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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1181711818118191182011821>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:47

  Vadim_ написав:Пишите пожалуйста на родном языке если не знаете мову, не поймёшь что написали...

Почув, прийняв до уваги, але писати буду, як хочу.
Цю ж хатєлку можу собі дозволити?
Отож.
Хоч на суржику, хоч на китайській, хоч на власній вигаданій.

"Забуруть" - то очевидна опечатка суржика - заберуть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:51

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:
uote="5809560:Wirująświatła"]

ote="5809559:Vadim_"]п.с. а среди кого выбирать?[/quot

вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?[/quote


+1000500

Як сказав колись Мортимер -- лише, якщо оті (достойні) "отримають"))) владу самі. Забуруть в недостойних.
Але це неможливо....
В демкоратіях.
І це добре. Бо також! не дає змоги "отримати" владу ще більш недостойним.

Пишите пожалуйста на родном языке если не знаете мову, не поймёшь что написали...


Шо? 😳🙀😱

А є мови у якихьне буває одруківок? 🤔

Може у гавайській, бо у ній абетка з 13 букв? 🤔💆
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:52

  Wirująświatła написав:ни один вор не хочет чтобы его обокрали. Лидер опг не означает что до конца жизни он будет преступником. Умный рано или поздно поймёт, что для его же безопасности лучше быть честным и пушистым. А для отсеивания дураков есть профотбор. Думаете в разведку сильно дураков берут?

Теж +1000500
Тому ті, хто вже "вхопив" собі, починає волати за чесні правила, як захист себе від нових зубчастих беспрєдєльщиків.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:58

  Bobua написав:“ піт, кров, сльози...” -- пропозиція і досі чинна.
Набір на вулицях всіх міст.

На все життя запам'ятав оте почуття --- що, виявляється, це опупенне задоволення --- проосто лягти на кровать, просто спокійно поїсти, просто піти, куди бажаєш.
Ніякої наркоти не треба. Кайф.

Одна проблема - миттєво зникає, коли стає буденністю))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:08

  detroytred написав:
  Bobua написав:“ піт, кров, сльози...” -- пропозиція і досі чинна.
Набір на вулицях всіх міст.

На все життя запам'ятав оте почуття --- що, виявляється, це опупенне задоволення --- проосто лягти на кровать, просто спокійно поїсти, просто піти, куди бажаєш.
Ніякої наркоти не треба. Кайф.

Одна проблема - миттєво зникає, коли стає буденністю))


flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:09

  detroytred написав:Тепер скука з умовно молодших класів школи...
Їжа, стеля і т.д. все доступне є, а все інше набридає... Бо нема качель зголоднів-поїв, втомився-відпочив, посумував-посміявся і т.д.
миттєво зникає, коли стає буденністю))
вам бы на психолога учиться, с вашими талантами (без сарказма).

приведу простой пример, извините что про макак, хочет одна макака познакомиться с другой, что она делает? просто садится рядом. И далее по реакции видно "да я вся ваша" или "нет я сегодня не могу". Теперь люди, хотите вы познакомиться с девушкой в троллейбусе, садитесь рядом ... и что?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:10

freeze, не затягивайте, пожалуйста, с восстановлением. Бегло просмотрела, ИМХО в Одессе прям несколько довольно хороших клиник частных работающих по нейропроблематике.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:11

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?

Есть , но это лидеры ОПГ из 90 , кто хотел быть у власти и работать на благо народа и Украины давно убили или они уехали на дикий запад

чтобы их рассмотреть нужно оторвать жо пу от телевизора и почитать, погуглить. у талантов нет денег на маркетинг. есть выдающиеся экономисты, реформаторы уровня Милея.
Украина - мать талантов. но маргиналы настолько дремучие, что рассмотреть их может только ничтожный процент интеллигенции

Ок, жду вашу кандидатуру на выборах, какая фамилия?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:12

Shaman, кстати, об уничтожении Украины.
Как говорится в материалах на сайте Офиса генпрокурора, 3 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Купянске была создана «Временная гражданская администрация Харьковской области», руководителем которой избрали Ганчева.

Он утверждал структуру незаконных органов власти на временно оккупированных территориях, организовывал их работу, распоряжался имуществом путем «национализации».

Ганчев издал приказ о статусе русского языка как официального при документообороте и делопроизводстве, украинский же получил статус регионального. Кроме того, его распоряжениями на временно оккупированных территориях был введен рубль и демонтирована украинская государственная символика.

https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... shla-noch/ или https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... ie-ot-sbu/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:19

  stm написав:freeze, не затягивайте, пожалуйста, с восстановлением
возьмите над ним шефство)
Wirująświatła
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