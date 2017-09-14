Додано: Суб 11 січ, 2025 12:41

flyman написав: умерший член - це так званий "нематеріальний актив" умерший член - це так званий "нематеріальний актив"

перешедший из материального в нематериальный. как например любой шедевр музыки/живописи перестает быть просто набором звуков или сочетанием красок. Для жизни общества этот переход важен. Путин поэтому и муссолит тему ссср и победы в 2мв, чтобы сформировать у русских подконтрольные ему нематериальные ценности. В свое время христианство муссолило тему убитого Христа, даже придумав воскрешение, чтобы намекнуть на переход. С детства не могу понять почему люди поклонялись распятому Христу, неужели это главное событие его жизни? Обычно родственника вспоминают живым, а не то как он умер. Но для христианства да. Факт распятия это переход от самостоятельного Христа к подконтрольному священникам образу Христа.