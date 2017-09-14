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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:28
Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
Ты за всю жизнь так и не понял, что люди НЕ Меняются?
после 12-13 лет изменить человека сверхсложная задача, нужна большая эмоциональная мотивация. Любовь, наркота, власть, слава, миссионерство, большие деньги. Эти вещи меняют с ног на голову. Часто не в лучшую сторону.
Это крайне интересно, спасибо. Подтвердило интуитивный опыт. Вот вы подтвердили
приходит к наркологу мама с 15 летним наркоманом, говорит доктор измените моего сыночка чтобы он играл на рояле, пел в хоре и ходил на Пасху в церковь. Да легко, предложите ему что то лучше, чем наркотики.
наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:30
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Лупили *Стандарт Ойл* не слабі, а саме сильні. В угоду слабким.
Щоб це призвело до посилення цих сильних. В світі. Разом зі своїми слабкими - попутньо.
я не владею инфой по данному кейсу. Баланс удерживал Кучма. Может не идеальный, но именно он создал компромиссного Ющенка, который из за отсутствия команды стал пуделем Ахметова/Чивакунища.
Кейс такий --- демонополізацію впроваджують самі ж сильні можновладці. Обмежують самі ж себе.
В угоду собі.
А не в угоду слабким.
Бо це цим сильним самим вигідніше, ніж посилення сильних.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:33
detroytred написав:
Кейс такий --- демонополізацію впроваджують самі ж сильні можновладці. Обмежують самі ж себе.
В угоду собі.
А не в угоду слабким.
почему из стаи макак изгоняют наглых и агрессивных, а не старых и больных?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:33
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Лупили *Стандарт Ойл* не слабі, а саме сильні. В угоду слабким.
Щоб це призвело до посилення цих сильних. В світі. Разом зі своїми слабкими - попутньо.
я не владею инфой по данному кейсу. Баланс удерживал Кучма. Может не идеальный, но именно он создал компромиссного Ющенка, который из за отсутствия команды стал пуделем Ахметова/Чивакунища.
навіщо було травити пуделя?
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:34
flyman написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Лупили *Стандарт Ойл* не слабі, а саме сильні. В угоду слабким.
Щоб це призвело до посилення цих сильних. В світі. Разом зі своїми слабкими - попутньо.
я не владею инфой по данному кейсу. Баланс удерживал Кучма. Может не идеальный, но именно он создал компромиссного Ющенка, который из за отсутствия команды стал пуделем Ахметова/Чивакунища.
навіщо було травити пуделя?
я разве говорил что баланс отменяет дебилизм? джона леннона убил его фанат.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:39
Water написав: Vadim_ написав: Water написав:
Ну так був аудит чи не було? Чим все завершилось?
А шо , боты читать не научены?
Схоже шо ти не навчений читать шо сам написав.
Якщо не було кримінальної справи та судового вироку, шо це означає?
Натякну, шоби ти нічого не напрягав, був аудит, який не виявив фактів закупівлі яєць по 17 гривень за штуку.
Это лишь одно из толкований. Есть еще: дело просто "похоронили".
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:39
Vadim_ написав: Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
п.с. а среди кого выбирать?
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой
?
Есть , но это лидеры ОПГ из 90 , кто хотел быть у власти и работать на благо народа и Украины
давно убили или они уехали на дикий запад
ни один вор не хочет чтобы его обокрали. Лидер опг не означает что до конца жизни он будет преступником. Умный рано или поздно поймёт, что для его же безопасности лучше быть честным и пушистым. А для отсеивания дураков есть профотбор. Думаете в разведку сильно дураков берут?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:42
Wirująświatła написав: Бетон написав: Wirująświatła написав:
quote="5809566:Бетон"]Ты за всю жизнь так и не понял, что люди НЕ Меняются?[/quote
после 12-13 лет изменить человека сверхсложная задача, нужна большая эмоциональная мотивация. Любовь, наркота, власть, слава, миссионерство, большие деньги. Эти вещи меняют с ног на голову. Часто не в лучшую сторону.
Это крайне интересно, спасибо. Подтвердило интуитивный опыт. Вот вы подтвердили
приходит к наркологу мама с 15 летним наркоманом, говорит доктор измените моего сыночка чтобы он играл на рояле, пел в хоре и ходил на Пасху в церковь. Да легко, предложите ему что то лучше, чем наркотики.
наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.
“ піт, кров, сльози...” -- пропозиція і досі чинна.
Набір на вулицях всіх міст.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:42
Wirująświatła написав:
наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.
Печоріна пригадуєте?
Діалог з Максим Максимовичем.
Йому набридло все (кар'єра, науки, жінки ... все). Ніщо не вставляло. Скука.
Максимович отой дав репліку - типу норм, але перший раз бачу таке в людини 25 років.
Тепер скука з умовно молодших класів школи...
Їжа, стеля і т.д. все доступне є, а все інше набридає... Бо нема качель зголоднів-поїв, втомився-відпочив, посумував-посміявся і т.д.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:46
Vadim_ написав: Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
п.с. а среди кого выбирать?
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой
?
Есть , но это лидеры ОПГ из 90 , кто хотел быть у власти и работать на благо народа и Украины
давно убили или они уехали на дикий запад
чтобы их рассмотреть нужно оторвать жопу от телевизора и почитать, погуглить. у талантов нет денег на маркетинг. есть выдающиеся экономисты, реформаторы уровня Милея.
Украина - мать талантов. но маргиналы настолько дремучие, что рассмотреть их может только ничтожный процент интеллигенции
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 11 січ, 2025 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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