ote="5809559:Vadim_"]п.с. а среди кого выбирать?[/quot
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?[/quote
+1000500
Як сказав колись Мортимер -- лише, якщо оті (достойні) "отримають"))) владу самі. Забуруть в недостойних. Але це неможливо.... В демкоратіях. І це добре. Бо також! не дає змоги "отримати" владу ще більш недостойним.
Пишите пожалуйста на родном языке если не знаете мову, не поймёшь что написали...
Wirująświatła написав:ни один вор не хочет чтобы его обокрали. Лидер опг не означает что до конца жизни он будет преступником. Умный рано или поздно поймёт, что для его же безопасности лучше быть честным и пушистым. А для отсеивания дураков есть профотбор. Думаете в разведку сильно дураков берут?
Теж +1000500 Тому ті, хто вже "вхопив" собі, починає волати за чесні правила, як захист себе від нових зубчастих беспрєдєльщиків.
detroytred написав:Тепер скука з умовно молодших класів школи... Їжа, стеля і т.д. все доступне є, а все інше набридає... Бо нема качель зголоднів-поїв, втомився-відпочив, посумував-посміявся і т.д.
миттєво зникає, коли стає буденністю))
вам бы на психолога учиться, с вашими талантами (без сарказма).
приведу простой пример, извините что про макак, хочет одна макака познакомиться с другой, что она делает? просто садится рядом. И далее по реакции видно "да я вся ваша" или "нет я сегодня не могу". Теперь люди, хотите вы познакомиться с девушкой в троллейбусе, садитесь рядом ... и что?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?
Есть , но это лидеры ОПГ из 90 , кто хотел быть у власти и работать на благо народа и Украины давно убили или они уехали на дикий запад
чтобы их рассмотреть нужно оторвать жо пу от телевизора и почитать, погуглить. у талантов нет денег на маркетинг. есть выдающиеся экономисты, реформаторы уровня Милея. Украина - мать талантов. но маргиналы настолько дремучие, что рассмотреть их может только ничтожный процент интеллигенции
Ок, жду вашу кандидатуру на выборах, какая фамилия?
Как говорится в материалах на сайте Офиса генпрокурора, 3 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Купянске была создана «Временная гражданская администрация Харьковской области», руководителем которой избрали Ганчева.
Он утверждал структуру незаконных органов власти на временно оккупированных территориях, организовывал их работу, распоряжался имуществом путем «национализации».
Ганчев издал приказ о статусе русского языка как официального при документообороте и делопроизводстве, украинский же получил статус регионального. Кроме того, его распоряжениями на временно оккупированных территориях был введен рубль и демонтирована украинская государственная символика.