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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1182011821118221182311824 ... 11826>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Трамп без
"активно участвовал в партийной работе" команду как-то умудрился набрать.

Він як типовий український олігарх з 90-х: прийшов і віджав команду у Республіканської партії, а потім вигнав всіх нелояльних.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:12

  ЛАД написав:Строем в Совеиской Армии ходили только в части, уже на учениях об этом забывали. А политруки перед строем вообще не выступали. Были, правда, политзанятия, но тоже в части. А сейчас вообще политруки разве есть? Их же, вроде, заменили капелланы?

В зсу кучерявіше.
На бригаду капелан один, майорська посада) з помічником (кадилоносій) сержант. :lol:
В нас бачив пару раз на свята ходив шото помазував і роздавав ляльки мотанки.) Для майора озадаченість ніх-ра собі.))) Це при том що піхотними батами часом командують ст. Лейтенанти)
Потім є мпз(морально психологічне забезпечення ) це вже щось ближче, але по факту вони зайняті одписками од всп. Розслідуваннями сзч і то стараються од цього взбрикнуть.
Іще є група контролю бойового стресу здається чоловік 6. Тіпа шос як психологи.
Хз чим ця вся піз - братія зайнята)
Один раз зустрічав в лікарні розносили пораненим мандаринки і сочки)
Питали поранених чи настрій бойовий.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:13

  Vadim_ написав:Я не викладачь мови але коли пишуть якусь хрень то це по моему принижуе дописувача, (перевірь перед тим як відправити) показує його розум

Дивне у вас розуміння, що таке хрень - що суржик і опєчатки відносяться до неї.
З цього витікають і дивні власні критерії розуму та самооцінки.

Скажу по секрету: я не перевіряю текст перед відправленням, бо банально ліньки і до того ж вважаю, що в читача легко вистачить розуму сприйняти його з цими дрібними недоліками.

Те, що це принижує мене, от ніяк не вважаю.
А от намагання інших принизити мене на цих дрібницях бачу.
Якщо так чухається, то поясніть навіщо.
Це хоч цікаво буде.
Особливо на фоні наявності у вас в дописі - "викладачь".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:13

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:ни один вор не хочет чтобы его обокрали. Лидер опг не означает что до конца жизни он будет преступником. Умный рано или поздно поймёт, что для его же безопасности лучше быть честным и пушистым. А для отсеивания дураков есть профотбор. Думаете в разведку сильно дураков берут?

Теж +1000500
Тому ті, хто вже "вхопив" собі, починає волати за чесні правила, як захист себе від нових зубчастих беспрєдєльщиків.

При этом я не знаю случаев, чтобы какой-то босс мафии отказался от своено незаконного бмзнеса. Даже, когда у него уже есть вполне прибыльный законный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:16

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..........
наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.

Общество могло предложить только одно - пахать, как папа Карло, или погибнуть. Никто с этим наркоманом не панькался и не заботился о том, чтобы у него был "базовый доход". Или вообще какой-нибудь доход.

але той би міг "заробити" потрусивши лоха
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:18

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:а статистика каже ,що ТікТок перемагає і алкоголь і наркоту
https://www.economist.com/international ... generation

Тільки ще невідомо, що з цього гірше:)

Отож.
Що надивився тік-току та відчибучив щось; що обдовбався наркотою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:19

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:А еще команда может быть -- опять же -- в бизнесе
я про бизнес команду и говорил, берется готовая успешная модель и переносится на гос.управление. с поправкой конечно на пенсов и бюджетников, которых в бизнесе нет.

бізнес продовжується розвиватися, в збиток суспільства.
так в чому претензія?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 січ, 2025 13:20, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна не зупинятиме транзит російської нафти через свою територію, — премʼєр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, нафтопровід «Дружба» приносить рф ~ $600 млн на місяць.

а ви далі можете гинути поки їтось заробляє гроші
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:20

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:вы 60ти летнему фризу даете советы что ему делать, куда обращаться (не будучи врачем, не зная всех его диагнозов, лично не посетив рекомендуемых клиник). Даже дети такой тупняк себе не позволяют. Просто пожелайте человеку поскорее восстановиться. А если хотите как то больше помочь, напишите ему в лс чем конкретно можете быть полезны.

Можете рассказать вашу лав стори и я включу ее в свои знания об обезьянах.

Инстаграмм в мозг?

Обезьяны со слов Виталия вида горилы не подлежат дрессировке. Есть самый известный случай горилла Коко, горила знающая от 1000 до 2000 слов языком жестов. Далее, я понимаю его эмоцию на мою оценку, с другой стороны количество раз фразы Виталия "я буду писать то и что захочу" означает что только ему положено писать что он захочет или его низкий порог как IQ так и проблемы с EQ... Vadim_ вы круче Барабашова, отвечаю. Но это тоже такой себе комплимент )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:21

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:ни один вор не хочет чтобы его обокрали. Лидер опг не означает что до конца жизни он будет преступником. Умный рано или поздно поймёт, что для его же безопасности лучше быть честным и пушистым. А для отсеивания дураков есть профотбор. Думаете в разведку сильно дураков берут?

Теж +1000500
Тому ті, хто вже "вхопив" собі, починає волати за чесні правила, як захист себе від нових зубчастих беспрєдєльщиків.

При этом я не знаю случаев, чтобы какой-то босс мафии отказался от своено незаконного бмзнеса. Даже, когда у него уже есть вполне прибыльный законный.

Стосовно боса мафії теж саме.
Тільки чєсні правила -- то оті злодійські правильні поняття.
Тобто виступає, що треба дотримуватися понять. А не беспределу.
detroytred
 
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