сам возвел эту структуру
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 11 січ, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:16
Бетон написав:
Ты за всю жизнь так и не понял, что люди НЕ Меняются?
после 12-13 лет изменить человека сверхсложная задача, нужна большая эмоциональная мотивация. Любовь, наркота, власть, слава, миссионерство, большие деньги. Эти вещи меняют с ног на голову. Часто не в лучшую сторону.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:17
Wirująświatła написав:
Сильные слабым по своей воле помогать не будут, если такая помощь не есть условие их существования/безопасности. Излишне наглых и агрессивных выгоняют из стаи. А старых/больных/беременных не выгоняют никогда. Хоть это и балласт с точки зрения "права сильного".
Ще раз +1000500.
Лупили *Стандарт Ойл* не слабі, а саме сильні. В угоду слабким.
Щоб це призвело до посилення цих сильних. В світі. Разом зі своїми слабкими - попутньо.
Лише співпадіння інтересів. Не більше. Ніякої в угоду слабким.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:20
detroytred написав:
Лупили *Стандарт Ойл* не слабі, а саме сильні. В угоду слабким.
Щоб це призвело до посилення цих сильних. В світі. Разом зі своїми слабкими - попутньо.
я не владею инфой по данному кейсу. Баланс удерживал Кучма. Может не идеальный, но именно он создал компромиссного Ющенка, который из за отсутствия команды стал пуделем Ахметова/Чивакунища.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:23
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Ты за всю жизнь так и не понял, что люди НЕ Меняются?
после 12-13 лет изменить человека сверхсложная задача, нужна большая эмоциональная мотивация. Любовь, наркота, власть, слава, миссионерство, большие деньги. Эти вещи меняют с ног на голову. Часто не в лучшую сторону.
Это крайне интересно, спасибо. Подтвердило интуитивный опыт. Вот вы подтвердили
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:25
Бетон написав:
Может мне кто-то ответить,как человек трижды игноривший повестки буквально недавно, стал главным наставником мобилизации?
выше я ответил "Правила по которым живёт стая задаёт вожак." когда игнорил был один вожак и его правила, теперь типа вова вожак (я так не считаю он сильно слаб для руководства волками) поэтому и правила другие. Не удивлюсь если он вообще не интересуется происходящим.
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