Додано: Суб 11 січ, 2025 12:57

Wirująświatła написав: Vadim_ написав: п.с. а среди кого выбирать? п.с. а среди кого выбирать? вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой? вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?

Не просто верю, а уверен в этом.Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта. Так у нас хотя бы вблизи "верхов" нет достойных - их туда не подпускают. Соответственно у "достойных" нет опыта, т.е. они уже не совсем "достойные". Тем более, у них нет команды.Я как-то приводил пример Рейгана и мне, в общем-то правильно, возражали, что он до президентства был губернатором и достаточно долго активно участвовал в партийной работе. Вот так и создаётся "команда".У нас сегодня команда может быть разве что в армии или у волонтёров. Но и те, и другие весьма далеки от управления государством, в результате, как и Зе, не имеют никакого опыта.