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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1181911820118211182211823 ... 11826>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:54

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:аркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.

Бачив статистику, що сучасна молодь п'є в рази менше ніж моє покоління і вже всі алкогольні компанії в шоці, а деякі уряди хочуть держ пропаганду алкоголізму робити.

с ваших же слов ваши соседи опровергают любую статистику. Для интереса сравните зависимость молодежи от интернета и видеоигр 20летней давности и сейчас. Многие не стали бухарями из за того что вместо подворотни сидят сутками дома и играют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:56

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:умерший член - це так званий "нематеріальний актив"
перешедший из материального в нематериальный. как например любой шедевр музыки/живописи перестает быть просто набором звуков или сочетанием красок. Для жизни общества этот переход важен. Путин поэтому и муссолит тему ссср и победы в 2мв, чтобы сформировать у русских подконтрольные ему нематериальные ценности. В свое время христианство муссолило тему убитого Христа, даже придумав воскрешение, чтобы намекнуть на переход. С детства не могу понять почему люди поклонялись распятому Христу, неужели это главное событие его жизни? Обычно родственника вспоминают живым, а не то как он умер. Но для христианства да. Факт распятия это переход от самостоятельного Христа к подконтрольному священникам образу Христа.

Лєнін - теж актив, а Сталін уже нє
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:57

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:п.с. а среди кого выбирать?
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?
Не просто верю, а уверен в этом.
Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта. Так у нас хотя бы вблизи "верхов" нет достойных - их туда не подпускают. Соответственно у "достойных" нет опыта, т.е. они уже не совсем "достойные". Тем более, у них нет команды.
Я как-то приводил пример Рейгана и мне, в общем-то правильно, возражали, что он до президентства был губернатором и достаточно долго активно участвовал в партийной работе. Вот так и создаётся "команда".
У нас сегодня команда может быть разве что в армии или у волонтёров. Но и те, и другие весьма далеки от управления государством, в результате, как и Зе, не имеют никакого опыта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:58

  flyman написав:а Сталін уже нє
сталина кстати начинают возрождать на рф.
Россиянам показали мюзикл «Сталин спасает Новый год», где злая королева коллективного Запада уничтожает праздник и забирает у людей надежду.
Кринжем дня на новогодних каникулах отличился Сталин-центр в Барнауле, устроивший, со слов (https://t.me/pdmnews/76322) организаторов, мюзикл «для взрослых» 18+. По сюжету злая королева Тэтчер стремится уничтожить Новый год, а противостоят ей «белая королева Севера» и фантастическая Алиса Селезнёва — «юная героиня из СССР, воплощение смелости и веры в светлое будущее». На премьерный показ пришли порядка 50 человек.

https://t.me/chtddd/81729
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:с ваших же слов ваши соседи опровергают любую статистику.

В мене дуже мало молодих сусідів, переважно це 30-40 років, 0-10 років діти і їх батьки 55-65 років
а статистика каже ,що ТікТок перемагає і алкоголь і наркоту
https://www.economist.com/international ... generation
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 січ, 2025 13:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:01

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:с ваших же слов ваши соседи опровергают любую статистику.

В мене дуже мало молодих сусідів, переважно це 30-40 років і їх батьки 55-65
а статистика каже ,що ТікТок перемагає і алкоголь і наркоту
https://www.economist.com/international ... generation

за инфу спасибо. нет ссылок на исследовани и авторов. Я таких статей могу хоть 300 написать.
Пожилые люди в наши дни также составляют большую долю недавно осужденных преступников. С 1992 по 2022 год среди арестованных мужчин доля лиц старше 50 лет утроилась, с 5% до 15%, согласно данным ФБР . В абсолютном выражении это число увеличилось почти на 40%, даже несмотря на то, что аресты других возрастных групп упали. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:04

Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:а статистика каже ,що ТікТок перемагає і алкоголь і наркоту
https://www.economist.com/international ... generation

Тільки ще невідомо, що з цього гірше:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:06

  Wirująświatła написав:..........
наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.

Общество могло предложить только одно - пахать, как папа Карло, или погибнуть. Никто с этим наркоманом не панькался и не заботился о том, чтобы у него был "базовый доход". Или вообще какой-нибудь доход.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:06

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:п.с. а среди кого выбирать?
вы верите что в 20 млн Украине нет ни одного достойного кандидата с командой?
Не просто верю, а уверен в этом.
Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта. Так у нас хотя бы вблизи "верхов" нет достойных - их туда не подпускают. Соответственно у "достойных" нет опыта, т.е. они уже не совсем "достойные". Тем более, у них нет команды.
Я как-то приводил пример Рейгана и мне, в общем-то правильно, возражали, что он до президентства был губернатором и достаточно долго активно участвовал в партийной работе. Вот так и создаётся "команда".
У нас сегодня команда может быть разве что в армии или у волонтёров. Но и те, и другие весьма далеки от управления государством, в результате, как и Зе, не имеют никакого опыта.

Так и есть. Причем: ни какого-то специфического опыта "партийной деятельности" -- как показал Порошенко -- это дело наживное. А _вообще_ опыта управления большими компаниями.

Это всего лишь один из путей. Другой: бизнес. -- Трамп без
"активно участвовал в партийной работе" команду как-то умудрился набрать.

А еще команда может быть -- опять же -- в бизнесе :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:09

  _hunter написав:А еще команда может быть -- опять же -- в бизнесе
я про бизнес команду и говорил, берется готовая успешная модель и переносится на гос.управление. с поправкой конечно на пенсов и бюджетников, которых в бизнесе нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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