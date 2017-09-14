Додано: Суб 11 січ, 2025 13:42

гілка таки стала такої собі "курілкою", де обговорюють все, що завгодно. це напевне боти взяли вихідні й перестали розганяти паніку...



а з приводу умов припинення вогню. я бачу два варіанти:

- хоч це встало мемом - просто перестати стріляти. фіксується ситуація як є, без ніяких умов, а далі буде. умовно корейський варіант. але насправді не зовсім - бо в Кореї все одно були американські війська, яки були гарантією, що КНДР не буде нападати. варіант несе ризики для нас, бо за цей рік-два-три Раша з великої вірогідністю відновить військовий потенціал, й через цей час ми отримаємо чергову агресію (хтось вірить Раші, що вона не нападе, навіть якщо пообіцяє?). як використаємо цей час ми - питання дуже відкрите. все одно нам буде потрібна іноземна допомога, й військова теж.



- закінчення бойових дій під гарантії нашого захисту - формат гарантій може бути різний, але проти реальних гарантій - НАТО Раша звісно проти. хоча може міжнародні війська на кордонах - це треба дивитися. ми взамін гарантій беремо зобов'язання не змінювати статус окупованих територій збройним шляхом. умовно німецький варіант. цей варіант більш адекватний, бо дозволяє нам розвиватися, а не жити в очікуванні нового нападу.



в обох варіантах є суттєва відмінність. й в Кореї, й в Німеччині - стало дві країни, де жили корейці чи німці відповідно. в нашому випадку на окупованих територіях буде тотальна русифікація й знищення всього українського, в першу чергу мови (какая разница). освіта, діловодство, культура. й фізичне знищення чи депортації носіїв українського. й церква буде лише одна. тут в нас дехто скаржиться - утискають. в чому утиски? а на окупованих територіях все просто - хтось знає про церкви ПЦУ чи УГКЦ на окупованих територіях? вже й майно все відібрали. навіть протестантів щемлять, а свідкам Єгови взагалі не пощастило - строки дають реальні.



й до першого, й до другого варіанту Рашу можна лише дотиснути. чи допоможе нам в цьому США - подивимось.



питання про долю тих, хто з окупованих територій, теж відкрите. ті, хто поїхав, залишаться без майна. ті, хто залишаться - отримають руській мір у всій красі й відсутність перспектив для дітей.



а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте