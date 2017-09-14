Додано: Суб 11 січ, 2025 11:04

detroytred написав: Кожен на своєму місці нехай покращить своє життя на 5-10%. І так покращує далі.

А з держорганами, владою, регуляторами в ринку - да ніяк вони не заважають і не впливають на це. Кожен на своєму місці нехай покращить своє життя на 5-10%. І так покращує далі.А з держорганами, владою, регуляторами в ринку - да ніяк вони не заважають і не впливають на це.

вы не знаете как работает коррупция? верхи требуют деньги с низов. Если каждый коррупционер "улучшит себя", он автоматически вылетит из обоймы. И на его место найдут более жадного и тупого. Правила по которым живёт стая задаёт вожак. Стая может снять вожака, но диктовать ему правила не может.Первая задача вожака - удерживать баланс интересов, чтобы каждому, даже самому маленькому жилось хорошо, насколько это возможно конечно. Равенства может не быть, но неравенство не должно доходить до сортности и абсурда. Тоже кстати баланс, дави сильных, помогай расти слабым.Сильные слабым по своей воле помогать не будут, если такая помощь не есть условие их существования/безопасности. Излишне наглых и агрессивных выгоняют из стаи. А старых/больных/беременных не выгоняют никогда. Хоть это и балласт с точки зрения "права сильного".