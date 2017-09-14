|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:21
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"
заплаты продавцам и прибыль собственнику. Если товары дешевле чем у конкурентов то ещё и экономию средств покупателя. Оспорьте...
Ну, если вы считаете, что заплаты продавцам и прибыль собственнику это "матеріальні(творчі)цінності", то я даже пытаться спорить не буду.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32395
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:23
Wirująświatła написав: stm написав:
freeze, не затягивайте, пожалуйста, с восстановлением
возьмите над ним шефство)
Виталий, относительно вас. Я не изменила мнение что самостоятельность - не ваш конёк. Но сейчас я добавлю что впервые встречаю человека прогнозы которого 100% попадают в молоко на любую тематику, даже обезьян. Так даже статистически лажать выходит один на десятки миллионов)))
Востаннє редагувалось stm
в Суб 11 січ, 2025 12:24, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5390
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:23
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"
заплаты продавцам и прибыль собственнику. Если товары дешевле чем у конкурентов то ещё и экономию средств покупателя. Оспорьте...
Ну, если вы считаете, что заплаты продавцам и прибыль собственнику это "матеріальні(творчі)цінності", то я даже пытаться спорить не буду.
с каких это пор деньги не являются материальными ценностями? многие только ради них и работают. Занимаются накопительством, несут на депозиты, покупают овгз.
Что такое творческие ценности? не понимаю. Есть эмоциональные - музыка, театр, живопись, семья, дети, религия. Они имеют отражение в материальном мире но это именно отражение, не более. Например умерший член семьи продолжает быть ценностью, хотя после некоторого времени физически он уже не существует. а потерянные деньги наоборот перестают быть ценностью для того кто их потерял. Очень четко вырисовывается природа материального/нематериального происхождения той или иной ценности. Даже исследований не нужно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 12:29, всього редагувалось 4 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27088
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:29
Wirująświatła написав:
с каких это пор деньги не являются материальными ценностями? многие только ради них и работают.
Что такое творческие ценности? не понимаю. Есть эмоциональные - музыка, театр, живопись, семья, дети, религия. Они имеют отражение в материальном мире но это именно отражение, не более. Например умерший член семьи продолжает быть ценностью, хотя после некоторого времени физически он уже не существует. а потерянные деньги наоборот перестают быть ценностью для того кто их потерял. Очень четко вырисовывается природа материального/нематериального происхождения той или иной ценности. Даже исследований не нужно.
умерший член - це так званий "нематеріальний актив"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37842
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2801 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:35
stm написав: Wirująświatła написав: stm написав:
freeze, не затягивайте, пожалуйста, с восстановлением
возьмите над ним шефство)
Виталий, относительно вас. Я не изменила мнение что самостоятельность - не ваш конёк. Но сейчас я добавлю что впервые встречаю человека прогнозы которого 100% попадают в молоко на любую тематику, даже обезьян. Так даже статистически лажать выходит один на десятки миллионов)))
вы 60ти летнему фризу даете советы что ему делать, куда обращаться (не будучи врачем, не зная всех его диагнозов, лично не посетив рекомендуемых клиник). Даже дети такой тупняк себе не позволяют. Просто пожелайте человеку поскорее восстановиться. А если хотите как то больше помочь, напишите ему в лс чем конкретно можете быть полезны.
Можете рассказать вашу лав стори и я включу ее в свои знания об обезьянах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 12:39, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27088
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:36
Banderlog написав: ЛАД написав:
Возможно, ошибаюсь.
Так что, армия полностью отрезана от новостей? Откуда-то вы всё же получаете текущую информацию? Из интернета?
Да. З інтернета. З телеграм з ютуба.
При чому телеграм якийсь напівлегальний. В мене не на всіх вайфай мережах є.
А ще зі слів очевидців. В нас свої соцмережі в ватсапі в сігналі))))
Загальне розвідзведення то не для всіх і там трохи приукрашено.
І ще. В мене є підозра що на верхах теж достовірної інформації нема.
Сумніваюсь в професіоналізмі 95 кварталу в такій справі.
До чого я веду? Більш менш серйозний прорив фронту приведе до паніки.
Боюсь, что приукрашено не трохи. Но в данном случае "професіоналізм 95 кварталу" не имеет отношения у делу. Армия всё же не 95 квартал. И офицеры, пишущие доклады "наверх", к 95 кварталу никаким боком.
Banderlog написав:
.........
а хто сказав що має бути легко? ) справа в тім що війська перестали ходити строєм і звернень до війська перед строєм теж майже не стало. Стара система політруків не працює.
Строем в Совеиской Армии ходили только в части, уже на учениях об этом забывали. А политруки перед строем вообще не выступали. Были, правда, политзанятия, но тоже в части. А сейчас вообще политруки разве есть? Их же, вроде, заменили капелланы?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32395
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:41
flyman написав:
умерший член - це так званий "нематеріальний актив"
перешедший из материального в нематериальный. как например любой шедевр музыки/живописи перестает быть просто набором звуков или сочетанием красок. Для жизни общества этот переход важен. Путин поэтому и муссолит тему ссср и победы в 2мв, чтобы сформировать у русских подконтрольные ему нематериальные ценности. В свое время христианство муссолило тему убитого Христа, даже придумав воскрешение, чтобы намекнуть на переход. С детства не могу понять почему люди поклонялись распятому Христу, неужели это главное событие его жизни? Обычно родственника вспоминают живым, а не то как он умер. Но для христианства да. Факт распятия это переход от самостоятельного Христа к подконтрольному священникам образу Христа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 12:49, всього редагувалось 5 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27088
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:42
Water написав:
........
Звісно москалі й не збирались нічого виконувати.
Это вам лично Путин рассказал?
А ваш висновок який? При москалях хужєнєбудет.
А якщо вас москалі розстріляють? Я вже знаю яке ви питання задасте.
Прямо интересно, подскажите, яке питання ви очікуєте, а то я прямо растерялся - у меня у вам вопросов нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32395
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:48
Wirująświatła написав:
вы 60ти летнему фризу даете советы что ему делать, куда обращаться (не будучи врачем, не зная всех его диагнозов, лично не посетив рекомендуемых клиник). Даже дети такой тупняк себе не позволяют. Просто пожелайте человеку поскорее восстановиться. А если хотите как то больше помочь, напишите ему в лс чем конкретно можете быть полезны.
Можете рассказать вашу лав стори и я включу ее в свои знания об обезьянах.
Инстаграмм в мозг?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3527
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 12:50
Wirująświatła написав:
аркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.
Бачив статистику, що сучасна молодь п'є в рази менше ніж моє покоління і вже всі алкогольні компанії в шоці, а деякі уряди хочуть держ пропаганду алкоголізму робити.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4642
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, Дюрі-бачі
, ЛАД
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|80847
|
|
|1493
|254600
|
|
|6076
|898389
|
|