Wirująświatła написав:аркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.
Бачив статистику, що сучасна молодь п'є в рази менше ніж моє покоління і вже всі алкогольні компанії в шоці, а деякі уряди хочуть держ пропаганду алкоголізму робити.
с ваших же слов ваши соседи опровергают любую статистику. Для интереса сравните зависимость молодежи от интернета и видеоигр 20летней давности и сейчас. Многие не стали бухарями из за того что вместо подворотни сидят сутками дома и играют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 12:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:умерший член - це так званий "нематеріальний актив"
перешедший из материального в нематериальный. как например любой шедевр музыки/живописи перестает быть просто набором звуков или сочетанием красок. Для жизни общества этот переход важен. Путин поэтому и муссолит тему ссср и победы в 2мв, чтобы сформировать у русских подконтрольные ему нематериальные ценности. В свое время христианство муссолило тему убитого Христа, даже придумав воскрешение, чтобы намекнуть на переход. С детства не могу понять почему люди поклонялись распятому Христу, неужели это главное событие его жизни? Обычно родственника вспоминают живым, а не то как он умер. Но для христианства да. Факт распятия это переход от самостоятельного Христа к подконтрольному священникам образу Христа.
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?
Не просто верю, а уверен в этом. Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта. Так у нас хотя бы вблизи "верхов" нет достойных - их туда не подпускают. Соответственно у "достойных" нет опыта, т.е. они уже не совсем "достойные". Тем более, у них нет команды. Я как-то приводил пример Рейгана и мне, в общем-то правильно, возражали, что он до президентства был губернатором и достаточно долго активно участвовал в партийной работе. Вот так и создаётся "команда". У нас сегодня команда может быть разве что в армии или у волонтёров. Но и те, и другие весьма далеки от управления государством, в результате, как и Зе, не имеют никакого опыта.
Россиянам показали мюзикл «Сталин спасает Новый год», где злая королева коллективного Запада уничтожает праздник и забирает у людей надежду. Кринжем дня на новогодних каникулах отличился Сталин-центр в Барнауле, устроивший, со слов (https://t.me/pdmnews/76322) организаторов, мюзикл «для взрослых» 18+. По сюжету злая королева Тэтчер стремится уничтожить Новый год, а противостоят ей «белая королева Севера» и фантастическая Алиса Селезнёва — «юная героиня из СССР, воплощение смелости и веры в светлое будущее». На премьерный показ пришли порядка 50 человек.
за инфу спасибо. нет ссылок на исследовани и авторов. Я таких статей могу хоть 300 написать.
Пожилые люди в наши дни также составляют большую долю недавно осужденных преступников. С 1992 по 2022 год среди арестованных мужчин доля лиц старше 50 лет утроилась, с 5% до 15%, согласно данным ФБР . В абсолютном выражении это число увеличилось почти на 40%, даже несмотря на то, что аресты других возрастных групп упали. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:.......... наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.
Общество могло предложить только одно - пахать, как папа Карло, или погибнуть. Никто с этим наркоманом не панькался и не заботился о том, чтобы у него был "базовый доход". Или вообще какой-нибудь доход.
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?
Не просто верю, а уверен в этом. Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта. Так у нас хотя бы вблизи "верхов" нет достойных - их туда не подпускают. Соответственно у "достойных" нет опыта, т.е. они уже не совсем "достойные". Тем более, у них нет команды. Я как-то приводил пример Рейгана и мне, в общем-то правильно, возражали, что он до президентства был губернатором и достаточно долго активно участвовал в партийной работе. Вот так и создаётся "команда". У нас сегодня команда может быть разве что в армии или у волонтёров. Но и те, и другие весьма далеки от управления государством, в результате, как и Зе, не имеют никакого опыта.
Так и есть. Причем: ни какого-то специфического опыта "партийной деятельности" -- как показал Порошенко -- это дело наживное. А _вообще_ опыта управления большими компаниями.
Это всего лишь один из путей. Другой: бизнес. -- Трамп без "активно участвовал в партийной работе" команду как-то умудрился набрать.